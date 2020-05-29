Дайджест новостей на 29.05.2020
[В мире]
Ведущей эпидемиолог КНР рассказал о молчании властей Уханя о вспышке коронавируса
Более 100 миллионов китайцев изолировали из-за новой вспышки коронавируса
[Внешняя политика]
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила парламент Вьетнама за передачу РФ гуманитарного медицинского груза
[Внутренняя политика]
Следственный комитет начал проверки по фактам отсутствия выплат компенсаций медикам в более чем 10 регионах
Кадыров потребовал уволить пожаловавшихся на нехватку средств защиты врачей
Госдума одобрила меры поддержки граждан и бизнеса во время пандемии
Решения о приостановке работы предприятий обязали согласовать с оперштабом
В Петербурге запретили прощание с умершими вне зависимости от причины смерти
Путин связал проблемы с выплатами медикам с путаностью постановления правительства
[Экономика]
Спрос на новостройки в России упал на 30%
[Общество]
Зарплаты менеджеров Центробанка увеличены в два раза
[Происшествия]
В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей
[Протесты]
Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей
[Пенсии]
Минтруд разъяснил порядок выплаты накопительной части пенсии
[Культура]
После карантина может не открыться каждый пятый кинотеатр
[В мире]
Испания приготовилась раздавать деньги просто так
Парламент Испании в пятый раз одобрил продление режима повышенной готовности
[Внешняя политика]
МИД РФ отреагировал на заявление о возможном размещении ядерного оружия США в Польше
[Внутренняя политика]
Парад Победы и голосование по Конституции могут провести в один день
Совет Федерации одобрил запрет на участие в выборах судимым по статьям средней тяжести
«В России можно аккуратно снимать карантинные меры», – заявил премьер Михаил Мишустин
Роспотребнадор разработал рекомендации по работе санаториев
Сергей Собянин заявил, что Москва будет еще долго жить в режиме ограничений
[Экономика]
Глава Минтруда сообщил о росте числа безработных до 1,6 млн человек
[Общество]
Под Калугой главврач уволился после скандала с доплатами за работу с коронавирусной инфекцией
[Происшествия]
Почти две тысячи медиков заразились коронавирусом в Подмосковье
[Протесты]
В Кишиневе ветераны конфликта в Приднестровье провели акцию протеста
[Пенсии]
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
[Образование]
Выпускники не будут сдавать ЕГЭ по базовой математике в этом году
[В мире]
В мире начали смягчать требования к самоизоляции
Huawei оказался под ударом США
[Внешняя политика]
Армения и Белоруссия не принимают формулу цен на газ ЕАЭС
[Внутренняя политика]
В Подмосковье отменяются цифровые пропуска
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о россиянах
Призыв выпускников 2020 года отложат
Минздрав планирует утвердить стандарт «бережливости» для поликлиник
Первый этап смягчения ограничений в Москве. Главное
[Экономика]
Игоря Сечина переназначили главой «Роснефти»
[Общество]
Захват заложников в отделении «Альфа-банка» в Москве. Главное
[Происшествия]
21 мая в ЛНР выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
[Протесты]
Анархисты устроили беспорядки в Афинах и Салониках
[Пенсии]
Министр труда назвал средний размер страховой пенсии для неработающих в 2019 г.
[Экология]
Срок действия мусорных полигонов в России подходит к концу