Дайджест новостей на 29.05.2020

 

Дайджест новостей на 29.05.2020

 

[В мире]

 

Ведущей эпидемиолог КНР рассказал о молчании властей Уханя о вспышке коронавируса

 

Более 100 миллионов китайцев изолировали из-за новой вспышки коронавируса

 

[Внешняя политика]

 

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила парламент Вьетнама за передачу РФ гуманитарного медицинского груза

 

[Внутренняя политика]

 

Следственный комитет начал проверки по фактам отсутствия выплат компенсаций медикам в более чем 10 регионах

 

Кадыров потребовал уволить пожаловавшихся на нехватку средств защиты врачей

 

Госдума одобрила меры поддержки граждан и бизнеса во время пандемии

 

Решения о приостановке работы предприятий обязали согласовать с оперштабом

 

В Петербурге запретили прощание с умершими вне зависимости от причины смерти

 

Путин связал проблемы с выплатами медикам с путаностью постановления правительства

 

[Экономика]

 

Спрос на новостройки в России упал на 30%

 

[Общество]

 

Зарплаты менеджеров Центробанка увеличены в два раза

 

[Происшествия]

 

В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей

 

[Протесты]

 

Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей

 

[Пенсии]

 

Минтруд разъяснил порядок выплаты накопительной части пенсии

 

[Культура]

После карантина может не открыться каждый пятый кинотеатр

 

[В мире]

 

Испания приготовилась раздавать деньги просто так

 

Парламент Испании в пятый раз одобрил продление режима повышенной готовности

 

[Внешняя политика]

 

МИД РФ отреагировал на заявление о возможном размещении ядерного оружия США в Польше

 

[Внутренняя политика]

 

Парад Победы и голосование по Конституции могут провести в один день

 

Совет Федерации одобрил запрет на участие в выборах судимым по статьям средней тяжести

 

«В России можно аккуратно снимать карантинные меры», –  заявил премьер Михаил Мишустин

 

Роспотребнадор разработал рекомендации по работе санаториев

 

Сергей Собянин заявил, что Москва будет еще долго жить в режиме ограничений

 

[Экономика]

 

Глава Минтруда сообщил о росте числа безработных до 1,6 млн человек

 

[Общество]

 

Под Калугой главврач уволился после скандала с доплатами за работу с коронавирусной инфекцией

 

[Происшествия]

 

Почти две тысячи медиков заразились коронавирусом в Подмосковье

 

[Протесты]

 

В Кишиневе ветераны конфликта в Приднестровье провели акцию протеста

 

[Пенсии]

 

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

 

[Образование]

 

Выпускники не будут сдавать ЕГЭ по базовой математике в этом году

 

[В мире]

 

В мире начали смягчать требования к самоизоляции

 

Huawei оказался под ударом США

 

[Внешняя политика]

 

Армения и Белоруссия не принимают формулу цен на газ ЕАЭС

 

[Внутренняя политика]

 

В Подмосковье отменяются цифровые пропуска

 

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о россиянах

 

Призыв выпускников 2020 года отложат

 

Минздрав планирует утвердить стандарт «бережливости» для поликлиник

 

Первый этап смягчения ограничений в Москве. Главное

 

[Экономика]

 

Игоря Сечина переназначили главой «Роснефти»

 

[Общество]

 

Захват заложников в отделении «Альфа-банка» в Москве. Главное

 

[Происшествия]

 

21 мая в ЛНР выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

 

[Протесты]

 

Анархисты устроили беспорядки в Афинах и Салониках

 

[Пенсии]

 

Министр труда назвал средний размер страховой пенсии для неработающих в 2019 г.

 

[Экология]

 

Срок действия мусорных полигонов в России подходит к концу

Рабкор.ру
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29-5-2020 События, , 27
Хроники коронавируса 9
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