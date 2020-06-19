Дайджест новостей на 19.06.2020
[В мире]
В небе над Миннеаполисом появились военные вертолеты
В Лос-Анджелесе, Филадельфии и Атланте ввели комендантский час
[Внешняя политика]
Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы
[Внутренняя политика]
Вознаграждение руководства госкомпаний могут подравнять по зарплате главы правительства
Москва будет выходить из коронавирусных ограничений около двух месяцев
[Экономика]
Отдых в России может подорожать почти на треть
[Общество]
В московском метро оштрафовали 2,3 тысячи граждан
[Происшествия]
Четыре человека погибли при взрыве в мечети в Кабуле
Более 10 тысяч человек остались без воды после аварии на Ставрополье
[Протесты]
В Бостоне семь полицейских пострадали во время протестов
В Окленде обстреляли здание американской полиции
Работники Fecebook протестуют из-за отказа Цукенберга удалять пост Трампа
1 июня в центре Манхэттена прошло шествие
Посольство США в Афинах закидали «коктейлями Молотова»
[Культура]
Мишустин подписал постановление о возврате денег за отмененные представления
[В мире]
В Вашингтоне несколько зданий загорелись в ходе протестов у Белого дома
Дочь мэра Нью-Йорка задержали в ходе протестов
[Внешняя политика]
«Газпром» настаивает на переговорах по газу с Белоруссией только после погашения долга
[Внутренняя политика]
Песков заявил, что олигархов в России не существует
Министр здравоохранения допустил «плавающий» формат ограничений из-за коронавируса в России
[Экономика]
Структура «Ростеха» начала отзывать из больниц аппараты ИВЛ «Авента М»
[Общество]
80% россиян потеряли интерес к работе
[Происшествия]
В Петербурге произошел пожар в психоневрологическом институте им. Бехтерева
Во Франции произошел пожар на пришвартованной в Тулоне атомной подводной лодке
[Протесты]
В Вашингтоне 2 июня возобновились столкновения протестующих и полиции
В ходе беспорядков в пригороде Чикаго погибли два человека
В Сент-Луисе ранили четырех полицейских в ходе протестов
Сотни протестующих собрались в центре Сиднея 2 июня из-за смерти Флойда в США
В Стокгольме 3 июня прошла акция протеста против полицейского насилия в США
[Культура]
Кинотеатры и музеи в России могут открыться в середине июля