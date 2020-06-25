Дайджест новостей на 25.06.2020
[В мире]
Пентагон направил около 1600 военных в район Вашингтона
В штате Миссури во время беспорядков убили главу полиции города
[Внешняя политика]
Верховный суд Нидерландов рассмотрит жалобу РФ на решение о выплате акционерам ЮКОСа $57 млрд
[Внутренняя политика]
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
В Псковской области почти в полтора раза увеличат число мест для пациентов с коронавирусом
[Экономика]
«Норникель» возглавил рейтинг компаний с самыми высокими выплатами управленцам
[Общество]
Как россияне самоизолировались на дачах
[Происшествия]
Стрелявшего из окна дома на юго-западе Москвы задержали
[Протесты]
В Лондоне 6 июня сотни людей приняли участие в митинге в память о Флойде
В Париже 6 июня прошла акция против расизма
В центре Чикаго 6 июня собралось несколько тысяч протестующих
Во Франции 23 тысячи человек приняли участие в акции против расизма
В Вашингтоне 7 июня прошел мирный митинг против расизма
[Пенсии]
В Белоруссии с 1 июля вырастут пенсии
[Образование]
Профсоюз «Университетская солидарность» провел встречу с министром науки и высшего образования
[В мире]
В Миннеаполисе школы прекратили сотрудничество с полицией города
В Лос-Анджелесе отменили комендантский час
[Внешняя политика]
«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР
[Внутренняя политика]
Выборы главы Чувашии назначены на 13 сентября
Выборы губернатора Смоленской области пройдут 13 сентября
[Экономика]
В Пензенской области откроют крупнейший в Европе завод по переработке индейки
[Общество]
На чем работодатели обманывают сотрудников
[Происшествия]
В Омске панельный дом подперли палкой, чтобы он не развалился
[Протесты]
В Торонто 6 июня состоялись протесты против расизма
В Мадриде 7 июня прошла акция против расизма
В Осаке 7 июня прошло шествие в поддержку движения против расизма
В центре Рима 7 июня прошла манифестация против расизма
В Швеции 7 июня акция против расизма прошла без задержаний
В Израиле прошли протесты из-за убийства аутиста полицейскими
[Культура]
[В мире]
В Нью-Йорке досрочно отменили комендантский час
Протест оппозиции Гонконга прервал голосование по проекту о гимне
Внешняя политика
Песков назвал угрозой готовность Польши разместить военные объекты других стран
[Внутренняя политика]
Медики Северной Осетии получили 700 защитных костюмов в рамках акции «Спасибо врачам»
Дагестан с 15 июня начал снимать ограничения, связанные с пандемией
[Экономика]
Число зарегистрированных безработных в России превысило 2,4 млн
Общество
Руководство ТЭЦ-3 задержали по делу об аварии в Норильске
[Происшествия]
Что известно о стрельбе на Ленинском проспекте в Москве
[Протесты]
В Испании 7 июня прошли массовые акции против расизма
В Брюсселе 7 июня прошла акция против расизма
В Лондоне 7 июня прошел марш в знак поддержки движения против расизма
В Британии протестующие снесли памятник работорговцу XVII века
Правозащитники сообщили о задержаниях после пикетов в Минске
В Доминикане полиция разогнала демонстрацию против расизма
[Культура]
Сатирик Анатолий Трушкин умер от коронавируса
[В мире]
Заксобрание Гонконга приняло в третьем чтении закон и гимне
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными полномочиями
[Внешняя политика]
Сергей Иванов назвал условие возобновления международных рейсов
[Внутренняя политика]
Роспотребнадзор разработал проект санитарных норм для магазинов и рынков
Путин назвал поправки к Конституции шагом к демократизации общества
[Экономика]
Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы
[Общество]
Как сборы на погибшего в аварии с Ефремовым водителя обернулись фарсом
[Происшествия]
В Кольском районе Мурманской области введен режим ЧС из-за обрушения моста
[Протесты]
В США протестующие снесли памятник генералу Гражданской войны Уикхему
В Квебеке 7 июня прошла акция протеста против расизма
В Индианаполисе один человек погиб во время беспорядков
Протестующие заблокировали проезд через КПП на границе Украины с Венгрией
В Атланте после наступления комендантского часа задержали 70 человек
В Гонконге задержали более 50 участников протестов
[Культура]