Дайджест новостей на 17.07.2020

 

Дайджест новостей на 17.07.2020

 

[В мире]

 

В США решили убрать памятник вице-президента и теоретика рабства Кэлхуна

 

В Вашингтоне оградили монумент с Линкольном из-за призывов к его сносу

 

США ввели визовые ограничения против китайских чиновников

 

Китай выразил протест США в ответ на санкции из-за Гонконга

 

[Внешняя политика]

 

В Кремле ответили на иностранную критику поправок в Конституции

 

[Внутренняя политика]

 

В Свердловской области продлевали ограничительные меры до 6 июля

 

Роспотребнадзор запретил выезд детей в лагеря за пределы своего региона

 

Жириновский пригрозил сдачей депутатских мандатов ЛДПР и отставкой губернаторов от партии

 

[Экономика]

 

PayPal с 31 июля прекратит внутренние переводы в России

 

Общество

 

За пять дней голосования за поправки к Конституции составила 45,7%

 

[Происшествия]

 

Площадь пожара в доме на Тверской улице в центре Москвы составила 800 квадратных метров

 

[Протесты]

 

В Сиэтле у «автономной зоны» прошла стрельба

 

В США арестовали более 100 человек за порчу федеральной собственности

 

[Пенсии]

 

ЛДПР внесет в Госдуму проект об индексации пенсий работающим инвалидам

 

[Культура]

 

Мавзолей Ленина открылся для посетителей 1 июля

 

[В мире]

 

Лукашенко отреагировал на проблемы с водой в Минске

 

ДНР закрыла границу с Украиной

 

Лукашенко заявил о победе над эпидемией коронавируса в Белоруссии

 

Казахстан ввел двухнедельный карантин

 

[Внешняя политика]

 

Россельхознадзор отменил ограничения на транзит говядины с семи белорусских предприятий

 

Япония намерена закрыть 110 из 140 угольных электростанций, что ударит по поставщикам, в том числе по России

 

[Внутренняя политика]

 

В Москве аннулировали бюллетени на двух участках из-за нарушений

 

Путин поблагодарил россиян за одобрение поправок к Конституции

 

В Хабаровском крае продлили ограничения, связанные с пандемией коронавируса, в том числе запрет на массовые мероприятия

 

[Экономика]

 

Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян

 

[Общество]

 

Россиянки жалуются на забирающих президентские пособия экс-супругов

 

[Происшествия]

 

Работы по ликвидации аварии на газопроводе под Самарой завершили 4 июля

 

[Протесты]

 

В Бейруте участник протестной акции получил огнестрельное ранение

 

В Киеве представители профсоюзов провели митинг против принятия закона о труде

 

[Пенсии]

 

Госдума приняла закон о повышении пенсий по утере кормильца родным военных

 

[Культура]

 

Музеи и выставки в Приморье возобновили работу с 30 июня

Рабкор.ру
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17-7-2020 События, , 14
Хроники коронавируса 16
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