Градостроительные скандалы июня

В июне Инициативная группа МГУ узнала о планах застройки части парковой зоны между главным зданием МГУ и Смотровой площадкой. Сейчас в самом центре этой территории находятся два ветхих здания постройки 1950-х годов с адресом улица Косыгина строения 1 и 2. Отданный под застройку участок раньше находился в собственности фирмы, занимавшейся московскими парками «Горзеленхоз №1», но в 2016 году фирма обанкротилась, а участок начал переходить из рук в руки. В 2019 году мэрия сдала участок в аренду агентству «Интеграция», а здания агентство получило в собственность.

Недавно стало известно, что фирма из Санкт-Петербурга заказала еще в 2018 году планы строительства на том самом участке. По планам предполагается строительство от 18 до 21 тысячи квадратных метров жилья, от 10 до 18 тысяч метров общественной застройки и от 120 до 206 машиномест. Жилье будет представлять из себя семиэтажные дома.

Если эти планы осуществятся, будет испорчен ландшафтно-парковый ансамбль вокруг МГУ и уникальный вид на МГУ со Смотровой площадки. Дело в том что главный вход главного здания МГУ выходит к реке и самый живописный вид на МГУ открывается со Смотровой площадки. Между главным входом в МГУ и Смотровой площадкой расположен парковый партер, украшенный газонами, фонтанами и бюстами ученых. Красота подобных участков парка заключается в том числе в их симметрии, которая будет разрушена строительством.

Кроме эстетических аргументов против строительства есть еще и экологический. Буквально через дорогу от зоны застройки начинается территория заказника Воробьевы горы. Заказник открыт для посетителей, но в случае застройки близлежащей территории, на него увеличится нагрузка.

И наконец, территория МГУ не предназначена для того, чтобы там строились дома для людей, не связанных с университетом. У этих домов не будет общественной инфраструктуры, если ее не построит застройщик, а застройщик может и обмануть. Сейчас вблизи от предполагаемого участка застройки нет ни школ, ни детских садов. До ближайшей школы примерно сорок минут пешком, до ближайшей поликлиники двадцать. Кстати, поликлиника МГУ, к которой скорее всего и припишут жителей будущих домов, и сейчас едва справляется с наплывом студентов в начале учебного года. Отсутствие инфраструктуры вынудит будущих жильцов ездить на автотранспорте через территорию МГУ, а это значит, что весь тот партер, о котором говорилось в начале, будет обставлен машинами, а это в свою очередь опять ухудшит вид на главное здание.

Подобные планы застройки не учитывают ни интересов будущих жителей, ни экологические параметры района, ни культурную ценность зеленых зон и парков. Похоже, у мэрии нет намерений сохранять культурное наследие города, а есть только планы по обогащению.

Лилия Светлова

Источник:

https://secretmag.ru/news/obnarodovany-plany-zastroit-zhilyom-zelyonuyu-zonu-vozle-mgu-aktivisty-khotyat-sorvat-plany-obnaglevshikh-biznesmenov.htm