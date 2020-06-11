Дайджест новостей на 11.06.2020
[В мире]
Иранский корабль затонул у побережья Ирака
Отраслевой союз ФРГ осудил санкционные планы США
[Внешняя политика]
Президент Сербии подтвердил участие в параде Победы в Москве
[Внутренняя политика]
В России появится единый билет на общественный транспорт
Премьер-министр поручил проверить применение «коронавирусных» правовых актов на предмет соблюдения прав граждан
Путин одобрил выдвижение губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Комаровой на новый срок
[Экономика]
Авиакомпании отменяют рейсы на черноморские курорты
[Общество]
В Министерстве строительства Мурманской области ведутся обыски
[Происшествия]
Учебная дуэль привела к гибели офицера Черноморского флота
В Тольятти переполнены больницы из-за ухудшения ситуации с коронавирусом
[Протесты]
В США протестующие в столице штата Миннесота разгромили более 170 предприятий
В центре Нью-Йорка прошла акция протеста после убийства Джорджа Флойда
В Аргентине прошли протесты «за» и «против» карантина
[Культура]
Лувр готовится к открытию в начале июля
[В мире]
В США в мае резко увеличилось количество корпоративных банкротств
В Германии пригрозили ввести штрафные пошлины на газ из США
[Внешняя политика]
«Газпром» теряет 1,5 триллиона рублей и рискует сорвать поставки газа в Китай на миллиарды долларов
[Внутренняя политика]
В Кремле не видят опасности заражения коронавирусом при голосовании по Конституции
Рестораторы получили от Роспотребнадзара правила работы после самоизоляции
Президент поручил включить легкую промышленность в план восстановления экономики
[Экономика]
Число безработных в России превысило 2 миллиона человек
[Общество]
Якутский «шаман» признан опасным для себя и окружающих
[Происшествия]
Самолет Як-52 потерпел крушение в Нижегородской области
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у южных Курильских островов
[Протесты]
В Атланте толпа побила полицейские машины и окна штаб-квартиры CNN
У Белого дома прошла акция протеста из-за убийства афроамериканца
В Манхэттене протестующие на время перекрыли автомагистраль
[Образование]
В Минобрнауки разъяснили порядок подачи документов в вузы