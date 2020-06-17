Дайджест новостей на 17.06.2020
[В мире]
В Миннесоте продлили комендантский час из-а беспорядков
В Чикаго задействовали силы нацгвардии
[Внешняя политика]
Посол Южной Кореи назвал условия для возобновления безвизового режима с Россией
[Внутренняя политика]
В Госдуме разработали проект о минимальной почасовой оплате труда
В Совете Федерации оценили законопроект о минимальной почасовой оплате труда
[Экономика]
Одна пятая мощностей «Газпрома» осталась без спроса в условиях карантина
[Общество]
Руководство норильской ТЭЦ подозревают в хищении средств, выделенных на ремонт тех самых резервуаров
[Происшествия]
Разлившееся в Норильске топливо вышло за установленные ограждения
Умер пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова водитель
[Протесты]
В Вене 4 июня прошла демонстрация против произвола полиции в США
В Киеве прошел митинг с требованием уволить главу МВД Украины
В Мексике вспыхнули протесты из-за смерти задержанного полицией
В Баффало все полицейские ушли из спецподразделения в знак протеста
[Пенсии]
Госдума поддержала законопроект об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров
[Наука]
Археологи нашли под Астраханью разгромленную Святославом столицу Хазарского каганата
[В мире]
В Аризоне ввели комендантский час
В Нью-Йорке расследуют инцидент с наездом полицейских на протестующих
[Внешняя политика]
В России пообещали зеркальный ответ на высылку дипломатов из Чехии
[Внутренняя политика]
Режим самоизоляции, пропуска и график прогулок отменили в Москве с 9 июня
Правительство разрешило россиянам выезжать из страны для работы, учебы и лечения
[Экономика]
Крупные российские авиакомпании возобновили международные полеты с 15 июля
[Общество]
Почему врачей, спасающих детей от голодной смерти, пытаются выставить варварами
[Происшествия]
Разлив нефтепродуктов на ТЭЦ в Норильске. Главное
На Волге в районе Ярославля обнаружили разлив нефтепродуктов
[Протесты]
Власти Алма-Аты назвали митинг в центре города незаконным
В Австралии десятки тысяч демонстрантов вышли на антирасистские протесты
В Вашингтоне 1 июня несколько демонстрантов пострадали при разгоне полицией
Нацгвардию привлекли для подавления беспорядков в 21 американском штате
[Пенсии]
В Госдуме предложили ввести досрочную пенсию для матерей-героинь
https://ria.ru/20200609/1572658667.html
[Культура]
HBO Max убрал из каталога фильм «Унесенные ветром» на фоне протестов в США