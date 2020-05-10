Хроники коронавируса 6

За прошедшую неделю эпидемия начала отступать еще в нескольких странах. К списку стран, где дела налаживаются можно прибавить Испанию, Турцию, Японию, Марокко, Кубу, Словакию, Джибути, Тунис, Латвию, Киргизию, Кипр, Ливан, Нигер и Коста-Рику. Однако, в Ираке, где раньше ситуация улучшалась, больных снова становится все больше и больше. Появились страны, где вспышка коронавируса прошла. Там уже больше месяца нет новых случаев. К ним можно отнести Гренландию, Новую Каледонию, Суринам, Сен-Бартелеми и Ангилью.

В России ситуация всю неделю продолжала ухудшаться, хотя количество официально зарегистрированных смертельных случаев остается относительно низким. По количеству смертей от коронавируса Россия продолжает оставаться на восемнадцатом месте в мире. 7 мая в России число случаев заражения превысило число случаев заражения в Германии. Эпидемия в нашей стране приобретает катастрофический характер. На ухудшение ситуации указывают и новости о том, что врачи массово уходят с работы. Так, в понедельник в Калининградской области 350 медиков отказались работать[1]. В какие же условия надо поставить врачей, чтобы они ушли с работы во время эпидемии и экономического кризиса?

В этих обстоятельствах заявление президента о том, что надо развивать внутренний туризм, прозвучало по меньшей мере странно[2]. Туристы могут разнести болезнь, что ухудшит и без того неважную эпидемиологическую ситуацию. К тому же, из-за коронавируса города могут закрываться на карантин или транспортное сообщение может прерываться. Кто будет выручать застрявших туристов?

Из бытовых наблюдений стоит отметить, что на дорогах чаще чем обычно теперь можно заметить кареты скорой помощи. Автор этих строк однажды заметил три машины за полчаса.

Лилия Светлова

[1] https://www.kommersant.ru/doc/4336427

[2] https://rg.ru/2020/05/07/putin-poruchil-forsirovat-razvitie-vnutrennego-turizma.html