Дайджест новостей на 18.05.2020
[В мире]
В Сеуле закрыли бары и клубы из-за коронавируса
Выборы президента Польши отложены
[Внешняя политика]
МИД Чехии направил России ноту о стремлении к нормализации отношений
[Внутренняя политика]
В Москве приостановили работы по монтажу художественной подсветки зданий
В Москве установили размер выплат донорам крови с антителами на коронавирус
Жителей Татарстана обязали носить маски в магазинах
В Подмосковье назвали сумму надбавок врачам, лечащим пациентов с коронавирусом
В Татарстане парикмахерским разрешили возобновить работу
Мэр Нижнего Новгорода уйдет в отставку
В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах
[Экономика]
Рынок труда РФ адаптируется к карантину за счет сокращения окладов и увеличения отпусков
[Общество]
Суд арестовал основателя паблика «Омбудсмен полиции»
[Происшествия]
В Россию авиарейсом Air Serbia из Белграда вылетели 92 россиянина
[Экология]
Амурские тигры дали потомство на охраняемых территориях в Приморье
[В мире]
Во Франции продлили режим ЧП до 10 июля
[Внешняя политика]
Пираты похитили двух россиян в Экваториальной Гвинее
[Внутренняя политика]
Условия для кредитных каникул в России резко ужесточили
На Чукотке ограничили авиасообщение из-за коронавируса
Правительство освободило регионы от выплат по бюджетным кредитам
Министра экономического развития исключили из рабочей группы по стратегическому развитию и нацпроектам
Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом
В Госдуме предложили решение для потерявших работу россиян
[Экономика]
Китайский экспорт оживился в апреле
[Общество]
Российские суды возвращаются к обычному режиму работы
[Происшествия]
На крупнейшем в мире плавзаводе «Доброфлота» в Находке произошел пожар
На месте Московского автосалона заработал госпиталь для больных коронавирусом
[Протесты]
В Ереване произошла стычка протестующих с полицией у здания ЦБ Армении
[Образование]
Министерство просвещения заявило о планах начать учебный год очно с 1 сентября