Дайджест новостей на 20.07.2020

 

Дайджест новостей на 20.07.2020

 

[В мире]

 

Премьер Франции подал в отставку

 

Жан Кастекс назначен новым премьер-министром Франции

 

Правительство Тайваня осудило законопроект о нацбезопасности в Гонконге

 

Еврокомиссия обеспокоена законом по Гонконгу

 

В Таиланде продлили режим ЧП из-за коронавируса

 

[Внешняя политика]

 

Россельхознадзор отменил ограничения на транзит говядины с семи белорусских предприятий

 

Внутренняя политика

 

В Кремле назвали итоги голосования по поправкам триумфальным референдумом о доверии Путину

 

ЦИК утвердил итоги голосования по поправкам к Конституции. Поправки поддержали 77,92% проголосовавших россиян

 

[Экономика]

 

Delivery Club поменяет контроль за подрядчиками после скандала с задержками зарплат курьерам

 

[Общество]

 

Производитель мороженного «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ

 

[Происшествия]

 

Три человека погибли при обрушении перекрытий строящегося ТЦ в Кировской области

 

[Протесты]

 

У офиса Зеленского шахтеры провели акцию протеста

 

В Париже прошла акция протеста медработников

 

[Пенсии]

 

В Госдуму внесли проект о порядке начисления соцдоплаты к пенсии

 

[Культура]

 

В центре Москвы реконструируют еще одно здание для фондохранилища Бахрушинского музея

 

[В мире]

 

Губернатор Миссисипи разрешил убрать с флага символику Конфедерации

 

В Доминикане отменили ЧС по коронавирусу

 

В США демонтировали статую генерала конфедератов Джексона

 

В КНР заявили, что закон о нацбезопасности Гонконга положит конец хаосу

 

Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море

 

[Внешняя политика]

 

Япония намерена закрыть 110 из 140 угольных электростанций, что ударит по поставщикам, в том числе по России

 

[Внутренняя политика]

 

Поправки к Конституции России вступили в силу с 4 июля

 

Ростехнадзор назвал показатели аварийности на объектах «Норникеля» тревожными

 

[Экономика]

 

Курьерам Delivery Club выплатили 9,9 млн рублей долгов по зарплате

 

[Общество]

 

Россияне опасаются возврата страны в «лихие 90-е»

 

[Происшествия]

 

Пожар в НИИ биохимии на юго-западе Москвы потушили

 

[Протесты]

 

В Гонконге полиция применила водометы против протестующих

 

В Гонконге более 30 человек задержали из-за закона о нацбезопасности

 

[Пенсии]

 

В Госдуму внесли законопроект об отмене перерасчета военных пенсий

 

[Экология]

 

В Южном федеральном округе из-за отсутствия площадок для мусора образовалось 10 тысяч несанкционированных свалок

 

[В мире]

 

В Китае и Монголии выявлены случаи заражения бубонной чумой

 

Япония заявила протест Китаю из-за вторжения в воды у спорных островов

 

Как Украина стала центром суррогатного материнства

 

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

 

Трамп уведоми Конгресс об официальном выходе США из ВОЗ

 

Сербия вновь вводит комендантский час из-за коронавируса

 

[Внешняя политика]

 

Что известно об аресте Ивана Сафронова

 

[Внутренняя политика]

 

В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке недвижимости

 

Глава Ненецкого автономного округа заявил об отказе объединяться с Архангельской областью

 

[Экономика]

 

Вынесен приговор по делу о победе двух компаний в 437  аукционах на поставку медицинских препаратов

 

[Общество]

 

 В мэрии Магаса и в фонде соцстраха Ингушетии произошли обыски

 

[Происшествия]

 

В Бурятии начали ловить сурков для сдерживания бубонной чумы

 

[Протесты]

 

В Гонконге число задержанных на протестах возросло до 180

 

[Пенсии]

 

Работающим пенсионерам скорректируют пенсии с 1 августа

 

[Наука]

 

В созвездии Водолея пропала гигантская звезда

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20-7-2020 События, , 1
Профсоюз «Учитель» выступил с петицией на Change.orgДайджест новостей на 22.07.2020
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