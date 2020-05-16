Дайджест новостей на 14.05.2020
[В мире]
В Мадриде закрыли временный морг в Ледовом дворце
https://ria.ru/20200420/1570304934.html
В G20 признали, что пандемия выявила слабость систем здравоохранения
https://ria.ru/20200420/1570276135.html
[Внешняя политика]
Республика Сербская 9 мая получила гуманитарную помощь от России
https://rg.ru/2020/05/09/respublika-serbskaia-9-maia-poluchila-gumanitarnuiu-pomoshch-iz-rossii.html
[Внутренняя политика]
Дмитрий Песков заразился коронавирусом
https://tass.ru/obschestvo/8452967
Путин объявил о завершении периода нерабочих дней и новых мерах поддержки граждан
https://ria.ru/20200511/1571272590.html
Потерявшим из-за коронавируса работу в Москве будут платить компенсации
https://ria.ru/20200329/1569323338.html
Безработные в Подмосковье будут получать региональную компенсацию
https://ria.ru/20200329/1569324191.html
Кадыров объяснился после критики со стороны правительства
https://www.gazeta.ru/politics/news/2020/04/06/n_14256673.shtml
Премьер-министр Мишустин назвал недопустимым закрытие границ внутри России
https://www.gazeta.ru/politics/2020/04/06_a_13038103.shtml
[Экономика]
Минсельхоз объяснил рост цен на овощи исчерпанием запасов и колебанием курса рубля
https://www.kommersant.ru/doc/4340439
[Общество]
В Красноярске задержан бывший депутат Анатолий Быков
https://www.kommersant.ru/doc/4337577
[Происшествия]
В Заполярье со стройки вывезли 176 работников из-за вспышки коронавируса
https://ria.ru/20200419/1570272940.html
[Протесты]
В Киеве предприниматели протестуют из-за карантина
https://ria.ru/20200506/1571021902.html
[Культура]
Глава петербургского театра рассказал о сложной ситуации из-за отмененных спектаклей
[В мире]
Метеорологи и международные организации предупреждают, что за коронавирусом идут потоп, засуха и голод
https://www.bbc.com/russian/features-52437166
Премьер-министр Италии объявил о смягчении режима карантина по коронавирусу
[Внешняя политика]
Из Италии вылетел четвертый самолет с российскими военными
https://m.lenta.ru/news/2020/05/09/home/
[Внутренняя политика]
Власти Москвы ослабили режим для индустрии красоты в нерабочий месяц
https://www.fontanka.ru/2020/04/05/69072745/
«Единая Россия» исключила экс-губернатора Севастополя Овсянникова из партии
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/04/08/827443-edinaya-rossiya
Путин уволил замглавы МВД после ареста его подчиненных
https://www.vedomosti.ru/society/news/2020/04/09/827682-glavi
Возвращение россиян на родину замедлилось из-за несогласованности чиновников
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/04/09/827671-vozvraschenie-rossiyan
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2020/04/10/827726-pravitelstvo-kupilo-sberbank
В Хабаровском крае ввели дополнительные ограничения из-за коронавируса
https://ria.ru/20200420/1570295655.html
[Экономика]
В апреле рост цен ускорился
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/05/07/829783-v-aprele-rost-tsen-uskorilsya
[Общество]
Мария Захарова считает, что зарубежные поездки не могут быть доступны всем
https://mskgazeta.ru/obshchestvo/zagranica-kak-roskosh-mariya-zaharova-schitaet-chto-zarubezhnye-poezdki-ne-mogut-byt-dostupny-vsem-5056.html
[Происшествия]
Спецрейс с 50 россиянами вылетел из Мьянмы в Москву
https://ria.ru/20200420/1570304122.html
[Протесты]
В Варшаве задержали десятки человек после протеста предпринимателей
https://ria.ru/20200508/1571141966.html
[Образование]
Как коронавирус повлиял на платное высшее образование
https://iz.ru/1007753/iaroslava-kostenko-elena-sidorenko/bezvuzovyi-rezhim-kak-koronavirus-povliial-na-platnoe-obrazovanie