Дайджест новостей на 03.06.2020

 

Дайджест новостей на 03.06.2020

 

[В мире]

 

The New York Times опубликовала на первой полосе тысячу имен умерших из-за коронавируса

 

Япония полностью отменила режим ЧС с 25 мая

 

[Внешняя политика]

 

МИД России опубликовал заявление по выходу США из Договора по открытому небу

 

[Внутренняя политика]

 

Парад Победы пройдет на 24 июня

 

В России сделают 24 июня выходным днем из-за парада Победы

 

Роспотребнадзор разрешит бассейнам и фитнес-клубам работать только по записи

 

Бывший глава Чувашии подал в суд на Путина в суд из-за своей отставки

 

[Экономика]

 

РЖД сократили инвестпрограмму на 200 млрд рублей

 

[Общество]

 

Российские курорты ждут туристов

 

[Происшествия]

 

В Северодвинске у сотрудников оборонных предприятий массово выявлен коронавирус

 

Во дворе жилого комплекса на юге Москвы произошла перестрелка

 

[Протесты]

 

В центре Киева прошел митинг против политики Зеленского

 

[Пенсии]

 

В Совете Федерации оценили идею снизить возраст начисления надбавки к пенсии

 

[Экология]

 

Под угрозой хронического отравления мышьяком оказались до 220 млн человек на Земле

 

[В мире]

 

В Азербайджане смягчили ряд ограничений по коронавирусу

 

Лукашенко призвал белорусов не бояться второй волны коронавируса

 

[Внешняя политика]

 

Россия планирует расширить свои базы в Сирии

 

[Внутренняя политика]

 

Москва направит в регионы 40 врачей и оборудование для борьбы с коронавирусом

 

Путин поддержал предложение увеличить минимальное пособие по безработице до 1 августа

 

Генпрокуратуре могут разрешить блокировать без суда интернет-СМИ за оправдание экстремизма

 

Детский омбудсмен предложила сократить финансирование клиникам, проводящим аборты

 

[Экономика]

 

В России упали цены на бензин

 

[Общество]

 

Как в России недовольных медиков запугивают и штрафуют в разгар пандемии

 

[Происшествия]

 

В Приморском крае загорелась больница

 

В Санкт-Петербурге скончалась 30-летняя девушка, к которой отказалась ехать «скорая»

 

[Протесты]

 

В Аргентине медики протестуют против ущемления их прав

 

[Пенсии]

 

Правительство не поддержало идею снизить возраст выплат надбавок к пенсии

 

[Наука]

 

Профсоюз РАН призвал Минобрнауки дать научным организациям еще денег для борьбы с коронавирусом

Рабкор.ру
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3-6-2020 События, , 22
Дайджест новостей на 01.06.2020
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