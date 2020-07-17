Дайджест новостей на 17.07.2020
[В мире]
В США решили убрать памятник вице-президента и теоретика рабства Кэлхуна
В Вашингтоне оградили монумент с Линкольном из-за призывов к его сносу
США ввели визовые ограничения против китайских чиновников
Китай выразил протест США в ответ на санкции из-за Гонконга
[Внешняя политика]
В Кремле ответили на иностранную критику поправок в Конституции
[Внутренняя политика]
В Свердловской области продлевали ограничительные меры до 6 июля
Роспотребнадзор запретил выезд детей в лагеря за пределы своего региона
Жириновский пригрозил сдачей депутатских мандатов ЛДПР и отставкой губернаторов от партии
[Экономика]
PayPal с 31 июля прекратит внутренние переводы в России
Общество
За пять дней голосования за поправки к Конституции составила 45,7%
[Происшествия]
Площадь пожара в доме на Тверской улице в центре Москвы составила 800 квадратных метров
[Протесты]
В Сиэтле у «автономной зоны» прошла стрельба
В США арестовали более 100 человек за порчу федеральной собственности
[Пенсии]
ЛДПР внесет в Госдуму проект об индексации пенсий работающим инвалидам
[Культура]
Мавзолей Ленина открылся для посетителей 1 июля
[В мире]
Лукашенко отреагировал на проблемы с водой в Минске
ДНР закрыла границу с Украиной
Лукашенко заявил о победе над эпидемией коронавируса в Белоруссии
Казахстан ввел двухнедельный карантин
[Внешняя политика]
Россельхознадзор отменил ограничения на транзит говядины с семи белорусских предприятий
Япония намерена закрыть 110 из 140 угольных электростанций, что ударит по поставщикам, в том числе по России
[Внутренняя политика]
В Москве аннулировали бюллетени на двух участках из-за нарушений
Путин поблагодарил россиян за одобрение поправок к Конституции
В Хабаровском крае продлили ограничения, связанные с пандемией коронавируса, в том числе запрет на массовые мероприятия
[Экономика]
Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян
[Общество]
Россиянки жалуются на забирающих президентские пособия экс-супругов
[Происшествия]
Работы по ликвидации аварии на газопроводе под Самарой завершили 4 июля
[Протесты]
В Бейруте участник протестной акции получил огнестрельное ранение
В Киеве представители профсоюзов провели митинг против принятия закона о труде
[Пенсии]
Госдума приняла закон о повышении пенсий по утере кормильца родным военных
[Культура]
Музеи и выставки в Приморье возобновили работу с 30 июня