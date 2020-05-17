Дайджест новостей на 18.05.2020

 

Дайджест новостей на 18.05.2020

 

[В мире]

 

В Сеуле закрыли бары и клубы из-за коронавируса

 

Выборы президента Польши отложены

 

[Внешняя политика]

 

МИД Чехии направил России ноту о стремлении к нормализации отношений

 

[Внутренняя политика]

 

В Москве приостановили работы по монтажу художественной подсветки зданий

 

В Москве установили размер выплат донорам крови с антителами на коронавирус

 

Жителей Татарстана обязали носить маски в магазинах

 

В Подмосковье назвали сумму надбавок врачам, лечащим пациентов с коронавирусом

 

В Татарстане парикмахерским разрешили возобновить работу

 

Мэр Нижнего Новгорода уйдет в отставку

 

В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах

 

[Экономика]

 

Рынок труда РФ адаптируется к карантину за счет сокращения окладов и увеличения отпусков

 

[Общество]

 

Суд арестовал основателя паблика «Омбудсмен полиции»

 

[Происшествия]

 

В Россию авиарейсом Air Serbia из Белграда вылетели 92 россиянина

 

[Экология]

 

Амурские тигры дали потомство на охраняемых территориях в Приморье

 

[В мире]

 

Во Франции продлили режим ЧП до 10 июля

 

[Внешняя политика]

 

Пираты похитили двух россиян в Экваториальной Гвинее

 

[Внутренняя политика]

 

Условия для кредитных каникул в России резко ужесточили

 

На Чукотке ограничили авиасообщение из-за коронавируса

 

Правительство освободило регионы от выплат по бюджетным кредитам

 

Министра экономического развития исключили из рабочей группы по стратегическому развитию и нацпроектам

 

Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом

 

В Госдуме предложили решение для потерявших работу россиян

 

[Экономика]

 

Китайский экспорт оживился в апреле

 

[Общество]

 

Российские суды возвращаются к обычному режиму работы

 

[Происшествия]

 

На крупнейшем в мире плавзаводе «Доброфлота» в Находке произошел пожар

 

На месте Московского автосалона заработал госпиталь для больных коронавирусом

 

[Протесты]

 

В Ереване произошла стычка протестующих с полицией у здания ЦБ Армении

 

[Образование]

 

Министерство просвещения заявило о планах начать учебный год очно с 1 сентября

Рабкор.ру
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17-5-2020 События, , 27
Хроники коронавируса 7
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