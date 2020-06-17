Дайджест новостей на 17.06.2020

 

Дайджест новостей на 17.06.2020

 

[В мире]

 

В Миннесоте продлили комендантский час из-а беспорядков

 

В Чикаго задействовали силы нацгвардии

 

[Внешняя политика]

 

Посол Южной Кореи назвал условия для возобновления безвизового режима с Россией

 

[Внутренняя политика]

 

В Госдуме разработали проект о минимальной почасовой оплате труда

 

В Совете Федерации оценили законопроект о минимальной почасовой оплате труда

 

[Экономика]

 

Одна пятая мощностей «Газпрома» осталась без спроса в условиях карантина

 

[Общество]

 

Руководство норильской ТЭЦ подозревают в хищении средств, выделенных на ремонт тех самых резервуаров

 

[Происшествия]

 

Разлившееся в Норильске топливо вышло за установленные ограждения

 

Умер пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова водитель

 

[Протесты]

 

В Вене 4 июня прошла демонстрация против произвола полиции в США

 

В Киеве прошел митинг с требованием уволить главу МВД Украины

 

В Мексике вспыхнули протесты из-за смерти задержанного полицией

 

В Баффало все полицейские ушли из спецподразделения в знак протеста

 

[Пенсии]

 

Госдума поддержала законопроект об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров

 

[Наука]

 

Археологи нашли под Астраханью разгромленную Святославом столицу Хазарского каганата

 

[В мире]

 

В Аризоне ввели комендантский час

 

В Нью-Йорке расследуют инцидент с наездом полицейских на протестующих

 

[Внешняя политика]

 

В России пообещали зеркальный ответ на высылку дипломатов из Чехии

 

[Внутренняя политика]

 

Режим самоизоляции, пропуска и график прогулок отменили в Москве с 9 июня

 

Правительство разрешило россиянам выезжать из страны для работы, учебы и лечения

 

[Экономика]

 

Крупные российские авиакомпании возобновили международные полеты с 15 июля

 

[Общество]

 

Почему врачей, спасающих детей от голодной смерти, пытаются выставить варварами

 

[Происшествия]

 

Разлив нефтепродуктов на ТЭЦ в Норильске. Главное

 

На Волге в районе Ярославля обнаружили разлив нефтепродуктов

 

[Протесты]

 

Власти Алма-Аты назвали митинг в центре города незаконным

 

В Австралии десятки тысяч демонстрантов вышли на антирасистские протесты

 

В Вашингтоне 1 июня  несколько демонстрантов пострадали при разгоне полицией

 

Нацгвардию привлекли для подавления беспорядков в 21 американском штате

 

[Пенсии]

 

В Госдуме предложили ввести досрочную пенсию для матерей-героинь

 

https://ria.ru/20200609/1572658667.html

 

[Культура]

 

HBO Max убрал из каталога фильм «Унесенные ветром» на фоне протестов в США

Рабкор.ру
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17-6-2020 События, , 21
Дайджест новостей на 15.06.2020
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