Дайджест новостей на 01.08.2020

 

Дайджест новостей на 01.08.2020

 

[В мире]

 

Донбасс заявил о полном бессрочном прекращении огня с 27 июля

 

США планируют выделить на поддержку экономики еще триллион долларов

 

Власти Сингапура получили уведомление от США об аресте своего гражданина за шпионаж

 

Взрывы на юге Багдада произошли из-за неправильного хранения боеприпасов

 

Выходец из Руанды признался в поджоге собора святых Петра и Павла

 

[Внешняя политика]

 

Американского военного обвинили в передаче секретных сведений россиянину

 

[Внутренняя политика]

 

Собянин ожидает восстановления экономики Москвы в течение полугода

 

С Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете

 

[Экономика]

 

Более 40% россиян заявили о нехватке денег до зарплаты

 

[Общество]

 

Куда может пойти «налог на богатых»

 

[Происшествия]

 

Бронемашина затонула при преодолении Керченского пролива

 

[Протесты]

 

В Нидерландах во время протестов полиция арестовала десятки фермеров

 

Полицейские разогнали протестующих у парламента Сербии

 

[Пенсии]

 

Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

 

[Культура]

 

В Москве начали взрывать спорткомплекс «Олимпийский»

 

[В мире]

 

Губернатор Миннесоты подписал закон для снижения полицейского насилия

 

Истребители США дважды за 6 минут опасно сблизились с иранским лайнером над Сирией

 

Спецпредставитель США по Ирану призвал Катар и страны Персидского залива к примирению

 

Власти Ирака продлили режим комендантского часа после Праздника жертвоприношения

 

В одном из районов Монголии ввели бессрочный карантин из-за бубонной чумы

 

[Внешняя политика]

 

В Белгазпромбанке арестовали счет жены замминистра финансов России

 

[Внутренняя политика]

 

Цены на газ для населения России повысятся с 1 августа

 

В России объявили внезапную проверку войск

 

[Экономика]

 

Доходность гостиниц Москвы и Петербурга снизилась на 54% и 78%

 

[Общество]

 

Глава комбината благоустройства в Ростовской области подозревается в хищении 3 млн рублей

 

[Происшествия]

 

Пропавшего под Симферополем трехлетнего мальчика нашли погибшим

 

[Протесты]

 

В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

 

В Белграде на протестах ранили десять полицейских

 

[Пенсии]

 

Глава Пенсионного фонда отчитался о выплатах к 75-летию Победы

 

[Культура]

 

Как ремонтируют соборы

Рабкор.ру
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1-8-2020 События, , 42
Профсоюз авиадиспетчеров защищает своих членов
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