Дайджест новостей на 03.06.2020
[В мире]
The New York Times опубликовала на первой полосе тысячу имен умерших из-за коронавируса
Япония полностью отменила режим ЧС с 25 мая
[Внешняя политика]
МИД России опубликовал заявление по выходу США из Договора по открытому небу
[Внутренняя политика]
Парад Победы пройдет на 24 июня
В России сделают 24 июня выходным днем из-за парада Победы
Роспотребнадзор разрешит бассейнам и фитнес-клубам работать только по записи
Бывший глава Чувашии подал в суд на Путина в суд из-за своей отставки
[Экономика]
РЖД сократили инвестпрограмму на 200 млрд рублей
[Общество]
Российские курорты ждут туристов
[Происшествия]
В Северодвинске у сотрудников оборонных предприятий массово выявлен коронавирус
Во дворе жилого комплекса на юге Москвы произошла перестрелка
[Протесты]
В центре Киева прошел митинг против политики Зеленского
[Пенсии]
В Совете Федерации оценили идею снизить возраст начисления надбавки к пенсии
[Экология]
Под угрозой хронического отравления мышьяком оказались до 220 млн человек на Земле
[В мире]
В Азербайджане смягчили ряд ограничений по коронавирусу
Лукашенко призвал белорусов не бояться второй волны коронавируса
[Внешняя политика]
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
[Внутренняя политика]
Москва направит в регионы 40 врачей и оборудование для борьбы с коронавирусом
Путин поддержал предложение увеличить минимальное пособие по безработице до 1 августа
Генпрокуратуре могут разрешить блокировать без суда интернет-СМИ за оправдание экстремизма
Детский омбудсмен предложила сократить финансирование клиникам, проводящим аборты
[Экономика]
[Общество]
Как в России недовольных медиков запугивают и штрафуют в разгар пандемии
[Происшествия]
В Приморском крае загорелась больница
В Санкт-Петербурге скончалась 30-летняя девушка, к которой отказалась ехать «скорая»
[Протесты]
В Аргентине медики протестуют против ущемления их прав
[Пенсии]
Правительство не поддержало идею снизить возраст выплат надбавок к пенсии
[Наука]
Профсоюз РАН призвал Минобрнауки дать научным организациям еще денег для борьбы с коронавирусом