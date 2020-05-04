Дайджест новостей на 04.05.2020
[В мире]
Конгресс США одобрил меры по поддержке экономики почти на $500 млрд
https://www.kommersant.ru/doc/4329307
Верховная Рада Украины отправила в отставку министров финансов и здравоохранения
https://ria.ru/20200330/1569350924.html
Минздрав Чехии объявил, что худшее для страны в борьбе с коронавирусом уже позади
https://www.interfax.ru/world/703163
[Внешняя политика]
Китай закрыл все наземные пункты пропуска на границе с Россией
https://www.interfax.ru/world/704035
[Внутренняя политика]
Правительство определит офшоры для взимания налога на дивиденды
https://ria.ru/20200329/1569308728.html
В Приморье ограничили продажу масок в торговых сетях
https://ria.ru/20200330/1569339876.html
Власти Мурманской области ограничили въезд в три населенных пункта
https://ria.ru/20200330/1569333915.html
[Экономика]
Арестованы активы двух крупных российских компаний по вылову краба
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/04/18/828361-imuschestvo-kana-arestovano
[Общество]
Российские туристы и коронавирус
https://www.kommersant.ru/doc/4298679
https://www.kommersant.ru/doc/4308054
https://www.kommersant.ru/doc/4310881
https://www.kommersant.ru/doc/4314965
https://www.kommersant.ru/doc/4320670
[Происшествия]
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 26 регионах
https://ria.ru/20200329/1569310477.html
В Москве открыли три центра только на прием пациентов с коронавирусом
https://ria.ru/20200330/1569343619.html
[Протесты]
Пакистанские врачи объявили голодовку из-за нехватки средств защиты
https://ria.ru/20200425/1570575249.html
[Пенсии]
Пенсионный фонд упростил назначение пенсий и пособий
https://ria.ru/20200424/1570520164.html
[Культура]
Память жертв Холокоста почтили во время онлайн-церемонии зажжения свечей
https://ria.ru/20200420/1570276077.html
[В мире]
В ряде европейских стран начали снимать ограничения, введенные из-за коронавируса
https://www.interfax.ru/world/704150
В Марокко продлили ограничения из-за коронавируса
https://ria.ru/20200419/1570250351.html
[Внешняя политика]
На границе Приморья и Китая образовались очереди из грузовиков
https://www.interfax.ru/business/704050
[Внутренняя политика]
В Северной Осетии начали выплачивать деньги потерявшим доход из-за коронавируса
https://www.kommersant.ru/doc/4327384
Мишустин поручил согласовать поэтапное снятие ограничений с бизнеса
https://www.kommersant.ru/doc/4332224
Михаил Мишустин заразился коронавирусом
https://www.kommersant.ru/doc/4335418
В России вступил в силу второй пакет мер поддержки граждан и экономики
https://ria.ru/20200427/1570623890.html
[Экономика]
Российские предприятия планируют производить 25 тысяч защитных костюмов в сутки
https://ria.ru/20200419/1570267813.html
[Общество]
ГИБДД скорректировала порядок сдачи экзамена на права из-за коронавируса
https://www.interfax.ru/russia/703937
[Происшествия]
В Испании более 12 тысяч медиков заразились коронавирусом
https://ria.ru/20200330/1569349659.html
Медицинские учреждения на Сахалине перевели на особый режим работы
https://ria.ru/20200330/1569329674.html
[Протесты]
Жители Берлина вышли на протест против карантинных мер
https://ria.ru/20200425/1570572779.html
[Пенсии]
Омские власти выделили 52 млн рублей на продуктовые наборы для населения
https://ria.ru/20200427/1570636404.html
[Культура]
Корпорация Disney из-за коронавируса оставила без зарплаты более ста тысяч сотрудников
https://ria.ru/20200420/1570288490.html