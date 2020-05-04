Дайджест новостей на 04.05.2020

[В мире]

Конгресс США одобрил меры по поддержке экономики почти на $500 млрд

https://www.kommersant.ru/doc/4329307

Верховная Рада Украины отправила в отставку министров финансов и здравоохранения

https://ria.ru/20200330/1569350924.html

Минздрав Чехии объявил, что худшее для страны в борьбе с коронавирусом уже позади

https://www.interfax.ru/world/703163

[Внешняя политика]

Китай закрыл все наземные пункты пропуска на границе с Россией

https://www.interfax.ru/world/704035

[Внутренняя политика]

Правительство определит офшоры для взимания налога на дивиденды

https://ria.ru/20200329/1569308728.html

В Приморье ограничили продажу масок в торговых сетях

https://ria.ru/20200330/1569339876.html

Власти Мурманской области ограничили въезд в три населенных пункта

https://ria.ru/20200330/1569333915.html

[Экономика]

Арестованы активы двух крупных российских компаний по вылову краба

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/04/18/828361-imuschestvo-kana-arestovano

[Общество]

Российские туристы и коронавирус

https://www.kommersant.ru/doc/4298679

https://www.kommersant.ru/doc/4308054

https://www.kommersant.ru/doc/4310881

https://www.kommersant.ru/doc/4314965

https://www.kommersant.ru/doc/4320670

[Происшествия]

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 26 регионах

https://ria.ru/20200329/1569310477.html

В Москве открыли три центра только на прием пациентов с коронавирусом

https://ria.ru/20200330/1569343619.html

[Протесты]

Пакистанские врачи объявили голодовку из-за нехватки средств защиты

https://ria.ru/20200425/1570575249.html

[Пенсии]

Пенсионный фонд упростил назначение пенсий и пособий

https://ria.ru/20200424/1570520164.html

[Культура]

Память жертв Холокоста почтили во время онлайн-церемонии зажжения свечей

https://ria.ru/20200420/1570276077.html

[В мире]

В ряде европейских стран начали снимать ограничения, введенные из-за коронавируса

https://www.interfax.ru/world/704150

В Марокко продлили ограничения из-за коронавируса

https://ria.ru/20200419/1570250351.html

[Внешняя политика]

На границе Приморья и Китая образовались очереди из грузовиков

https://www.interfax.ru/business/704050

[Внутренняя политика]

В Северной Осетии начали выплачивать деньги потерявшим доход из-за коронавируса

https://www.kommersant.ru/doc/4327384

Мишустин поручил согласовать поэтапное снятие ограничений с бизнеса

https://www.kommersant.ru/doc/4332224

Михаил Мишустин заразился коронавирусом

https://www.kommersant.ru/doc/4335418

В России вступил в силу второй пакет мер поддержки граждан и экономики

https://ria.ru/20200427/1570623890.html

[Экономика]

Российские предприятия планируют производить 25 тысяч защитных костюмов в сутки

https://ria.ru/20200419/1570267813.html

[Общество]

ГИБДД скорректировала порядок сдачи экзамена на права из-за коронавируса

https://www.interfax.ru/russia/703937

[Происшествия]

В Испании более 12 тысяч медиков заразились коронавирусом

https://ria.ru/20200330/1569349659.html

Медицинские учреждения на Сахалине перевели на особый режим работы

https://ria.ru/20200330/1569329674.html

[Протесты]

Жители Берлина вышли на протест против карантинных мер

https://ria.ru/20200425/1570572779.html

[Пенсии]

Омские власти выделили 52 млн рублей на продуктовые наборы для населения

https://ria.ru/20200427/1570636404.html

[Культура]

Корпорация Disney из-за коронавируса оставила без зарплаты более ста тысяч сотрудников

https://ria.ru/20200420/1570288490.html