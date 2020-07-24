Дайджест новостей на 24.07.2020
[В мире]
В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
Помпео обвинил КНР в насаждении цензуры в Гонконге в «духе Оруэлла»
Новая Зеландия пересмотрит отношения с Гонконгом
Байден преклонил колено в знак солидарности с протестующими
В Теннесси проголосовали за демонтаж бюста генерала конфедератов
[Внешняя политика]
Россия отвергает обвинения Нидерландов в причастности к крушению рейса MH17
[Внутренняя политика]
Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля
Кремль не обсуждает возможность переноса Дня России на 1 июля
[Экономика]
Кудрин заявил, что экономика России находится в состоянии застоя
[Общество]
Полиция начала раздавать маски митингующим в защиту Фургала
[Происшествия]
В Саратовской области ущерб от непогоды превысил 120 млн рублей
[Протесты]
В Гонконге число задержанных на фоне демонстраций превысило 300
15 июля полиция задержала 132 участника несанкционированной акции в центре Москвы
[Образование]
Преподавателям ВШЭ грозят сокращения
[В мире]
Губернатор Юты объявил режим ЧС в столице штата
В Белграде на протестах задержали сына советника главы МИД Сербии
Президент Мали распустил конституционный суд
В Греции призвали бойкотировать турецкие товары из-за собора Святой Софии
Главных оппонентов Лукашенко сняли с выборов
Перестрелки между Арменией и Азербайджаном: мирное население напугано
[Внешняя политика]
Россия и Китай наложили вето на резолюцию СБ ООН о поставках помощи Сирии
[Внутренняя политика]
В России может появиться уголовная статья о нарушении территориальной целостности
В Госдуму внесен законопроект об ограничении изъятия детей из семьи
[Экономика]
В России предрекли скорую гибель четверти торговых центров
[Общество]
Экс-глава Российского авторского общества признал в суде вину в хищении 762 миллионов рублей
[Происшествия]
В большинстве районов Удмуртии ввели запрет на посещение лесов
[Протесты]
В Гонконге полицейского ранили острым предметом во время протестов
Рабочие устроили забастовку у «Лахта Центра» в Петербурге
[Образование]
У российских вузов не нашли денег на развитие