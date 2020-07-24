Дайджест новостей на 24.07.2020

 

Дайджест новостей на 24.07.2020

 

[В мире]

 

В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков

 

Помпео обвинил КНР в насаждении цензуры в Гонконге в «духе Оруэлла»

 

Новая Зеландия пересмотрит отношения с Гонконгом

 

В Сербии меры по коронавирусу

 

Байден преклонил колено в знак солидарности с протестующими

 

В Теннесси проголосовали за демонтаж бюста генерала конфедератов

 

[Внешняя политика]

 

Россия отвергает обвинения Нидерландов в причастности к крушению рейса MH17

 

[Внутренняя политика]

 

Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля

 

Кремль не обсуждает возможность переноса Дня России на 1 июля

 

[Экономика]

 

Кудрин заявил, что экономика России находится в состоянии застоя

 

[Общество]

 

Полиция начала раздавать маски митингующим в защиту Фургала

 

[Происшествия]

 

В Саратовской области ущерб от непогоды превысил 120 млн рублей

 

[Протесты]

 

В Гонконге число задержанных на фоне демонстраций превысило 300

 

15 июля полиция задержала 132 участника несанкционированной акции в центре Москвы

 

[Образование]

 

Преподавателям ВШЭ грозят сокращения

 

[В мире]

 

Губернатор Юты объявил режим ЧС в столице штата

 

В Белграде на протестах задержали сына советника главы МИД Сербии

 

Президент Мали распустил конституционный суд

 

В Греции призвали бойкотировать турецкие товары из-за собора Святой Софии

 

Главных оппонентов Лукашенко сняли с выборов

 

Перестрелки между Арменией и Азербайджаном: мирное население напугано

 

[Внешняя политика]

 

Россия и Китай наложили вето на резолюцию СБ ООН о поставках помощи Сирии

 

[Внутренняя политика]

 

В России может появиться уголовная статья о нарушении территориальной целостности

 

В Госдуму внесен законопроект об ограничении изъятия детей из семьи

 

[Экономика]

 

В России предрекли скорую гибель четверти торговых центров

 

[Общество]

 

Экс-глава Российского авторского общества признал в суде вину в хищении 762 миллионов рублей

 

[Происшествия]

 

В большинстве районов Удмуртии ввели запрет на посещение лесов

 

[Протесты]

 

В Гонконге полицейского ранили острым предметом во время протестов

 

Рабочие устроили забастовку у «Лахта Центра» в Петербурге

 

[Образование]

 

У российских вузов не нашли денег на развитие

 

Рабкор.ру
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24-7-2020 События, , 10
Дайджест новостей на 22.07.2020
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