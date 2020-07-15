Дайджест новостей на 15.07.2020

 

Дайджест новостей на 15.07.2020

 

[В мире]

 

Главы МИД G7 призвали Пекин пересмотреть решение по Гонконгу

 

В палате представителей США утвердили проект демократов о реформе полиции

 

В Ричмонде вандалы испортили памятник темнокожему теннисисту Артуру Эшу

 

Египет осудил обстрелы Ирака турецкими и иранскими военными

 

[Внешняя политика]

 

Белый дом заявил об отсутствии у Трампа данных о сговоре России и талибов

 

[Внутренняя политика]

 

25 июня явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции

 

Еще не менее 25 станций метро планируют построить в Новой Москве до 2035 года

 

Следственный комитет возбудил дело против губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

 

[Экономика]

 

Отели Черноморского побережья России повысили цены из-за закрытых границ

 

[Общество]

 

В Кургане двое мужчин пытались похитить урну для голосования

 

[Происшествия]

 

В жилом доме на северо-востоке Москвы произошел взрыв

 

[Протесты]

 

В Хабаровске прошел многотысячный стихийный митинг в поддержку Фургала

 

Белорусские правозащитники сообщили о новых делах против блогеров

 

[Пенсии]

 

Каждый пятый россиянин продолжает работать после выхода на пенсию

 

[Культура]

 

Елизавета II предложила всем желающим виртуальный тур по Букингемскому дворцу

 

[В мире]

 

В Великобритании переименуют названную в честь работорговца площадь

 

Власти Хьюстона демонтировали памятник Колумбу, поврежденный вандалами

 

В Германии появился памятник Ленину

 

Израиль нанес ракетный удар по позициям сирийской армии в провинции Хама

 

Внешняя политика

 

Лавров заявил, что ни одна страна не вывозила своих граждан домой бесплатно

 

[Внутренняя политика]

 

Несколько участков для голосования 24 июня не открылись вовремя из-за тестирования ЕГЭ

 

Регионы потратили миллионы рублей на аппараты, которые попадут в больницы только после пандемии

 

Суд арестовал хабаровского губернатора Фургала

 

[Экономика]

 

Магазины и кафе массово закрываются в центре Москвы

 

[Общество]

 

ЦИК поручил довести до конца разбирательство по инциденту с двойным голосованием в Вологде

 

[Происшествия]

 

Под Норильском загорелся полигон промышленных отходов на 1 тыс. кв. м.

 

Протесты

 

В Берлине прошла мирная демонстрация Black lives matter

 

Жители Хабаровского края второй раз вышли на митинг в поддержку Фургала

 

[Пенсии]

 

Правительство оценило проект о досрочной пенсии для противопожарных служб

 

[Культура]

 

Очередной испанский шедевр испорчен реставратором-любителем

 

[В мире]

 

Китай возводит новый военный лагерь на спорном участке границы с Индией

 

США вводят визовые санкции против Китая за действия в отношении Гонконга

 

В ВОЗ предупредили о новой волне заболеваемости коронавируса в Европе

 

В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата

 

[Внешняя политика]

 

Путин и Лукашенко открыли мемориал советскому солдату во Ржеве

 

[Внутренняя политика]

 

Минтруд не поддержал предложение о выплате 10 тысяч рублей детям от 16 до 18 лет

 

Торговый комплекс построят на Варшавском шоссе в Москве

 

У пяти членов ЛДПР в Хабаровске прошли обыски после задержания Фургала

 

Экономика

 

Чистая прибыль Сбербанка за полугодие снизилась на 24%

 

[Общество]

 

В ЦИК заявили, что попытки многократного голосования за рубежом были умышленными

 

[Происшествия]

 

От коронавируса умер брат новосибирского министра здравоохранения: он сам работал врачом

 

[Протесты]

 

В Гааге за участие в запрещенной демонстрации задержали почти 40 человек

 

В Нью-Йорке прошел митинг против сноса памятника Рузвельту

 

[Пенсии]

 

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров

 

[Культура]

 

Кинотеатры в России открылись 15 июля

Рабкор.ру
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15-7-2020 События, , 5
Дайджест новостей на 12.07.2020Хроники коронавируса 16
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