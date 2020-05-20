Дайджест новостей на 20.05.2020

 

Дайджест новостей на 20.05.2020

 

[В мире]

 

В Ухане впервые за долгое время выявили новый случай заболевания коронавирусной инфекцией

 

Иранские военные по ошибке обстреляли свой же корабль и убили весь его экипаж

 

[Внешняя политика]

 

Турция не намерена закрываться для туристов из-за коронавируса

 

[Внутренняя политика]

 

В Москве режим самоизоляции продлен до 31 мая

 

В Подмосковье режим изоляции граждан продлен до 31 мая

 

Правительство разрешило не возвращать пассажирам деньги за пропавшие из-за карантина билеты

 

Глава Крыма заявил, что курортный сезон на полуострове вряд ли состоится

 

Министр финансов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

 

Власти Санкт-Петербурга продлили ограничения из-за вируса до 31 мая

 

[Экономика]

 

Власти заявили о близости «Уральских авиалиний» к банкротству

 

 

[Общество]

 

В Омской области убили ветерана войны

 

[Происшествия]

 

Еще четыре медика скончались от коронавируса в Петербурге

 

[Протесты]

 

В Черногории полиция применила слезоточивый газ на акциях протеста

 

[Наука]

 

«Роскосмос» подтвердил взрыв баков на орбите

 

[В мире]

 

Саудовская Аравия в три раза повышает НДС, чтобы спасти экономику

 

[Внешняя политика]

 

США признали успехи России в Сирии

 

[Внутренняя политика]

 

Путин поручил форсировать развитие внутреннего туризма

 

Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов

 

Пострадавшему от пандемии малому и среднему бизнесу выделили 81 млрд рублей

 

В регионах России продлевают режим изоляции до конца мая

 

В Петербурге ввели штрафы за выход на улицу без масок и перчаток

 

В каких регионах смягчают ограничения

 

[Экономика]

 

Автопроизводитиели начали перезапуск заводов в Европе

 

[Общество]

 

Вице-мэра Новосибирска уволили после видео с шашлыками на карантине

 

[Происшествия]

 

В Объединенных Арабских Эмиратах загорелся небоскреб

 

Пожар в больнице в Петербурге. Главное

 

[Протесты]

 

В профсоюзе сообщили о протесте водителей фур на границе с КНР

 

[Образование]

 

ЕГЭ перенесли на более поздний срок, ОГЭ отменили

Рабкор.ру
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20-5-2020 События, , 39
Против ижевского левого активиста фабрикуют дело
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