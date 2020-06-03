Дайджест новостей на 01.06.2020
[В мире]
Трамп заявил о выходе США из Договора по открытому небу
МИД Турции прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
В Израиле начался суд над премьер-министром Нетаньяху
[Внешняя политика]
«Северный поток» освободят от норм Газовой директивы ЕС на 20 лет
[Внутренняя политика]
Глава Роспотребнадзора заявила, что переходить к первому этапу снятия ограничений могут 44 из 85 регионов
Власти Ленинградской области запретили остановки во время презда на автомобиле через 11 городов
Правительство выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов
Электронное голосование по поправкам в Конституцию пройдет в нескольких регионах
Связанная с Собчак крабовая компания лишилась статуса системообразующей
[Экономика]
Новое брянское предприятие будет выпускать четыре миллиона масок в сутки
[Общество]
Россияне пока не готовы возвращаться к поездкам
[Происшествия]
Следственный комитет проводит проверку по факту загрязнения акватории Москвы-реки в Красногорске
[Образование]
В Минобрнауки назвали планируемые сроки зачисления абитуриентов в вузы
В Минобрнауки рассказали сколько дополнительных бюджетных мест выделят вузам
[В мире]
Ким Чен Ын предложил стратегию усиления ядерного сдерживания
В Пекине открыли две важнейшие политические сессии вопреки новой вспышке коронавируса
[Внешняя политика]
В ВОЗ выразили озабоченность ситуацией с коронавирусом в России
[Внутренняя политика]
Правительство запретило до октября ввозить топливо в Россию
Путин одобрил выдвижение главы Костромской области на новый срок
Премьер-министр включил СМИ в перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Мишустин призвал россиян пока воздержаться от поездок за рубеж
[Экономика]
Аптеки и продуктовые магазины сокращают свое присутствие в торговых центрах
[Общество]
Минздрав Подмосковья опроверг данные о нарушении прав медиков в «Крокус Экспо»
[Происшествия]
Спецрейс «Уральских авиалиний» вернул 88 россиян из Индии
При пожаре в больнице Татарстана погибли три человека
[Протесты]
В Гонконге применили слезоточивый газ для разгона протестующих
[Пенсии]
В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии
[Культура]
Ватиканские музеи открылись для публики 1 июня