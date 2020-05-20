Дайджест новостей на 20.05.2020
[В мире]
В Ухане впервые за долгое время выявили новый случай заболевания коронавирусной инфекцией
Иранские военные по ошибке обстреляли свой же корабль и убили весь его экипаж
[Внешняя политика]
Турция не намерена закрываться для туристов из-за коронавируса
[Внутренняя политика]
В Москве режим самоизоляции продлен до 31 мая
В Подмосковье режим изоляции граждан продлен до 31 мая
Правительство разрешило не возвращать пассажирам деньги за пропавшие из-за карантина билеты
Глава Крыма заявил, что курортный сезон на полуострове вряд ли состоится
Министр финансов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Власти Санкт-Петербурга продлили ограничения из-за вируса до 31 мая
[Экономика]
Власти заявили о близости «Уральских авиалиний» к банкротству
[Общество]
В Омской области убили ветерана войны
[Происшествия]
Еще четыре медика скончались от коронавируса в Петербурге
[Протесты]
В Черногории полиция применила слезоточивый газ на акциях протеста
[Наука]
«Роскосмос» подтвердил взрыв баков на орбите
[В мире]
Саудовская Аравия в три раза повышает НДС, чтобы спасти экономику
[Внешняя политика]
США признали успехи России в Сирии
[Внутренняя политика]
Путин поручил форсировать развитие внутреннего туризма
Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов
Пострадавшему от пандемии малому и среднему бизнесу выделили 81 млрд рублей
В регионах России продлевают режим изоляции до конца мая
В Петербурге ввели штрафы за выход на улицу без масок и перчаток
В каких регионах смягчают ограничения
[Экономика]
Автопроизводитиели начали перезапуск заводов в Европе
[Общество]
Вице-мэра Новосибирска уволили после видео с шашлыками на карантине
[Происшествия]
В Объединенных Арабских Эмиратах загорелся небоскреб
Пожар в больнице в Петербурге. Главное
[Протесты]
В профсоюзе сообщили о протесте водителей фур на границе с КНР
[Образование]
ЕГЭ перенесли на более поздний срок, ОГЭ отменили