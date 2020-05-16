Дайджест новостей на 16.05.2020

 

Дайджест новостей на 16.05.2020

 

[В мире]

 

Дочь Назарбаева смещена со второго по важности поста в Казахстане

 

«Коммерсантъ» изучил феномен 14 стран, не затронутых пандемией

 

[Внешняя политика]

 

Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала

 

[Внутренняя политика]

 

Минкомсвязь представила приложение для выдачи цифровых пропусков

 

В Чечне полностью запретили выходить из дома по воскресеньям

 

Медведев заявил, что в некоторых отраслях экономики ситуация уже напоминает коллапс

 

Путин перенес публикацию деклараций чиновников о доходах

 

Регионам выделили 32,4 миллиарда рублей для помощи больным коронавирусом

 

В Свердловской области ограничили время продажи алкоголя

 

[Экономика]

 

Промышленное производство в Германии в марте упало на рекордные 9,2%

 

[Общество]

 

Депутатов от КПРФ, задержанных с помощниками на акции в честь Дня Победы, отпустили

 

[Происшествия]

 

В Кемерово из Бангкока прибыли 76 россиян

 

[Протесты]

 

В Афганистане при разгоне акции протеста погибли четыре человека

 

[Образование]

 

Минобрнауки продлило дистанционное обучение в вузах после 12 мая

 

[В мире]

 

На границе Южной Кореи и КНДР произошла перестрелка

 

Япония заявила протест КНР из-за вторжения корабля в территориальные воды

 

[Внешняя политика]

 

США направят России аппараты ИВЛ

 

[Внутренняя политика]

 

Въезд в Пятигорск запрещен из-за карантина

 

Мишустин уволил замглавы Минпромторга Овсянникова

 

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%

 

Для россиян в условиях пандемии создали систему «дежурных нотариальных контор»

 

 Силуанов заявил, что до конца года в ФНБ останется семь триллионов рублей

 

Запуск поездов в Крым из других регионов перенесли из-за коронавируса

 

Правительство изменило временные правила регистрации безработных

 

[Экономика]

 

Парикмахеров ждет массовые банкротство

 

[Общество]

 

На карантине люди стали сидеть в интернете ночами

 

[Происшествия]

 

Из Вьетнама в Новосибирск вылетел рейс S7 с россиянами

 

[Экология]

 

На мусорном полигоне Владивостока продолжается тление бытовых отходов

Рабкор.ру
Поддержать Рабкор.ру
16-5-2020 События, , 20
Дайджест новостей на 14.05.2020
  См. также  
 
 
 