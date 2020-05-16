Дайджест новостей на 14.05.2020

 

Дайджест новостей на 14.05.2020

 

[В мире]

 

В Мадриде закрыли временный морг в Ледовом дворце

 

https://ria.ru/20200420/1570304934.html

 

В G20 признали, что пандемия выявила слабость систем здравоохранения

 

https://ria.ru/20200420/1570276135.html

 

[Внешняя политика]

 

Республика Сербская 9 мая получила гуманитарную помощь от России

 

https://rg.ru/2020/05/09/respublika-serbskaia-9-maia-poluchila-gumanitarnuiu-pomoshch-iz-rossii.html

 

[Внутренняя политика]

 

Дмитрий Песков заразился коронавирусом

 

https://tass.ru/obschestvo/8452967

 

Путин объявил о завершении периода нерабочих дней и новых мерах поддержки граждан

 

https://ria.ru/20200511/1571272590.html

 

Потерявшим из-за коронавируса работу в Москве будут платить компенсации

 

https://ria.ru/20200329/1569323338.html

 

Безработные в Подмосковье будут получать региональную компенсацию

 

https://ria.ru/20200329/1569324191.html

 

Кадыров объяснился после критики со стороны правительства

 

https://www.gazeta.ru/politics/news/2020/04/06/n_14256673.shtml

 

Премьер-министр Мишустин назвал недопустимым закрытие границ внутри России

 

https://www.gazeta.ru/politics/2020/04/06_a_13038103.shtml

 

[Экономика]

 

Минсельхоз объяснил рост цен на овощи исчерпанием запасов и колебанием курса рубля

 

https://www.kommersant.ru/doc/4340439

 

[Общество]

 

В Красноярске задержан бывший депутат Анатолий Быков

 

https://www.kommersant.ru/doc/4337577

 

[Происшествия]

 

В Заполярье со стройки вывезли 176 работников из-за вспышки коронавируса

 

https://ria.ru/20200419/1570272940.html

 

[Протесты]

 

В Киеве предприниматели протестуют из-за карантина

 

https://ria.ru/20200506/1571021902.html

 

[Культура]

 

Глава петербургского театра рассказал о сложной ситуации из-за отмененных спектаклей

 

https://life.ru/p/1318518

 

[В мире]

 

Метеорологи и международные организации предупреждают, что за коронавирусом идут потоп, засуха и голод

 

https://www.bbc.com/russian/features-52437166

 

Премьер-министр Италии объявил о смягчении режима карантина по коронавирусу

 

https://life.ru/p/1320608

 

[Внешняя политика]

 

Из Италии вылетел четвертый самолет с российскими военными

 

https://m.lenta.ru/news/2020/05/09/home/

 

[Внутренняя политика]

 

Власти Москвы ослабили режим для индустрии красоты в нерабочий месяц

 

https://www.fontanka.ru/2020/04/05/69072745/

 

«Единая Россия» исключила экс-губернатора Севастополя Овсянникова из партии

 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/04/08/827443-edinaya-rossiya

 

Путин уволил замглавы МВД после ареста его подчиненных

 

https://www.vedomosti.ru/society/news/2020/04/09/827682-glavi

 

Возвращение россиян на родину замедлилось из-за несогласованности чиновников

 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/04/09/827671-vozvraschenie-rossiyan

 

Правительство купило Сбербанк у ЦБ

 

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2020/04/10/827726-pravitelstvo-kupilo-sberbank

 

В Хабаровском крае ввели дополнительные ограничения из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200420/1570295655.html

 

[Экономика]

 

В апреле рост цен ускорился

 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/05/07/829783-v-aprele-rost-tsen-uskorilsya

 

[Общество]

 

Мария Захарова считает, что зарубежные поездки не могут быть доступны всем

 

https://mskgazeta.ru/obshchestvo/zagranica-kak-roskosh-mariya-zaharova-schitaet-chto-zarubezhnye-poezdki-ne-mogut-byt-dostupny-vsem-5056.html

 

[Происшествия]

 

Спецрейс с 50 россиянами вылетел из Мьянмы в Москву

 

https://ria.ru/20200420/1570304122.html

 

[Протесты]

 

В Варшаве задержали десятки человек после протеста предпринимателей

 

https://ria.ru/20200508/1571141966.html

 

[Образование]

 

Как коронавирус повлиял на платное высшее образование

 

https://iz.ru/1007753/iaroslava-kostenko-elena-sidorenko/bezvuzovyi-rezhim-kak-koronavirus-povliial-na-platnoe-obrazovanie

 

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16-5-2020 События, , 4
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