Дайджест новостей на 16.05.2020
[В мире]
Дочь Назарбаева смещена со второго по важности поста в Казахстане
«Коммерсантъ» изучил феномен 14 стран, не затронутых пандемией
[Внешняя политика]
Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала
[Внутренняя политика]
Минкомсвязь представила приложение для выдачи цифровых пропусков
В Чечне полностью запретили выходить из дома по воскресеньям
Медведев заявил, что в некоторых отраслях экономики ситуация уже напоминает коллапс
Путин перенес публикацию деклараций чиновников о доходах
Регионам выделили 32,4 миллиарда рублей для помощи больным коронавирусом
В Свердловской области ограничили время продажи алкоголя
[Экономика]
Промышленное производство в Германии в марте упало на рекордные 9,2%
[Общество]
Депутатов от КПРФ, задержанных с помощниками на акции в честь Дня Победы, отпустили
[Происшествия]
В Кемерово из Бангкока прибыли 76 россиян
[Протесты]
В Афганистане при разгоне акции протеста погибли четыре человека
[Образование]
Минобрнауки продлило дистанционное обучение в вузах после 12 мая
[В мире]
На границе Южной Кореи и КНДР произошла перестрелка
Япония заявила протест КНР из-за вторжения корабля в территориальные воды
[Внешняя политика]
США направят России аппараты ИВЛ
[Внутренняя политика]
Въезд в Пятигорск запрещен из-за карантина
Мишустин уволил замглавы Минпромторга Овсянникова
Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%
Для россиян в условиях пандемии создали систему «дежурных нотариальных контор»
Силуанов заявил, что до конца года в ФНБ останется семь триллионов рублей
Запуск поездов в Крым из других регионов перенесли из-за коронавируса
Правительство изменило временные правила регистрации безработных
[Экономика]
Парикмахеров ждет массовые банкротство
[Общество]
На карантине люди стали сидеть в интернете ночами
[Происшествия]
Из Вьетнама в Новосибирск вылетел рейс S7 с россиянами
[Экология]
На мусорном полигоне Владивостока продолжается тление бытовых отходов