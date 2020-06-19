Дайджест новостей на 19.06.2020

 

Дайджест новостей на 19.06.2020

 

[В мире]

 

В небе над Миннеаполисом появились военные вертолеты

 

В Лос-Анджелесе, Филадельфии и Атланте ввели комендантский час

 

[Внешняя политика]

 

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

 

[Внутренняя политика]

 

Вознаграждение руководства госкомпаний могут подравнять по зарплате главы правительства

 

Москва будет выходить из коронавирусных ограничений около двух месяцев

 

[Экономика]

 

Отдых в России может подорожать почти на треть

 

[Общество]

 

В московском метро оштрафовали 2,3 тысячи граждан

 

[Происшествия]

 

Четыре человека погибли при взрыве в мечети в Кабуле

 

Более 10 тысяч человек остались без воды после аварии на Ставрополье

 

[Протесты]

 

В Бостоне семь полицейских пострадали во время протестов

 

В Окленде обстреляли здание американской полиции

 

Работники Fecebook протестуют из-за отказа Цукенберга удалять пост Трампа

 

1 июня в центре Манхэттена прошло шествие

 

Посольство США в Афинах закидали «коктейлями Молотова»

 

[Культура]

 

Мишустин подписал постановление о возврате денег за отмененные представления

 

[В мире]

 

В Вашингтоне несколько зданий загорелись в ходе протестов у Белого дома

 

Дочь мэра Нью-Йорка задержали в ходе протестов

 

[Внешняя политика]

 

«Газпром» настаивает на переговорах по газу с Белоруссией только после погашения долга

 

[Внутренняя политика]

 

Песков заявил, что олигархов в России не существует

 

Министр здравоохранения допустил «плавающий» формат ограничений из-за коронавируса в России

 

[Экономика]

 

Структура «Ростеха» начала отзывать из больниц аппараты ИВЛ «Авента М»

 

[Общество]

 

80% россиян потеряли интерес к работе

 

[Происшествия]

 

В Петербурге произошел пожар в психоневрологическом институте им. Бехтерева

 

Во Франции произошел пожар на пришвартованной в Тулоне атомной подводной лодке

 

[Протесты]

 

В Вашингтоне 2 июня возобновились столкновения протестующих и полиции

 

В ходе беспорядков в пригороде Чикаго погибли два человека

 

В Сент-Луисе ранили четырех полицейских в ходе протестов

 

Сотни протестующих собрались в центре Сиднея 2 июня из-за смерти Флойда в США

 

В Стокгольме 3 июня прошла акция протеста против полицейского насилия в США

 

[Культура]

 

Кинотеатры и музеи в России могут открыться в середине июля

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19-6-2020 События, , 8
Дайджест новостей на 17.06.2020Хроники коронавируса 12
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