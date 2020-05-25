Дайджест новостей на 23 мая

 

Дайджест новостей на 23 мая

 

[В мире]

 

Посол Мальты в Финляндии, сравнивший Меркель с Гитлером, подал в отставку

 

Япония возвращается к нормальной жизни

 

[Внешняя политика]

 

Власти Таиланда планируют ввести сбор с иностранных туристов

 

[Внутренняя политика]

 

В Москве решили отменить оформление цифровых пропусков по СМС

 

Роспотребнадзор проверит россиян на иммунитет к коронавирусу

 

Медведев предложил создать единый реестр вакансий для потерявших работу

 

Сервис для оформления 10 тыс. руб. на детей запущен на сайте госуслуг

 

Путин прокомментировал отсутствие выплат медработникам в ряде регионов

 

Регионы смогут пустить на антисептики конфискованный алкоголь

 

[Экономика]

 

Число безработных в России выросло почти вдвое

 

[Общество]

 

В квартире в Москве нашли тела 90-летней женщины и ее сына-инвалида

 

[Происшествия]

 

Тысячи людей пострадали из-за утечки газа на заводе в Индии

 

[Протесты]

 

Полиция убедила разойтись мигрантов, собравшихся около рынка «Фуд Сити»

 

[Образование]

 

Выпускники будут сдавать только два ЕГЭ, необходимых для поступления

 

[В мире]

 

В Китае 16 человек задержали за контрабанду золота

 

[Внешняя политика]

 

В США изымают со складов аппараты ИВЛ российского производства

 

[Внутренняя политика]

 

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

 

Власти Москвы купили крупнейшего в России производителя масок

 

Правительство ограничило размер компенсаций для «Аэрофлота»

 

Роспотребнадзор попросил некоторые регионы вернуть ограничения по коронавирусу

 

Госдума разрешила дистанционное голосование на выборах всех уровней

 

Дума снизила процент дефекта в подписях новых партий и самовыдвиженцев до 5%

 

[Экономика]

 

Компания «Победа» решила поэтапно возобновить внутренние перелеты

 

[Общество]

 

Власти Москвы отрицают информацию СМИ о наценке на маски и перчатки в метро

 

[Происшествия]

 

В Москве в больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар

 

В России временно перестали использовать новейшие ИВЛ «Авента»

 

[Протесты]

 

В Мэриленде в США прошла акция протеста против ограничений из-за коронавируса

 

[Культура]

 

Московская акция «Ночь музеев» из-за пандемии прошла в онлайн-формате

 

 

[В мире]

 

Индия выпустила истребители в ответ на угрозу со стороны Китая

 

Швеция усиливает меры по борьбе с эпидемией коронавируса

 

[Внешняя политика]

 

Украина ввела санкции против Эрмитажа, МГУ и Музея имени Пушкина

 

[Внутренняя политика]

 

Премьер-министр потребовал контролировать выплаты каждому медработнику

 

В Астрахани разрешили прогулки и работу парикмахерских

 

В Чечне утвержден поэтапный вывод региона из самоизоляции

 

Путин поручил докапитализировать микрофинансовые организации

 

Путин поручил создать условия для восстановления работы предприятий

 

Путин поручил до июня списать малому и среднему бизнесу налоги за II квартал

 

[Экономика]

 

Аналитики зафиксировали падение уровня одобрения кредитов

 

[Общество]

 

В Санкт-Петербурге и Москве проходят обыски по делу о хищении при строительстве «Газпром Арены»

 

[Происшествия]

 

Пожар в хосписе в Красногорске. Главное

 

[Протесты]

 

В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ

 

[Культура]

 

Умер один из создателей мультфильма «Падал прошлогодний снег»

Рабкор.ру
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25-5-2020 События, , 5
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