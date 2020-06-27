Дайджест новостей на 27.06.2020
[В мире]
Топ-менеджеров Белгазпромбанка подозревают в создании ОПГ
Трамп объявил об окончании «эры бесконечных войн»
[Внешняя политика]
Компания Nord Stream 2 обжаловала в суде решение регулятора ФРГ по «Северному потоку – 2»
[Внутренняя политика]
В Минздраве заявили «о не совсем правильном» понимании отмены самоизоляции
Путин продлил действие мер по урегулированию положения иностранцев в России
[Экономика]
Банк России назвал недопустимой комиссию на переводы внутри одного банка
[Общество]
За два месяца пандемии количество бездомных на улицах столицы выросло примерно в два раза
[Происшествия]
Первый поезд на Мурманск прошел по пути в обход обрушившегося моста
[Протесты]
В Киеве прошли протесты против изменений закона о языке
В Нью-Йорке полицейский распылил в лицо протестующему перцовый спрей
В Денвере более 80 человек задержали за нарушение комендантского часа
В Чикаго задержали 240 протестующих
В Орландо полиция применила слезоточивый газ против протестующих
В США протестующие снесли памятник Колумбу и бросили его в озеро
[Наука]
Министерство науки и высшего образования представило новую реформу ВУЗов
[В мире]
В Пекине начали вводить режим «военного времени»
Новая вспышка коронавируса вышла за пределы Пекина
[Внешняя политика]
Путин написал статью о Второй мировой войне
[Внутренняя политика]
Президент России считает необходимым принять новые меры поддержки граждан и экономики
Работающие 1 июля россияне получат зарплату в двойном размере
[Экономика]
Почему стоимость книг в России стала шокирующе высокой
[Общество]
У 25 миллионов россиян не хватает денег на мясо
[Происшествия]
Пожар после взрыва на складе в Мурманске ликвидирован
[Протесты]
Полиция применила светошумовые гранаты против демонстрантов у Белого дома
В Рио-де-Жанейро прошли акции протеста против расизма
В Брюсселе акция протеста против расизма закончилась беспорядками
В Монреале полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
В Гаити два журналиста пострадали в ходе столкновений протестующих
В пригороде Тель-Авива вновь вспыхнули беспорядки
[Образование]
Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ