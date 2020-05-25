Дайджест новостей на 23 мая
[В мире]
Посол Мальты в Финляндии, сравнивший Меркель с Гитлером, подал в отставку
Япония возвращается к нормальной жизни
[Внешняя политика]
Власти Таиланда планируют ввести сбор с иностранных туристов
[Внутренняя политика]
В Москве решили отменить оформление цифровых пропусков по СМС
Роспотребнадзор проверит россиян на иммунитет к коронавирусу
Медведев предложил создать единый реестр вакансий для потерявших работу
Сервис для оформления 10 тыс. руб. на детей запущен на сайте госуслуг
Путин прокомментировал отсутствие выплат медработникам в ряде регионов
Регионы смогут пустить на антисептики конфискованный алкоголь
[Экономика]
Число безработных в России выросло почти вдвое
[Общество]
В квартире в Москве нашли тела 90-летней женщины и ее сына-инвалида
[Происшествия]
Тысячи людей пострадали из-за утечки газа на заводе в Индии
[Протесты]
Полиция убедила разойтись мигрантов, собравшихся около рынка «Фуд Сити»
[Образование]
Выпускники будут сдавать только два ЕГЭ, необходимых для поступления
[В мире]
В Китае 16 человек задержали за контрабанду золота
[Внешняя политика]
В США изымают со складов аппараты ИВЛ российского производства
[Внутренняя политика]
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Власти Москвы купили крупнейшего в России производителя масок
Правительство ограничило размер компенсаций для «Аэрофлота»
Роспотребнадзор попросил некоторые регионы вернуть ограничения по коронавирусу
Госдума разрешила дистанционное голосование на выборах всех уровней
Дума снизила процент дефекта в подписях новых партий и самовыдвиженцев до 5%
[Экономика]
Компания «Победа» решила поэтапно возобновить внутренние перелеты
[Общество]
Власти Москвы отрицают информацию СМИ о наценке на маски и перчатки в метро
[Происшествия]
В Москве в больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар
В России временно перестали использовать новейшие ИВЛ «Авента»
[Протесты]
В Мэриленде в США прошла акция протеста против ограничений из-за коронавируса
[Культура]
Московская акция «Ночь музеев» из-за пандемии прошла в онлайн-формате
[В мире]
Индия выпустила истребители в ответ на угрозу со стороны Китая
Швеция усиливает меры по борьбе с эпидемией коронавируса
[Внешняя политика]
Украина ввела санкции против Эрмитажа, МГУ и Музея имени Пушкина
[Внутренняя политика]
Премьер-министр потребовал контролировать выплаты каждому медработнику
В Астрахани разрешили прогулки и работу парикмахерских
В Чечне утвержден поэтапный вывод региона из самоизоляции
Путин поручил докапитализировать микрофинансовые организации
Путин поручил создать условия для восстановления работы предприятий
Путин поручил до июня списать малому и среднему бизнесу налоги за II квартал
[Экономика]
Аналитики зафиксировали падение уровня одобрения кредитов
[Общество]
В Санкт-Петербурге и Москве проходят обыски по делу о хищении при строительстве «Газпром Арены»
[Происшествия]
Пожар в хосписе в Красногорске. Главное
[Протесты]
В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ
[Культура]
Умер один из создателей мультфильма «Падал прошлогодний снег»