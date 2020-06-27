Дайджест новостей на 27.06.2020

 

Дайджест новостей на 27.06.2020

 

[В мире]

 

Топ-менеджеров Белгазпромбанка подозревают в создании ОПГ

 

Трамп объявил об окончании «эры бесконечных войн»

 

[Внешняя политика]

 

Компания Nord Stream 2 обжаловала в суде решение регулятора ФРГ по «Северному потоку – 2»

 

[Внутренняя политика]

 

В Минздраве заявили «о не совсем правильном» понимании отмены самоизоляции

 

Путин продлил действие мер по урегулированию положения иностранцев в России

 

[Экономика]

 

Банк России назвал недопустимой комиссию на переводы внутри одного банка

 

[Общество]

 

За два месяца пандемии количество бездомных на улицах столицы выросло примерно в два раза

 

[Происшествия]

 

Первый поезд на Мурманск прошел по пути в обход обрушившегося моста

 

[Протесты]

 

В Киеве прошли протесты против изменений закона о языке

 

В Нью-Йорке полицейский распылил в лицо протестующему перцовый спрей

 

В Денвере более 80 человек задержали за нарушение комендантского часа

 

В Чикаго задержали 240 протестующих

 

В Орландо полиция применила слезоточивый газ против протестующих

 

В США протестующие снесли памятник Колумбу и бросили его в озеро

 

[Наука]

 

Министерство науки и высшего образования представило новую реформу ВУЗов

 

[В мире]

 

В Пекине начали вводить режим «военного времени»

 

Новая вспышка коронавируса вышла за пределы Пекина

 

[Внешняя политика]

 

Путин написал статью о Второй мировой войне

 

[Внутренняя политика]

 

Президент России считает необходимым принять новые меры поддержки граждан и экономики

 

Работающие 1 июля россияне получат зарплату в двойном размере

 

[Экономика]

 

Почему стоимость книг в России стала шокирующе высокой

 

[Общество]

 

У 25 миллионов россиян не хватает денег на мясо

 

[Происшествия]

 

Пожар после взрыва на складе в Мурманске ликвидирован

 

[Протесты]

 

Полиция применила светошумовые гранаты против демонстрантов у Белого дома

 

В Рио-де-Жанейро прошли акции протеста против расизма

 

В Брюсселе акция протеста против расизма закончилась беспорядками

 

В Монреале полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих

 

В Гаити два журналиста пострадали в ходе столкновений протестующих

 

В пригороде Тель-Авива вновь вспыхнули беспорядки

 

[Образование]

 

Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ

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27-6-2020 События, , 44
Дайджест новостей на 25.06.2020
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