Дайджест новостей на 06.06.2020

 

Дайджест новостей на 06.06.2020

 

[В мире]

 

КНДР отвергла обвинения США в том, что страна представляет киберугрозу

 

Дания откроет границы для туристов из Норвегии, Германии и Исландии

 

[Внешняя политика]

 

«Газпром» не будет вести переговоры с Минском о цене на газ до погашения $165 млн долга

 

[Внутренняя политика]

 

Мэр Москвы рассказал о новом этапе смягчения ограничений

 

Минтруд предложил новые меры поддержки россиян

 

Минздрав рекомендовал не учитывать в статистике больных коронавирусом в легкой форме

 

Минтруд хочет запретить увольнения в связи с приостановкой работы из-за пандемии

 

[Экономика]

 

ВВП России в апреле рухнул на 12%

 

[Общество]

 

Мигранты теряют работу в России из-за коронавируса. К чему это приведет?

 

[Происшествия]

 

Количество погибших при урагане в Екатеринбурге увеличилось до трех

 

Минздрав России подтвердил смерть 101 врача от коронавируса

 

[Протесты]

 

Водители в Гонконге устроили акцию протеста, замедляя поток на выезде из тоннеля

 

[Пенсии]

 

В России повысят накопительные пенсии

 

[Образование]

 

В Роспотребнадзоре разъяснили порядок проведение ЕГЭ в условиях эпидемии

 

[В мире]

 

В Австрии смягчат ограничения по коронавирусу

 

Министерство обороны Китая выразило протест США из-за новой стратегии

 

[Внешняя политика]

 

Минэнерго Белоруссии заявило об отсутствии долга перед «Газпромом»

 

[Внутренняя политика]

 

В Подмосковье открываются парки для прогулок и небольшие магазины

 

В Москве возобновляют плановую госпитализацию

 

Власти предложили особые правила увольнений и простоя во время пандемии

 

В регионах Центрального федерального округа продлили ограничения в связи с коронавирусом

 

[Экономика]

 

В России доля проблемных микрозаймов превысила в апреле 40%

 

[Общество]

 

В Москве возобновились задержания пикетчиков на Петровке, 38

 

[Происшествия]

 

В Петербурге более 3 тысяч медиков заразилась коронавирусом

 

Названа причина обрушения четырех балконов в Петербурге

 

[Протесты]

 

В Гонконге задержали 15 человек перед рассмотрением законопроекта о гимне

 

[Пенсии]

 

Работающие с коронавирусом медики получат льготный пенсионный стаж

 

[Образование]

 

Определены резервные дни для сдачи итоговых сочинений

 

[В мире]

 

Зеленский поблагодарил ЕС за выделение Украине второго транша помощи

 

В Китае шесть человек погибли после аварии на ГЭС

 

[Внешняя политика]

 

Транзит газа из России через Польшу в Германию остановлен

 

[Внутренняя политика]

 

Премьер-министр подписал постановление о возврате налога самозанятым

 

Москва заявила об открытии торговых центров

 

Голикова объяснила, почему власти не опубликовали данные по смертности в России за апрель

 

Выплату на детей 1 июня получили десять миллионов семей

 

[Экономика]

 

РЖД отменили социальную дистанцию при рассадке пассажиров

 

[Общество]

 

Из перинатального центра в Москве забрали жившую там с рождения девочку

 

[Происшествия]

 

Беременная иностранка с коронавирусом и ее ребенок умерли в Петербурге

 

В столичном регионе Индии произошло землетрясение магнитудой 4,6 баллов

 

[Протесты]

 

В Гонконге полиция применила «перечные» шарики для разгона протестующих

 

В Гонконге задержали 180 человек за участие в незаконных протестах

 

[Образование]

 

Основная волна ЕГЭ начнется 3 июля, 29 и 30 июня пройдут пробные экзамены

Рабкор.ру
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8-6-2020 События, , 7
Хроники коронавируса 10Дайджест новостей на 08.06.2020
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