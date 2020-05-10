Дайджест новостей на 10.05.2020
[В мире]
Подростки попытались пролезть в Версальский дворец через водопровод
https://ria.ru/20200418/1570246859.html
Нетаньяху объявил о поэтапном смягчении карантина в Израиле
https://ria.ru/20200418/1570248317.html
[Внешняя политика]
Российские военные доставили в Молдавию медпомощь из Китая
https://ria.ru/20200419/1570274503.html
[Внутренняя политика]
В Сочи из-за коронавируса остановили поток туристов
https://ria.ru/20200329/1569314382.html
Путин поручил развернуть центры диагностики коронавируса в регионах
https://ria.ru/20200330/1569357851.html
В Липецкой области ввели режим самоизоляции
https://ria.ru/20200330/1569358433.html
В Астраханской области ввели карантин из-за ситуации с коронавирусом
https://ria.ru/20200330/1569360672.html
В Татарстане ввели режим самоизоляции
https://ria.ru/20200330/1569360724.html
[Экономика]
Deutsche Bank ожидает исчерпания ФНБ через два года при цене нефти марки Urals $15
https://www.kommersant.ru/doc/4329315
[Общество]
Нижегородский суд впервые вынес постановление через WhatsApp
https://ria.ru/20200420/1570319069.html
[Происшествия]
В Якутске роддом закрыли на карантин
https://ria.ru/20200419/1570269129.html
Из Токио вылетел во Владивосток вывозной рейс «Авроры» с россиянами
https://ria.ru/20200419/1570254352.html
[Протесты]
В Берлине прошла акция протеста против карантинных мер
https://ria.ru/20200502/1570901803.html
[Культура]
Шествие «Бессмертного полка» в Берлине отменено из-за коронавируса
[В мире]
В Турции продлили запрет на въезд в 31 провинцию
https://ria.ru/20200418/1570245774.html
В Киргизии планируют смягчить режим ЧП из-за коронавируса
https://ria.ru/20200420/1570291424.html
[Внешняя политика]
Германия отказалась от «Северного потока-2»
http://kapital-rus.ru/articles/article/germaniya_otkazalas_ot_severnogo_potoka2_gazoprovod_jdut_ogranicheniya/
[Внутренняя политика]
На Чукотке из-за коронавируса закрыли бани, кафе и ночные клубы
https://ria.ru/20200330/1569330492.html
В Приангарье повысят зарплату медикам, занятым лечением коронавируса
https://ria.ru/20200330/1569332114.html
В Забайкалье ввели всеобщую изоляцию из-за коронавируса
https://ria.ru/20200330/1569332479.html
В Мурманской области ввели режим самоизоляции
https://ria.ru/20200330/1569333546.html
Правительство выделила 5,2 миллиарда рублей на покупку автомобилей для скорой помощи
https://ria.ru/20200330/1569340337.html
В аэропортах Москвы начали встречать возвращающихся из-за границы
https://ria.ru/20200329/1569305401.html
[Экономика]
Экономика США впала в депрессию
https://www.bbc.com/russian/news-52451791
[Общество]
Leroy Merlin извинился за очередь в маазине
https://www.retail.ru/news/lerua-merlen-izvinilsya-za-ochered-v-magazine-29-aprelya-2020-193907/
[Происшествия]
Отделения детской клинической больницы Пермского края закрыли на карантин
https://ria.ru/20200419/1570256297.html
Круизное судно с россиянами начало высаживать пассажиров в Генуе
https://ria.ru/20200420/1570311038.html
[Культура]
К премии «Оскар» впервые допустят фильмы, которые показывали только онлайн