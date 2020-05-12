Дайджест новостей на 12.05.2020

[В мире]

В Алеппо дезинфицируют и приводят в порядок освобожденные районы

https://ria.ru/20200419/1570251837.html

Иран в десять раз увеличил производство медицинских масок

https://ria.ru/20200420/1570295459.html

[Внешняя политика]

Правительство ФРГ заявило о поддержке «Северного потока – 2»

https://www.kommersant.ru/doc/4336304

[Внутренняя политика]

Путин поручил разработать план по динамике кредитования предприятий

https://ria.ru/20200329/1569307848.html

В России подготовят базу для НДФЛ на проценты с миллионных вкладов

https://ria.ru/20200329/1569308130.html

Правительство подготовит закон о праве физлиц на кредитные каникулы

https://ria.ru/20200329/1569308270.html

Путин поручил упростить процедуру банкротства граждан

https://ria.ru/20200329/1569308649.html

В Крыму запретили работу точек по продаже разливного алкоголя

https://ria.ru/20200329/1569308869.html

[Экономика]

Конкуренты Leroy Merlin возмутились его открытыми магазинами

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/04/30/829478-leroy-merlin

[Общество]

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

https://www.kommersant.ru/doc/4337338

[Происшествия]

В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса

https://ria.ru/20200419/1570249634.html

[Протесты]

Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

https://www.kommersant.ru/doc/4336427

[Пенсии]

Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии

https://ria.ru/20200508/1571130832.html

[Культура]

«Союзмультфильм» намерен вернуть переданные японской студии права на Чебурашку

https://life.ru/p/1320157

[В мире]

В Германии перенесли мероприятия по случаю освобождения Заксенхаузена

https://ria.ru/20200420/1570299354.html

Иордания запретила поставки гуманитарной помощи в лагерь беженцев Рукбан в Сирии

https://ria.ru/20200420/1570302968.html

[Внешняя политика]

Специальный представитель президента США назвал главное условие продления договора о стратегических наступательных вооружениях

https://www.kommersant.ru/doc/4341105

[Внутренняя политика]

Нижегородские власти запустили доставку питания врачам

https://ria.ru/20200328/1569292268.html

Жителей Рязанской области обязали сообщать о посещении других регионов

https://ria.ru/20200328/1569296056.html

Резервный фонд Липецкой области увеличили для борьбы с коронавирусом

https://ria.ru/20200328/1569447554.html

Губернаторы смогут менять список товаров первой необходимости

https://ria.ru/20200328/1569296351.html

В Элисте ввели режим ЧС из-за коронавируса

https://ria.ru/20200328/1569296848.html

[Экономика]

Оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое

https://www.kommersant.ru/doc/4340715

[Общество]

Банкир Олег Власов арестован по делу о преступном сообществе и выводе средств из России

https://www.kommersant.ru/doc/4340413

[Происшествия]

Спецрейс с россиянами вылетел из Лондона в Москву

https://ria.ru/20200418/1570246572.html

[Протесты]

Задержанные участники протестов в Гонконге пожаловались на пытки и побои

https://ria.ru/20200505/1570975642.html

[Пенсии]

Около 140 тысяч россиян оформили инвалидность в упрощенном порядке

https://ria.ru/20200505/1570986550.html

[Культура]

Коронавирус обнаружили у двух сотрудников театра Вахтангова

https://life.ru/p/1318941