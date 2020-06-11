Дайджест новостей на 11.06.2020

 

Дайджест новостей на 11.06.2020

 

[В мире]

 

Иранский корабль затонул у побережья Ирака

 

Отраслевой союз ФРГ осудил санкционные планы США

 

[Внешняя политика]

 

Президент Сербии подтвердил участие в параде Победы в Москве

 

[Внутренняя политика]

 

В России появится единый билет на общественный транспорт

 

Премьер-министр поручил проверить применение «коронавирусных» правовых актов на предмет соблюдения прав граждан

 

Путин одобрил выдвижение губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Комаровой на новый срок

 

[Экономика]

 

Авиакомпании отменяют рейсы на черноморские курорты

 

[Общество]

 

В Министерстве строительства Мурманской области ведутся обыски

 

[Происшествия]

 

Учебная дуэль привела к гибели офицера Черноморского флота

 

В Тольятти переполнены больницы из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

 

[Протесты]

 

В США протестующие в столице штата Миннесота разгромили более 170 предприятий

 

В центре Нью-Йорка прошла акция протеста после убийства Джорджа Флойда

 

В Аргентине прошли протесты «за» и «против» карантина

 

[Культура]

 

Лувр готовится к открытию в начале июля

 

[В мире]

 

В США в мае резко увеличилось количество корпоративных банкротств

 

В Германии пригрозили ввести штрафные пошлины на газ из США

 

[Внешняя политика]

 

«Газпром» теряет 1,5 триллиона рублей и рискует сорвать поставки газа в Китай на миллиарды долларов

 

[Внутренняя политика]

 

В Кремле не видят опасности заражения коронавирусом при голосовании по Конституции

 

Рестораторы получили от Роспотребнадзара правила работы после самоизоляции

 

Президент поручил включить легкую промышленность в план восстановления экономики

 

[Экономика]

 

Число безработных в России превысило 2 миллиона человек

 

[Общество]

 

Якутский «шаман» признан опасным для себя и окружающих

 

[Происшествия]

 

Самолет Як-52 потерпел крушение в Нижегородской области

 

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у южных Курильских островов

 

[Протесты]

 

В Атланте толпа побила полицейские машины и окна штаб-квартиры CNN

 

У Белого дома прошла акция протеста из-за убийства афроамериканца

 

В Манхэттене протестующие на время перекрыли автомагистраль

 

[Образование]

 

В Минобрнауки разъяснили порядок подачи документов в вузы

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11-6-2020 События, , 9
Дайджест новостей на 09.06.2020
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