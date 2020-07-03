Дайджест новостей на 04.07.2020
[В мире]
Суд запретил полиции Миннеаполиса применять удушающие приемы задержания
В штате Нью-Йорк полицейским запретят удушающие приемы при задержании
МИД Китая выразил озабоченность из-за заявлений премьер-министра Японии по Гонкогу
[Внешняя политика]
Иракский аналитик прокомментировал статью Путина о Второй мировой войне
[Внутренняя политика]
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Песков заявил, что у Кремля нет позиции по поводу новогодних праздников
[Экономика]
В России доля убыточных организаций в январе выросла до 36,7%
Общество
В России нелегальные майнеры украли электричества на 1,25 млн рублей
[Происшествия]
Байконур перевели на комендантский час и самоизоляцию с 27 июня до 5 июля
[Протесты]
В Лондоне 23 полицейских пострадали на акции протеста
Из-за конфликта с полицией в Дагестане задержаны 93 азербайджанца
В Портленде неизвестные снесли памятник Томасу Джеферсону
У суда в Киеве произошла драка между полицейскими и митингующими
Полицейские задержали несколько человек на акции в центре Киева
[Культура]
Умер британский актер Иэн Холм
[В мире]
В США городской совет Эшвилла проголосовал за снос памятников конфедератам
Трамп отказался переименовывать названные в честь конфедератов базы
Компания Amazon запретила полиции использовать ее технологии для распознавания лиц
[Внешняя политика]
ФСБ задержала в Курской области главу отдела полиции за госизмену
[Внутренняя политика]
Мишустин отменил приказ времен СССР о меню в самолетах
Правительство вернулось к идее налога на богатых
[Экономика]
Авиаперевозки десяти крупнейших компаний РФ в I полугодии рухнули на 99,4%
[Общество]
У главы космодрома Восточный нашли квартиру за 248 млн рублей
[Происшествия]
В Сочи потерявший управление воздушный шар приземлился в море
[Протесты]
В Нью-Мексико произошла стрельба во время протестов
Протестующие заблокировали улицы в Ереване
В Париже на акции протеста медиков начались беспорядки
В Париже задержали более 20 человек в ходе беспорядков
В Киеве задержали 15 человек в ходе митингов
[Наука]
Противовоспалительное лекарство подавило тяжелые формы коронавирусной инфекции