Дайджест новостей на 13.06.2020
[В мире]
Трамп заявил об изменившемся отношении к торговой сделке с Китаем
В Гонконге впервые запретили церемонию памяти событий на площади Тяньаньмэнь
[Внешняя политика]
В Белоруссии объявили о начале согласования условий пребывания военных объектов РФ
[Внутренняя политика]
В Москве и Нижегородской области разрешили электронное голосование
Выплаты в 10 тысяч рублей получили более половины семей с детьми 3-16 лет
Правительство поддержало введение рассрочек должникам
[Экономика]
«Роснефть» выплатит рекордные дивиденды за 2019 год
[Общество]
МЧС считает кустарное производство пиротехники причиной пожара на юге Москвы
[Происшествия]
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел высотой 6 тыс. метров
Один человек погиб при пожаре в квартире на юге Москвы
[Протесты]
В Миннеаполисе протестующие подожгли здание банка
В Детройте один человек погиб во время протестов
В Нью-Йорке полиция вытеснила протестующих с автодороги
[Образование]
Выпускники ДНР смогут сдать ЕГЭ в России с 3 по 8 августа
[В мире]
Лукашенко отправил правительство в отставку
США запретят китайским авиакомпаниям полеты в страну с 16 июня
[Внешняя политика]
Чехия объявила двух сотрудников посольство России персонами нон грата
[Внутренняя политика]
Путин поручил найти средства на подключение россиян к газу
Минстрой предложил новый стандарт вместо «жилья экономкласса»
Детский омбудсмен предложила реформировать систему органов опеки
[Экономика]
Оборот малого и среднего бизнеса упал в мае на 41%
[Общество]
Росгвардия объяснила гибель россиянина при штурме квартиры
[Происшествия]
Землетрясение магнитудой 3,5 зафиксировали на Кубани
В Грозном ураганный ветер повредил крыши домов
[Протесты]
В Окленде охранник госучреждения погиб при стрельбе во время протестов
Нью-Йорке арестовали более 200 человек за два дня протестов
В Вашингтоне полиция применила слезоточивый газ против протестующих
[Культура]
Каких средств и усилий стоит продлить выставку в текущих условиях