Дайджест новостей на 12.05.2020
[В мире]
В Алеппо дезинфицируют и приводят в порядок освобожденные районы
https://ria.ru/20200419/1570251837.html
Иран в десять раз увеличил производство медицинских масок
https://ria.ru/20200420/1570295459.html
[Внешняя политика]
Правительство ФРГ заявило о поддержке «Северного потока – 2»
https://www.kommersant.ru/doc/4336304
[Внутренняя политика]
Путин поручил разработать план по динамике кредитования предприятий
https://ria.ru/20200329/1569307848.html
В России подготовят базу для НДФЛ на проценты с миллионных вкладов
https://ria.ru/20200329/1569308130.html
Правительство подготовит закон о праве физлиц на кредитные каникулы
https://ria.ru/20200329/1569308270.html
Путин поручил упростить процедуру банкротства граждан
https://ria.ru/20200329/1569308649.html
В Крыму запретили работу точек по продаже разливного алкоголя
https://ria.ru/20200329/1569308869.html
[Экономика]
Конкуренты Leroy Merlin возмутились его открытыми магазинами
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/04/30/829478-leroy-merlin
[Общество]
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
https://www.kommersant.ru/doc/4337338
[Происшествия]
В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса
https://ria.ru/20200419/1570249634.html
[Протесты]
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
https://www.kommersant.ru/doc/4336427
[Пенсии]
Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
https://ria.ru/20200508/1571130832.html
[Культура]
«Союзмультфильм» намерен вернуть переданные японской студии права на Чебурашку
[В мире]
В Германии перенесли мероприятия по случаю освобождения Заксенхаузена
https://ria.ru/20200420/1570299354.html
Иордания запретила поставки гуманитарной помощи в лагерь беженцев Рукбан в Сирии
https://ria.ru/20200420/1570302968.html
[Внешняя политика]
Специальный представитель президента США назвал главное условие продления договора о стратегических наступательных вооружениях
https://www.kommersant.ru/doc/4341105
[Внутренняя политика]
Нижегородские власти запустили доставку питания врачам
https://ria.ru/20200328/1569292268.html
Жителей Рязанской области обязали сообщать о посещении других регионов
https://ria.ru/20200328/1569296056.html
Резервный фонд Липецкой области увеличили для борьбы с коронавирусом
https://ria.ru/20200328/1569447554.html
Губернаторы смогут менять список товаров первой необходимости
https://ria.ru/20200328/1569296351.html
В Элисте ввели режим ЧС из-за коронавируса
https://ria.ru/20200328/1569296848.html
[Экономика]
Оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое
https://www.kommersant.ru/doc/4340715
[Общество]
Банкир Олег Власов арестован по делу о преступном сообществе и выводе средств из России
https://www.kommersant.ru/doc/4340413
[Происшествия]
Спецрейс с россиянами вылетел из Лондона в Москву
https://ria.ru/20200418/1570246572.html
[Протесты]
Задержанные участники протестов в Гонконге пожаловались на пытки и побои
https://ria.ru/20200505/1570975642.html
[Пенсии]
Около 140 тысяч россиян оформили инвалидность в упрощенном порядке
https://ria.ru/20200505/1570986550.html
[Культура]
Коронавирус обнаружили у двух сотрудников театра Вахтангова