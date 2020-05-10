Дайджест новостей на 10.05.2020

[В мире]

Подростки попытались пролезть в Версальский дворец через водопровод

https://ria.ru/20200418/1570246859.html

Нетаньяху объявил о поэтапном смягчении карантина в Израиле

https://ria.ru/20200418/1570248317.html

[Внешняя политика]

Российские военные доставили в Молдавию медпомощь из Китая

https://ria.ru/20200419/1570274503.html

[Внутренняя политика]

В Сочи из-за коронавируса остановили поток туристов

https://ria.ru/20200329/1569314382.html

Путин поручил развернуть центры диагностики коронавируса в регионах

https://ria.ru/20200330/1569357851.html

В Липецкой области ввели режим самоизоляции

https://ria.ru/20200330/1569358433.html

В Астраханской области ввели карантин из-за ситуации с коронавирусом

https://ria.ru/20200330/1569360672.html

В Татарстане ввели режим самоизоляции

https://ria.ru/20200330/1569360724.html

[Экономика]

Deutsche Bank ожидает исчерпания ФНБ через два года при цене нефти марки Urals $15

https://www.kommersant.ru/doc/4329315

[Общество]

Нижегородский суд впервые вынес постановление через WhatsApp

https://ria.ru/20200420/1570319069.html

[Происшествия]

В Якутске роддом закрыли на карантин

https://ria.ru/20200419/1570269129.html

Из Токио вылетел во Владивосток вывозной рейс «Авроры» с россиянами

https://ria.ru/20200419/1570254352.html

[Протесты]

В Берлине прошла акция протеста против карантинных мер

https://ria.ru/20200502/1570901803.html

[Культура]

Шествие «Бессмертного полка» в Берлине отменено из-за коронавируса

https://life.ru/p/1319939

[В мире]

В Турции продлили запрет на въезд в 31 провинцию

https://ria.ru/20200418/1570245774.html

В Киргизии планируют смягчить режим ЧП из-за коронавируса

https://ria.ru/20200420/1570291424.html

[Внешняя политика]

Германия отказалась от «Северного потока-2»

http://kapital-rus.ru/articles/article/germaniya_otkazalas_ot_severnogo_potoka2_gazoprovod_jdut_ogranicheniya/

[Внутренняя политика]

На Чукотке из-за коронавируса закрыли бани, кафе и ночные клубы

https://ria.ru/20200330/1569330492.html

В Приангарье повысят зарплату медикам, занятым лечением коронавируса

https://ria.ru/20200330/1569332114.html

В Забайкалье ввели всеобщую изоляцию из-за коронавируса

https://ria.ru/20200330/1569332479.html

В Мурманской области ввели режим самоизоляции

https://ria.ru/20200330/1569333546.html

Правительство выделила 5,2 миллиарда рублей на покупку автомобилей для скорой помощи

https://ria.ru/20200330/1569340337.html

В аэропортах Москвы начали встречать возвращающихся из-за границы

https://ria.ru/20200329/1569305401.html

[Экономика]

Экономика США впала в депрессию

https://www.bbc.com/russian/news-52451791

[Общество]

Leroy Merlin извинился за очередь в маазине

https://www.retail.ru/news/lerua-merlen-izvinilsya-za-ochered-v-magazine-29-aprelya-2020-193907/

[Происшествия]

Отделения детской клинической больницы Пермского края закрыли на карантин

https://ria.ru/20200419/1570256297.html

Круизное судно с россиянами начало высаживать пассажиров в Генуе

https://ria.ru/20200420/1570311038.html

[Культура]

К премии «Оскар» впервые допустят фильмы, которые показывали только онлайн

https://life.ru/p/1321025