Дайджест новостей на 15.07.2020
[В мире]
Главы МИД G7 призвали Пекин пересмотреть решение по Гонконгу
В палате представителей США утвердили проект демократов о реформе полиции
В Ричмонде вандалы испортили памятник темнокожему теннисисту Артуру Эшу
Египет осудил обстрелы Ирака турецкими и иранскими военными
[Внешняя политика]
Белый дом заявил об отсутствии у Трампа данных о сговоре России и талибов
[Внутренняя политика]
25 июня явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции
Еще не менее 25 станций метро планируют построить в Новой Москве до 2035 года
Следственный комитет возбудил дело против губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
[Экономика]
Отели Черноморского побережья России повысили цены из-за закрытых границ
[Общество]
В Кургане двое мужчин пытались похитить урну для голосования
[Происшествия]
В жилом доме на северо-востоке Москвы произошел взрыв
[Протесты]
В Хабаровске прошел многотысячный стихийный митинг в поддержку Фургала
Белорусские правозащитники сообщили о новых делах против блогеров
[Пенсии]
Каждый пятый россиянин продолжает работать после выхода на пенсию
[Культура]
Елизавета II предложила всем желающим виртуальный тур по Букингемскому дворцу
[В мире]
В Великобритании переименуют названную в честь работорговца площадь
Власти Хьюстона демонтировали памятник Колумбу, поврежденный вандалами
В Германии появился памятник Ленину
Израиль нанес ракетный удар по позициям сирийской армии в провинции Хама
Внешняя политика
Лавров заявил, что ни одна страна не вывозила своих граждан домой бесплатно
[Внутренняя политика]
Несколько участков для голосования 24 июня не открылись вовремя из-за тестирования ЕГЭ
Регионы потратили миллионы рублей на аппараты, которые попадут в больницы только после пандемии
Суд арестовал хабаровского губернатора Фургала
[Экономика]
Магазины и кафе массово закрываются в центре Москвы
[Общество]
ЦИК поручил довести до конца разбирательство по инциденту с двойным голосованием в Вологде
[Происшествия]
Под Норильском загорелся полигон промышленных отходов на 1 тыс. кв. м.
Протесты
В Берлине прошла мирная демонстрация Black lives matter
Жители Хабаровского края второй раз вышли на митинг в поддержку Фургала
[Пенсии]
Правительство оценило проект о досрочной пенсии для противопожарных служб
[Культура]
Очередной испанский шедевр испорчен реставратором-любителем
[В мире]
Китай возводит новый военный лагерь на спорном участке границы с Индией
США вводят визовые санкции против Китая за действия в отношении Гонконга
В ВОЗ предупредили о новой волне заболеваемости коронавируса в Европе
В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата
[Внешняя политика]
Путин и Лукашенко открыли мемориал советскому солдату во Ржеве
[Внутренняя политика]
Минтруд не поддержал предложение о выплате 10 тысяч рублей детям от 16 до 18 лет
Торговый комплекс построят на Варшавском шоссе в Москве
У пяти членов ЛДПР в Хабаровске прошли обыски после задержания Фургала
Экономика
Чистая прибыль Сбербанка за полугодие снизилась на 24%
[Общество]
В ЦИК заявили, что попытки многократного голосования за рубежом были умышленными
[Происшествия]
От коронавируса умер брат новосибирского министра здравоохранения: он сам работал врачом
[Протесты]
В Гааге за участие в запрещенной демонстрации задержали почти 40 человек
В Нью-Йорке прошел митинг против сноса памятника Рузвельту
[Пенсии]
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров
[Культура]
Кинотеатры в России открылись 15 июля