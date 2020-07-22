Дайджест новостей на 22.07.2020

 

Дайджест новостей на 22.07.2020

 

[В мире]

 

Госсовет Турции вернул статус мечети собору Святой Софии

 

Найдено тело пропавшего мэра Сеула

 

Лукашенко вводит госрегулирование зарплат для частного бизнеса

 

Казахстан отказывается от кириллицы

 

Киев анонсировал обмен пленными с Донецком и Луганском

 

В пригороде Атланты по решению суда убрали памятник конфедератам

 

[Внешняя политика]

 

Великобритания ввела санкции против 25 россиян

 

[Внутренняя политика]

 

МИД потребовал от вернувшихся на родину россиян вернуть деньги

 

Путин рассказал о «мине замедленного действия» в советской конституции

 

[Экономика]

 

В России число банкротств граждан выросло в 1,5 раза, а число банкротств компаний снизилось на четверть

 

[Общество]

 

Что будет с мигрантами при закрытых границах

 

[Происшествия]

 

В подмосковной Рузе смыло пять домов из-за прорыва дамбы

 

[Протесты]

 

Возле офиса Зеленского прошла потасовка между шахтерами и полицией

 

[Пенсии]

 

Совет Федерации одобрил закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров и бизнеса

 

[Наука]

 

Замминистра науки задержали по делу об афере на 40 миллионов

 

[В мире]

 

Президент Казахстана сменил заразившегося коронавирусом главу Минздава

 

Трамп подписал указ о защите памятников

 

Штат Миссисипи может изменить флаг после протестов против расизма

 

Европейские страны изменили правила для авиапассажиров из-за пандемии

 

В Нью-Йорке снесли и повредили статую аболиционисту Дугласу

 

США пытаются подорвать мир в Южно-Китайском море, заявили в МИД Китая

 

[Внешняя политика]

 

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» с помощью судов нового типа

 

[Внутренняя политика]

 

Госдума вводит для чиновников штрафы до 150 тыс. рублей за оскорбления граждан

 

Правительство разрешило выдавать ваучеры вместо денег за отмененные авиарейсы

 

[Экономика]

 

В России заявили о пройденном пике экономического кризиса из-за коронавируса

 

[Общество]

 

«Бессмертный полк» не состоится 26 июля

 

[Происшествия]

 

Общее количество подтопленных участков в Подмосковье достигло 238

 

[Протесты]

 

В Сиэтле полиция задержала десять человек при разгоне «автономной зоны»

 

[Пенсии]

 

Совет Федерации одобрил закон о повышении пенсий родным погибших военных

 

[Наука]

 

Суд арестовал замглавы Минобрнауки Лукашевич по делу о мошенничестве

Рабкор.ру
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22-7-2020 События, , 5
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