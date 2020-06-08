Дайджест новостей на 06.06.2020
[В мире]
КНДР отвергла обвинения США в том, что страна представляет киберугрозу
Дания откроет границы для туристов из Норвегии, Германии и Исландии
[Внешняя политика]
«Газпром» не будет вести переговоры с Минском о цене на газ до погашения $165 млн долга
[Внутренняя политика]
Мэр Москвы рассказал о новом этапе смягчения ограничений
Минтруд предложил новые меры поддержки россиян
Минздрав рекомендовал не учитывать в статистике больных коронавирусом в легкой форме
Минтруд хочет запретить увольнения в связи с приостановкой работы из-за пандемии
[Экономика]
ВВП России в апреле рухнул на 12%
[Общество]
Мигранты теряют работу в России из-за коронавируса. К чему это приведет?
[Происшествия]
Количество погибших при урагане в Екатеринбурге увеличилось до трех
Минздрав России подтвердил смерть 101 врача от коронавируса
[Протесты]
Водители в Гонконге устроили акцию протеста, замедляя поток на выезде из тоннеля
[Пенсии]
В России повысят накопительные пенсии
[Образование]
В Роспотребнадзоре разъяснили порядок проведение ЕГЭ в условиях эпидемии
[В мире]
В Австрии смягчат ограничения по коронавирусу
Министерство обороны Китая выразило протест США из-за новой стратегии
[Внешняя политика]
Минэнерго Белоруссии заявило об отсутствии долга перед «Газпромом»
[Внутренняя политика]
В Подмосковье открываются парки для прогулок и небольшие магазины
В Москве возобновляют плановую госпитализацию
Власти предложили особые правила увольнений и простоя во время пандемии
В регионах Центрального федерального округа продлили ограничения в связи с коронавирусом
[Экономика]
В России доля проблемных микрозаймов превысила в апреле 40%
[Общество]
В Москве возобновились задержания пикетчиков на Петровке, 38
[Происшествия]
В Петербурге более 3 тысяч медиков заразилась коронавирусом
Названа причина обрушения четырех балконов в Петербурге
[Протесты]
В Гонконге задержали 15 человек перед рассмотрением законопроекта о гимне
[Пенсии]
Работающие с коронавирусом медики получат льготный пенсионный стаж
[Образование]
Определены резервные дни для сдачи итоговых сочинений
[В мире]
Зеленский поблагодарил ЕС за выделение Украине второго транша помощи
В Китае шесть человек погибли после аварии на ГЭС
[Внешняя политика]
Транзит газа из России через Польшу в Германию остановлен
[Внутренняя политика]
Премьер-министр подписал постановление о возврате налога самозанятым
Москва заявила об открытии торговых центров
Голикова объяснила, почему власти не опубликовали данные по смертности в России за апрель
Выплату на детей 1 июня получили десять миллионов семей
[Экономика]
РЖД отменили социальную дистанцию при рассадке пассажиров
[Общество]
Из перинатального центра в Москве забрали жившую там с рождения девочку
[Происшествия]
Беременная иностранка с коронавирусом и ее ребенок умерли в Петербурге
В столичном регионе Индии произошло землетрясение магнитудой 4,6 баллов
[Протесты]
В Гонконге полиция применила «перечные» шарики для разгона протестующих
В Гонконге задержали 180 человек за участие в незаконных протестах
[Образование]
Основная волна ЕГЭ начнется 3 июля, 29 и 30 июня пройдут пробные экзамены