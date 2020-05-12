Дайджест новостей на 12.05.2020

 

Дайджест новостей на 12.05.2020

 

[В мире]

 

В Алеппо дезинфицируют и приводят в порядок освобожденные районы

 

https://ria.ru/20200419/1570251837.html

 

Иран в десять раз увеличил производство медицинских масок

 

https://ria.ru/20200420/1570295459.html

 

[Внешняя политика]

 

Правительство ФРГ заявило о поддержке «Северного потока – 2»

 

https://www.kommersant.ru/doc/4336304

 

[Внутренняя политика]

 

Путин поручил разработать план по динамике кредитования предприятий

 

https://ria.ru/20200329/1569307848.html

 

В России подготовят базу для НДФЛ на проценты с миллионных вкладов

 

https://ria.ru/20200329/1569308130.html

 

Правительство подготовит закон о праве физлиц на кредитные каникулы

 

https://ria.ru/20200329/1569308270.html

 

Путин поручил упростить процедуру банкротства граждан

 

https://ria.ru/20200329/1569308649.html

 

В Крыму запретили работу точек по продаже разливного алкоголя

 

https://ria.ru/20200329/1569308869.html

 

[Экономика]

 

Конкуренты Leroy Merlin возмутились его открытыми магазинами

 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/04/30/829478-leroy-merlin

 

[Общество]

 

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

 

https://www.kommersant.ru/doc/4337338

 

[Происшествия]

 

В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса

 

https://ria.ru/20200419/1570249634.html

 

[Протесты]

 

Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

 

https://www.kommersant.ru/doc/4336427

 

[Пенсии]

 

Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии

 

https://ria.ru/20200508/1571130832.html

 

[Культура]

 

«Союзмультфильм» намерен вернуть переданные японской студии права на Чебурашку

 

https://life.ru/p/1320157

 

[В мире]

 

В Германии перенесли мероприятия по случаю освобождения Заксенхаузена

 

https://ria.ru/20200420/1570299354.html

 

Иордания запретила поставки гуманитарной помощи в лагерь беженцев Рукбан в Сирии

 

https://ria.ru/20200420/1570302968.html

 

[Внешняя политика]

 

Специальный представитель президента США назвал главное условие продления договора о стратегических наступательных вооружениях

 

https://www.kommersant.ru/doc/4341105

 

[Внутренняя политика]

 

Нижегородские власти запустили доставку питания врачам

 

https://ria.ru/20200328/1569292268.html

 

Жителей Рязанской области обязали сообщать о посещении других регионов

 

https://ria.ru/20200328/1569296056.html

 

Резервный фонд Липецкой области увеличили для борьбы с коронавирусом

 

https://ria.ru/20200328/1569447554.html

 

Губернаторы смогут менять список товаров первой необходимости

 

https://ria.ru/20200328/1569296351.html

 

В Элисте ввели режим ЧС из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200328/1569296848.html

 

[Экономика]

 

Оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое

 

https://www.kommersant.ru/doc/4340715

 

[Общество]

 

Банкир Олег Власов арестован по делу о преступном сообществе и выводе средств из России

 

https://www.kommersant.ru/doc/4340413

 

[Происшествия]

 

Спецрейс с россиянами вылетел из Лондона в Москву

 

https://ria.ru/20200418/1570246572.html

 

[Протесты]

 

Задержанные участники протестов в Гонконге пожаловались на пытки и побои

 

https://ria.ru/20200505/1570975642.html

 

[Пенсии]

 

Около 140 тысяч россиян оформили инвалидность в упрощенном порядке

 

https://ria.ru/20200505/1570986550.html

 

[Культура]

 

Коронавирус обнаружили у двух сотрудников театра Вахтангова

 

https://life.ru/p/1318941

Рабкор.ру
Поддержать Рабкор.ру
12-5-2020 События, , 24
Хроники коронавируса 6
  См. также  
 
 
 