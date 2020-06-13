Дайджест новостей на 13.06.2020

 

Дайджест новостей на 13.06.2020

 

[В мире]

 

Трамп заявил об изменившемся отношении к торговой сделке с Китаем

 

В Гонконге впервые запретили церемонию памяти событий на площади Тяньаньмэнь

 

[Внешняя политика]

 

В Белоруссии объявили о начале согласования условий пребывания военных объектов РФ

 

[Внутренняя политика]

 

В Москве и Нижегородской области разрешили электронное голосование

 

Выплаты в 10 тысяч рублей получили более половины семей с детьми 3-16 лет

 

Правительство поддержало введение рассрочек должникам

 

[Экономика]

 

«Роснефть» выплатит рекордные дивиденды за 2019 год

 

[Общество]

 

МЧС считает кустарное производство пиротехники причиной пожара на юге Москвы

 

[Происшествия]

 

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел высотой 6 тыс. метров

 

Один человек погиб при пожаре в квартире на юге Москвы

 

[Протесты]

 

В Миннеаполисе протестующие подожгли здание банка

 

В Детройте один человек погиб во время протестов

 

В Нью-Йорке полиция вытеснила протестующих с автодороги

 

[Образование]

 

Выпускники ДНР смогут сдать ЕГЭ в России с 3 по 8 августа

 

[В мире]

 

Лукашенко отправил правительство в отставку

 

США запретят китайским авиакомпаниям полеты в страну с 16 июня

 

[Внешняя политика]

 

Чехия объявила двух сотрудников посольство России персонами нон грата

 

[Внутренняя политика]

 

Путин поручил найти средства на подключение россиян к газу

 

Минстрой предложил новый стандарт вместо «жилья экономкласса»

 

Детский омбудсмен предложила реформировать систему органов опеки

 

[Экономика]

 

Оборот малого и среднего бизнеса упал в мае на 41%

 

[Общество]

 

Росгвардия объяснила гибель россиянина при штурме квартиры

 

[Происшествия]

 

Землетрясение магнитудой 3,5 зафиксировали на Кубани

 

В Грозном ураганный ветер повредил крыши домов

 

[Протесты]

 

В Окленде охранник госучреждения погиб при стрельбе во время протестов

 

Нью-Йорке арестовали более 200 человек за два дня протестов

 

В Вашингтоне полиция применила слезоточивый газ против протестующих

 

[Культура]

 

Каких средств и усилий стоит продлить выставку в текущих условиях

Рабкор.ру
Поддержать Рабкор.ру
13-6-2020 События, , 57
Дайджест новостей на 11.06.2020Хроники коронавируса 11
  См. также  
 
 
 