Дайджест новостей на 14.05.2020

[В мире]

В Мадриде закрыли временный морг в Ледовом дворце

https://ria.ru/20200420/1570304934.html

В G20 признали, что пандемия выявила слабость систем здравоохранения

https://ria.ru/20200420/1570276135.html

[Внешняя политика]

Республика Сербская 9 мая получила гуманитарную помощь от России

https://rg.ru/2020/05/09/respublika-serbskaia-9-maia-poluchila-gumanitarnuiu-pomoshch-iz-rossii.html

[Внутренняя политика]

Дмитрий Песков заразился коронавирусом

https://tass.ru/obschestvo/8452967

Путин объявил о завершении периода нерабочих дней и новых мерах поддержки граждан

https://ria.ru/20200511/1571272590.html

Потерявшим из-за коронавируса работу в Москве будут платить компенсации

https://ria.ru/20200329/1569323338.html

Безработные в Подмосковье будут получать региональную компенсацию

https://ria.ru/20200329/1569324191.html

Кадыров объяснился после критики со стороны правительства

https://www.gazeta.ru/politics/news/2020/04/06/n_14256673.shtml

Премьер-министр Мишустин назвал недопустимым закрытие границ внутри России

https://www.gazeta.ru/politics/2020/04/06_a_13038103.shtml

[Экономика]

Минсельхоз объяснил рост цен на овощи исчерпанием запасов и колебанием курса рубля

https://www.kommersant.ru/doc/4340439

[Общество]

В Красноярске задержан бывший депутат Анатолий Быков

https://www.kommersant.ru/doc/4337577

[Происшествия]

В Заполярье со стройки вывезли 176 работников из-за вспышки коронавируса

https://ria.ru/20200419/1570272940.html

[Протесты]

В Киеве предприниматели протестуют из-за карантина

https://ria.ru/20200506/1571021902.html

[Культура]

Глава петербургского театра рассказал о сложной ситуации из-за отмененных спектаклей

https://life.ru/p/1318518

[В мире]

Метеорологи и международные организации предупреждают, что за коронавирусом идут потоп, засуха и голод

https://www.bbc.com/russian/features-52437166

Премьер-министр Италии объявил о смягчении режима карантина по коронавирусу

https://life.ru/p/1320608

[Внешняя политика]

Из Италии вылетел четвертый самолет с российскими военными

https://m.lenta.ru/news/2020/05/09/home/

[Внутренняя политика]

Власти Москвы ослабили режим для индустрии красоты в нерабочий месяц

https://www.fontanka.ru/2020/04/05/69072745/

«Единая Россия» исключила экс-губернатора Севастополя Овсянникова из партии

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/04/08/827443-edinaya-rossiya

Путин уволил замглавы МВД после ареста его подчиненных

https://www.vedomosti.ru/society/news/2020/04/09/827682-glavi

Возвращение россиян на родину замедлилось из-за несогласованности чиновников

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/04/09/827671-vozvraschenie-rossiyan

Правительство купило Сбербанк у ЦБ

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2020/04/10/827726-pravitelstvo-kupilo-sberbank

В Хабаровском крае ввели дополнительные ограничения из-за коронавируса

https://ria.ru/20200420/1570295655.html

[Экономика]

В апреле рост цен ускорился

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/05/07/829783-v-aprele-rost-tsen-uskorilsya

[Общество]

Мария Захарова считает, что зарубежные поездки не могут быть доступны всем

https://mskgazeta.ru/obshchestvo/zagranica-kak-roskosh-mariya-zaharova-schitaet-chto-zarubezhnye-poezdki-ne-mogut-byt-dostupny-vsem-5056.html

[Происшествия]

Спецрейс с 50 россиянами вылетел из Мьянмы в Москву

https://ria.ru/20200420/1570304122.html

[Протесты]

В Варшаве задержали десятки человек после протеста предпринимателей

https://ria.ru/20200508/1571141966.html

[Образование]

Как коронавирус повлиял на платное высшее образование

https://iz.ru/1007753/iaroslava-kostenko-elena-sidorenko/bezvuzovyi-rezhim-kak-koronavirus-povliial-na-platnoe-obrazovanie