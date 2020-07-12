Дайджест новостей на 10.07.2020
[В мире]
МВД Франции пообещало жестко отреагировать на беспорядки в Дижоне
США вводят новые санкции против Сирии
Во Франции предупредили об угрозе, исходящей от «чеченской общины»
Лукашенко заявил о сорванном майдане в Белоруссии
[Внешняя политика]
Делегация Киргизии покинула Москву после обнаружения коронавируса у одного из ее членов
[Внутренняя политика]
Минфин решился нарушить бюджетное правило
Путин допустил, что снова будет баллотироваться в президенты
[Экономика]
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
[Общество]
Коронавирус вернул мигрантов домой. Это грозит нищетой их семьям и резким спадом – местным экономикам
[Происшествия]
В Архангельске произошел пожар в областной больнице
[Протесты]
В Мадриде прошла акция памяти погибших во время эпидемии коронавируса медиков
Полиция задержала пять человек на демонстрациях в Париже
В Геттингене восемь полицейских пострадали при протестах против карантина
[Пенсии]
В России возобновляется индексация пенсий пенсионерам-опекунам
[Образование]
Представитель Рособрнадзора заявил, что опыт онлайн-обучения в школах применят при вспышках простудных заболеваний
[В мире]
Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса ускоряется
Европа провалила переговоры по спасению экономики от коронавируса
КНДР пригрозила США уничтожением в случае разжигания войны на Корейском полуострове
В Исламабаде пропали два индийских дипломата
[Внешняя политика]
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции Российской Федерации
[Внутренняя политика]
Чиновники хотят контролировать цены на туруслуги
Партия «Справедливая Россия» предложила уравнять льготы врачей и госсулужащих
[Экономика]
Самарский Ракетно-космический центр «Прогресс» планирует сокращение почти 400 сотрудников
[Общество]
Суд признал Серебренникова виновным в мошенничестве
[Происшествия]
В Китае произошло землетрясение
[Протесты]
В Гааге на акции протеста против карантина задержали 400 человек
В Северной Каролине два человека погибли при стрельбе и наезде автомобиля
В Харькове произошли стычки на митинге против приема больных с коронавирусом
[Пенсии]
В Госдуму внесли проект о пенсиях работников спасательных служб
[Культура]
Обнародованы планы застроить жильем зеленую зону возле МГУ
[В мире]
Мэр Барселоны выступила против сноса памятника Колумбу
В Нью-Йорке расформируют некоторые полицейские подразделения
Пакистан освободил двух индийских дипломатов
Китай призвал Индию немедленно прекратить провокации на границе
[Внешняя политика]
[Внутренняя политика]
Обращение Путина к россиянам. Главное
Дежурные группы в нескольких детских садах приступили к работе в Адыгее
[Экономика]
В России из-за коронавируса сократили 680 тысяч работников
[Общество]
За три дня голосования явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции достигла 75%
[Происшествия]
На заводе в Норильске произошла утечка отходов в тундру
[Протесты]
В Вашингтоне протесты переросли в беспорядки
В Южной Каролине активисты хотят отложить протесты из-за случаев заражения коронавирусной инфекцией
Мэр Сиэтла призвала протестующих освободить «автономную зону»
В Черногории во время беспорядков задержали 18 человек
[Культура]
В Минкультуры заявили, что работа кинотеатров может возобновиться 15 июля