Дайджест новостей на 25.06.2020

 

Дайджест новостей на 25.06.2020

 

[В мире]

 

Пентагон направил около 1600 военных в район Вашингтона

 

В штате Миссури во время беспорядков убили главу полиции города

 

[Внешняя политика]

 

Верховный суд Нидерландов рассмотрит жалобу РФ на решение о выплате акционерам ЮКОСа $57 млрд

 

[Внутренняя политика]

 

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

 

В Псковской области почти в полтора раза увеличат число мест для пациентов с коронавирусом

 

[Экономика]

 

«Норникель» возглавил рейтинг компаний с самыми высокими выплатами управленцам

 

[Общество]

 

Как россияне самоизолировались на дачах

 

[Происшествия]

 

Стрелявшего из окна дома на юго-западе Москвы задержали

 

[Протесты]

 

В Лондоне 6 июня сотни людей приняли участие в митинге в память о Флойде

 

В Париже 6 июня прошла акция против расизма

 

В центре Чикаго 6 июня собралось несколько тысяч протестующих

 

Во Франции 23 тысячи человек приняли участие в акции против расизма

 

В Вашингтоне 7 июня прошел мирный митинг против расизма

 

[Пенсии]

 

В Белоруссии с 1 июля вырастут пенсии

 

[Образование]

 

Профсоюз  «Университетская солидарность» провел встречу с министром науки и высшего образования

 

[В мире]

 

В Миннеаполисе школы прекратили сотрудничество с полицией города

 

В Лос-Анджелесе отменили комендантский час

 

[Внешняя политика]

 

«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР

 

[Внутренняя политика]

 

Выборы главы Чувашии назначены на 13 сентября

 

Выборы губернатора Смоленской области пройдут 13 сентября

 

[Экономика]

 

В Пензенской области откроют крупнейший в Европе завод по переработке индейки

 

[Общество]

 

На чем работодатели обманывают сотрудников

 

[Происшествия]

 

В Омске панельный дом подперли палкой, чтобы он не развалился

 

[Протесты]

 

В Торонто 6 июня состоялись протесты против расизма

 

В Мадриде 7 июня прошла акция против расизма

 

В Осаке 7 июня прошло шествие в поддержку движения против расизма

 

В центре Рима 7 июня прошла манифестация против расизма

 

В Швеции 7 июня акция против расизма прошла без задержаний

 

В Израиле прошли протесты из-за убийства аутиста полицейскими

 

[Культура]

 

Умер актер Михаил Кокшенов

 

[В мире]

 

В Нью-Йорке досрочно отменили комендантский час

 

Протест оппозиции Гонконга прервал голосование по проекту о гимне

 

Внешняя политика

 

Песков назвал угрозой готовность Польши разместить военные объекты других стран

 

[Внутренняя политика]

 

Медики Северной Осетии получили 700 защитных костюмов в рамках акции «Спасибо врачам»

 

Дагестан с 15 июня начал снимать ограничения, связанные с пандемией

 

[Экономика]

 

Число зарегистрированных безработных в России превысило 2,4 млн

 

Общество

 

Руководство ТЭЦ-3 задержали по делу об аварии в Норильске

 

[Происшествия]

 

Что известно о стрельбе на Ленинском проспекте в Москве

 

[Протесты]

 

В Испании 7 июня прошли массовые акции против расизма

 

В Брюсселе 7 июня прошла акция против расизма

 

В Лондоне 7 июня прошел марш в знак поддержки движения против расизма

 

В Британии протестующие снесли памятник работорговцу XVII века

 

Правозащитники сообщили о задержаниях после пикетов в Минске

 

В Доминикане полиция разогнала демонстрацию против расизма

 

[Культура]

 

Сатирик Анатолий Трушкин умер от коронавируса

 

[В мире]

 

Заксобрание Гонконга приняло в третьем чтении закон и гимне

 

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными полномочиями

 

[Внешняя политика]

 

Сергей Иванов назвал условие возобновления международных рейсов

 

[Внутренняя политика]

 

Роспотребнадзор разработал проект санитарных норм для магазинов и рынков

 

Путин назвал поправки к Конституции шагом к демократизации общества

 

[Экономика]

 

Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы

 

[Общество]

 

Как сборы на погибшего в аварии с Ефремовым водителя обернулись фарсом

 

[Происшествия]

 

В Кольском районе Мурманской области введен режим ЧС из-за обрушения моста

 

[Протесты]

 

В США протестующие снесли памятник генералу Гражданской войны Уикхему

 

В Квебеке 7 июня прошла акция протеста против расизма

 

В Индианаполисе один человек погиб во время беспорядков

 

Протестующие заблокировали проезд через КПП на границе Украины с Венгрией

 

В Атланте после наступления комендантского часа задержали 70 человек

 

В Гонконге задержали более 50 участников протестов

 

[Культура]

 

Умер актер Сергей Масленников

Рабкор.ру
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25-6-2020 События, , 6
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