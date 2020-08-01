Дайджест новостей на 01.08.2020
[В мире]
Донбасс заявил о полном бессрочном прекращении огня с 27 июля
США планируют выделить на поддержку экономики еще триллион долларов
Власти Сингапура получили уведомление от США об аресте своего гражданина за шпионаж
Взрывы на юге Багдада произошли из-за неправильного хранения боеприпасов
Выходец из Руанды признался в поджоге собора святых Петра и Павла
[Внешняя политика]
Американского военного обвинили в передаче секретных сведений россиянину
[Внутренняя политика]
Собянин ожидает восстановления экономики Москвы в течение полугода
С Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете
[Экономика]
Более 40% россиян заявили о нехватке денег до зарплаты
[Общество]
Куда может пойти «налог на богатых»
[Происшествия]
Бронемашина затонула при преодолении Керченского пролива
[Протесты]
В Нидерландах во время протестов полиция арестовала десятки фермеров
Полицейские разогнали протестующих у парламента Сербии
[Пенсии]
Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
[Культура]
В Москве начали взрывать спорткомплекс «Олимпийский»
[В мире]
Губернатор Миннесоты подписал закон для снижения полицейского насилия
Истребители США дважды за 6 минут опасно сблизились с иранским лайнером над Сирией
Спецпредставитель США по Ирану призвал Катар и страны Персидского залива к примирению
Власти Ирака продлили режим комендантского часа после Праздника жертвоприношения
В одном из районов Монголии ввели бессрочный карантин из-за бубонной чумы
[Внешняя политика]
В Белгазпромбанке арестовали счет жены замминистра финансов России
[Внутренняя политика]
Цены на газ для населения России повысятся с 1 августа
В России объявили внезапную проверку войск
[Экономика]
Доходность гостиниц Москвы и Петербурга снизилась на 54% и 78%
[Общество]
Глава комбината благоустройства в Ростовской области подозревается в хищении 3 млн рублей
[Происшествия]
Пропавшего под Симферополем трехлетнего мальчика нашли погибшим
[Протесты]
В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
В Белграде на протестах ранили десять полицейских
[Пенсии]
Глава Пенсионного фонда отчитался о выплатах к 75-летию Победы
[Культура]