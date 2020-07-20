Дайджест новостей на 20.07.2020
[В мире]
Премьер Франции подал в отставку
Жан Кастекс назначен новым премьер-министром Франции
Правительство Тайваня осудило законопроект о нацбезопасности в Гонконге
Еврокомиссия обеспокоена законом по Гонконгу
В Таиланде продлили режим ЧП из-за коронавируса
[Внешняя политика]
Россельхознадзор отменил ограничения на транзит говядины с семи белорусских предприятий
Внутренняя политика
В Кремле назвали итоги голосования по поправкам триумфальным референдумом о доверии Путину
ЦИК утвердил итоги голосования по поправкам к Конституции. Поправки поддержали 77,92% проголосовавших россиян
[Экономика]
Delivery Club поменяет контроль за подрядчиками после скандала с задержками зарплат курьерам
[Общество]
Производитель мороженного «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
[Происшествия]
Три человека погибли при обрушении перекрытий строящегося ТЦ в Кировской области
[Протесты]
У офиса Зеленского шахтеры провели акцию протеста
В Париже прошла акция протеста медработников
[Пенсии]
В Госдуму внесли проект о порядке начисления соцдоплаты к пенсии
[Культура]
В центре Москвы реконструируют еще одно здание для фондохранилища Бахрушинского музея
[В мире]
Губернатор Миссисипи разрешил убрать с флага символику Конфедерации
В Доминикане отменили ЧС по коронавирусу
В США демонтировали статую генерала конфедератов Джексона
В КНР заявили, что закон о нацбезопасности Гонконга положит конец хаосу
Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
[Внешняя политика]
Япония намерена закрыть 110 из 140 угольных электростанций, что ударит по поставщикам, в том числе по России
[Внутренняя политика]
Поправки к Конституции России вступили в силу с 4 июля
Ростехнадзор назвал показатели аварийности на объектах «Норникеля» тревожными
[Экономика]
Курьерам Delivery Club выплатили 9,9 млн рублей долгов по зарплате
[Общество]
Россияне опасаются возврата страны в «лихие 90-е»
[Происшествия]
Пожар в НИИ биохимии на юго-западе Москвы потушили
[Протесты]
В Гонконге полиция применила водометы против протестующих
В Гонконге более 30 человек задержали из-за закона о нацбезопасности
[Пенсии]
В Госдуму внесли законопроект об отмене перерасчета военных пенсий
[Экология]
В Южном федеральном округе из-за отсутствия площадок для мусора образовалось 10 тысяч несанкционированных свалок
[В мире]
В Китае и Монголии выявлены случаи заражения бубонной чумой
Япония заявила протест Китаю из-за вторжения в воды у спорных островов
Как Украина стала центром суррогатного материнства
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
Трамп уведоми Конгресс об официальном выходе США из ВОЗ
Сербия вновь вводит комендантский час из-за коронавируса
[Внешняя политика]
Что известно об аресте Ивана Сафронова
[Внутренняя политика]
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке недвижимости
Глава Ненецкого автономного округа заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
[Экономика]
Вынесен приговор по делу о победе двух компаний в 437 аукционах на поставку медицинских препаратов
[Общество]
В мэрии Магаса и в фонде соцстраха Ингушетии произошли обыски
[Происшествия]
В Бурятии начали ловить сурков для сдерживания бубонной чумы
[Протесты]
В Гонконге число задержанных на протестах возросло до 180
[Пенсии]
Работающим пенсионерам скорректируют пенсии с 1 августа
[Наука]
В созвездии Водолея пропала гигантская звезда