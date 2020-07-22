Дайджест новостей на 22.07.2020
[В мире]
Госсовет Турции вернул статус мечети собору Святой Софии
Найдено тело пропавшего мэра Сеула
Лукашенко вводит госрегулирование зарплат для частного бизнеса
Казахстан отказывается от кириллицы
Киев анонсировал обмен пленными с Донецком и Луганском
В пригороде Атланты по решению суда убрали памятник конфедератам
[Внешняя политика]
Великобритания ввела санкции против 25 россиян
[Внутренняя политика]
МИД потребовал от вернувшихся на родину россиян вернуть деньги
Путин рассказал о «мине замедленного действия» в советской конституции
[Экономика]
В России число банкротств граждан выросло в 1,5 раза, а число банкротств компаний снизилось на четверть
[Общество]
Что будет с мигрантами при закрытых границах
[Происшествия]
В подмосковной Рузе смыло пять домов из-за прорыва дамбы
[Протесты]
Возле офиса Зеленского прошла потасовка между шахтерами и полицией
[Пенсии]
Совет Федерации одобрил закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров и бизнеса
[Наука]
Замминистра науки задержали по делу об афере на 40 миллионов
[В мире]
Президент Казахстана сменил заразившегося коронавирусом главу Минздава
Трамп подписал указ о защите памятников
Штат Миссисипи может изменить флаг после протестов против расизма
Европейские страны изменили правила для авиапассажиров из-за пандемии
В Нью-Йорке снесли и повредили статую аболиционисту Дугласу
США пытаются подорвать мир в Южно-Китайском море, заявили в МИД Китая
[Внешняя политика]
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» с помощью судов нового типа
[Внутренняя политика]
Госдума вводит для чиновников штрафы до 150 тыс. рублей за оскорбления граждан
Правительство разрешило выдавать ваучеры вместо денег за отмененные авиарейсы
[Экономика]
В России заявили о пройденном пике экономического кризиса из-за коронавируса
[Общество]
«Бессмертный полк» не состоится 26 июля
[Происшествия]
Общее количество подтопленных участков в Подмосковье достигло 238
[Протесты]
В Сиэтле полиция задержала десять человек при разгоне «автономной зоны»
[Пенсии]
Совет Федерации одобрил закон о повышении пенсий родным погибших военных
[Наука]
Суд арестовал замглавы Минобрнауки Лукашевич по делу о мошенничестве