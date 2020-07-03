Дайджест новостей на 04.07.2020

 

Дайджест новостей на 04.07.2020

 

[В мире]

 

Суд запретил полиции Миннеаполиса применять удушающие приемы задержания

 

В штате Нью-Йорк полицейским запретят удушающие приемы при задержании

 

МИД Китая выразил озабоченность из-за заявлений премьер-министра Японии по Гонкогу

 

[Внешняя политика]

 

Иракский аналитик прокомментировал статью Путина о Второй мировой войне

 

[Внутренняя политика]

 

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

 

Песков заявил, что у Кремля нет позиции по поводу новогодних праздников

 

[Экономика]

 

В России доля убыточных организаций в январе выросла до 36,7%

 

Общество

 

В России нелегальные майнеры украли электричества на 1,25 млн рублей

 

[Происшествия]

 

Байконур перевели на комендантский час и самоизоляцию с 27 июня до 5 июля

 

[Протесты]

 

В Лондоне 23 полицейских пострадали на акции протеста

 

Из-за конфликта с полицией в Дагестане задержаны 93 азербайджанца

 

В Портленде неизвестные снесли памятник Томасу Джеферсону

 

У суда в Киеве произошла драка между полицейскими и митингующими

 

Полицейские задержали несколько человек на акции в центре Киева

 

[Культура]

 

Умер британский актер Иэн Холм

 

[В мире]

 

В США городской совет Эшвилла проголосовал за снос памятников конфедератам

 

 Трамп отказался переименовывать названные в честь конфедератов базы

 

Компания Amazon запретила полиции использовать ее технологии для распознавания лиц

 

[Внешняя политика]

 

ФСБ задержала в Курской области главу отдела полиции за госизмену

 

[Внутренняя политика]

 

Мишустин отменил приказ времен СССР о меню в самолетах

 

Правительство вернулось к идее налога на богатых

 

[Экономика]

 

Авиаперевозки десяти крупнейших компаний РФ в I полугодии рухнули на 99,4%

 

[Общество]

 

У главы космодрома Восточный нашли квартиру за 248 млн рублей

 

[Происшествия]

 

В Сочи потерявший управление воздушный шар приземлился в море

 

[Протесты]

 

В Нью-Мексико произошла стрельба во время протестов

 

Протестующие заблокировали улицы в Ереване

 

В Париже на акции протеста медиков начались беспорядки

 

В Париже задержали более 20 человек в ходе беспорядков

 

В Киеве задержали 15 человек в ходе митингов

 

[Наука]

 

Противовоспалительное лекарство подавило тяжелые формы коронавирусной инфекции

Рабкор.ру
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3-7-2020 События, , 11
Дайджест новостей на 02.07.2020
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