Дайджест новостей на 10.07.2020

 

Дайджест новостей на 10.07.2020

 

[В мире]

 

МВД Франции пообещало жестко отреагировать на беспорядки в Дижоне

 

США вводят новые санкции против Сирии

 

Во Франции предупредили об угрозе, исходящей от «чеченской общины»

 

Лукашенко заявил о сорванном майдане в Белоруссии

 

[Внешняя политика]

 

Делегация Киргизии покинула Москву после обнаружения коронавируса у одного из ее членов

 

[Внутренняя политика]

 

Минфин решился нарушить бюджетное правило

 

Путин допустил, что снова будет баллотироваться в президенты

 

[Экономика]

 

Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль

 

[Общество]

 

Коронавирус вернул мигрантов домой. Это грозит нищетой их семьям и резким спадом – местным экономикам

 

[Происшествия]

 

В Архангельске произошел пожар в областной больнице

 

[Протесты]

 

В Мадриде прошла акция памяти погибших во время эпидемии коронавируса медиков

 

Полиция задержала пять человек на демонстрациях в Париже

 

В Геттингене восемь полицейских пострадали при протестах против карантина

 

[Пенсии]

 

В России возобновляется индексация пенсий пенсионерам-опекунам

 

[Образование]

 

Представитель Рособрнадзора заявил, что опыт онлайн-обучения в школах применят при вспышках простудных заболеваний

 

[В мире]

 

Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса ускоряется

 

Европа провалила переговоры по спасению экономики от коронавируса

 

КНДР пригрозила США уничтожением в случае разжигания войны на Корейском полуострове

 

В Исламабаде пропали два индийских дипломата

 

[Внешняя политика]

 

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции Российской Федерации

 

[Внутренняя политика]

 

Чиновники хотят контролировать цены на туруслуги

 

Партия «Справедливая Россия» предложила уравнять льготы врачей и госсулужащих

 

[Экономика]

 

Самарский Ракетно-космический центр «Прогресс» планирует сокращение почти 400 сотрудников

 

[Общество]

 

Суд признал Серебренникова виновным в мошенничестве

 

[Происшествия]

 

В Китае произошло землетрясение

 

[Протесты]

 

В Гааге на акции протеста против карантина задержали 400 человек

 

В Северной Каролине два человека погибли при стрельбе и наезде автомобиля

 

В Харькове произошли стычки на митинге против приема больных с коронавирусом

 

[Пенсии]

 

В Госдуму внесли проект о пенсиях работников спасательных служб

 

[Культура]

 

Обнародованы планы застроить жильем зеленую зону возле МГУ

 

[В мире]

 

Мэр Барселоны выступила против сноса памятника Колумбу

 

В Нью-Йорке расформируют некоторые полицейские подразделения

 

Пакистан освободил двух индийских дипломатов

 

Китай призвал Индию немедленно прекратить провокации на границе

 

[Внешняя политика]

 

Летнюю сессию ПАСЕ отменили

 

[Внутренняя политика]

 

Обращение Путина к россиянам. Главное

 

Дежурные группы в нескольких детских садах приступили к работе в Адыгее

 

[Экономика]

 

В России из-за коронавируса сократили 680 тысяч работников

 

[Общество]

 

За три дня голосования явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции достигла 75%

 

[Происшествия]

 

На заводе в Норильске произошла утечка отходов в тундру

 

[Протесты]

 

В Вашингтоне протесты переросли в беспорядки

 

В Южной Каролине активисты хотят отложить протесты из-за случаев заражения коронавирусной инфекцией

 

Мэр Сиэтла призвала протестующих освободить «автономную зону»

 

В Черногории во время беспорядков задержали 18 человек

 

[Культура]

 

В Минкультуры заявили, что работа кинотеатров может возобновиться 15 июля

Рабкор.ру
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12-7-2020 События, , 3
Что происходит в Сербии?Дайджест новостей на 12.07.2020
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