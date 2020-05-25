Дайджест новостей на 25.05.2020
[В мире]
Президент США отказался от пересмотра сделки с Китаем
[Внешняя политика]
Россия более чем в три раза сократила вложения в американские госбумаги
[Внутренняя политика]
Президент раскритиковал чиновников за то, что не все получили положенные за борьбу с коронавирусом средства
Путин поручил помочь регионам при ухудшении ситуации с коронавирусом
Для экспортеров сельхозпродукции смягчены требования по льготным кредитам
Министр обороны заявил, что весенний призыв идет по плану, несмотря на коронавирус
Мэрия Новосибирска отсрочит арендные платежи для предпринимателей
На Среднем Урале возобновят вакцинацию детей
[Экономика]
Завод Volkswagen в Калуге начал увольнять работников
[Общество]
Саратовскую чиновницу уволили за комментарий в соцсети
[Происшествия]
Пятнадцать человек пострадали при взрыве гранаты в домовладении на Ставрополье
В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 208
[Протесты]
В центре Берлина 16 мая прошло около 20 акций протеста
[Культура]
Во Франции впервые за всю историю отменили Каннский кинофестиваль
[В мире]
В Новой Зеландии отменили режим ЧП, введенный из-за коронавируса
Посол США в Варшаве допустила размещение в Польше американского ядерного оружия
[Внешняя политика]
Российские военные покинули Италию, где помогали бороться с коронавирусом
[Внутренняя политика]
На Камчатке военные построили многофункциональный медцентр
В Самарской области коронавирус выявили у министра ЖКХ
МВД в кратчайшие сроки организовало выдачу паспортов России ветеранам Великой Отечественной войны
Глава Минобрнауки переболел коронавирусом
Референдум по объединению Архангельской области и Ненецкого автономноо округа проведут в сентябре
[Экономика]
«Аэрофлот» отменил на год аннулирование бонусных миль
[Общество]
Почему мигранты в Москве скрывают заражение коронавирусной инфекцией
[Происшествия]
Вывозной рейс из Бангкока вылетел в Петербург и Москву
[Протесты]
Польская полиция применила слезоточивый газ на протесте предпринимателей
[Пенсии]
Размер ежемесячной накопительной пенсии снизится
[Образование]
Все российские вузы проведут экзамены дистанционно