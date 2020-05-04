Дайджест новостей на 04.05.2020

 

Дайджест новостей на 04.05.2020

 

[В мире]

 

Конгресс США одобрил меры по поддержке экономики почти на $500 млрд

 

https://www.kommersant.ru/doc/4329307

 

Верховная Рада Украины отправила в отставку министров финансов и здравоохранения

 

https://ria.ru/20200330/1569350924.html

 

Минздрав Чехии объявил, что худшее для страны в борьбе с коронавирусом уже позади

 

https://www.interfax.ru/world/703163

 

[Внешняя политика]

 

Китай закрыл все наземные пункты пропуска на границе с Россией

 

https://www.interfax.ru/world/704035

 

[Внутренняя политика]

 

Правительство определит офшоры для взимания налога на дивиденды

 

https://ria.ru/20200329/1569308728.html

 

В Приморье ограничили продажу масок в торговых сетях

 

https://ria.ru/20200330/1569339876.html

 

Власти Мурманской области ограничили въезд в три населенных пункта

 

https://ria.ru/20200330/1569333915.html

 

[Экономика]

 

Арестованы активы двух крупных российских компаний по вылову краба

 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/04/18/828361-imuschestvo-kana-arestovano

 

[Общество]

 

Российские туристы и коронавирус

 

https://www.kommersant.ru/doc/4298679

 

https://www.kommersant.ru/doc/4308054

 

https://www.kommersant.ru/doc/4310881

 

https://www.kommersant.ru/doc/4314965

 

https://www.kommersant.ru/doc/4320670

 

[Происшествия]

 

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 26 регионах

 

https://ria.ru/20200329/1569310477.html

 

В Москве открыли три центра только на прием пациентов с коронавирусом

 

https://ria.ru/20200330/1569343619.html

 

[Протесты]

 

Пакистанские врачи объявили голодовку из-за нехватки средств защиты

 

https://ria.ru/20200425/1570575249.html

 

[Пенсии]

 

Пенсионный фонд упростил назначение пенсий и пособий

 

https://ria.ru/20200424/1570520164.html

 

[Культура]

 

Память жертв Холокоста почтили во время онлайн-церемонии зажжения свечей

 

https://ria.ru/20200420/1570276077.html

 

[В мире]

 

В ряде европейских стран начали снимать ограничения, введенные из-за коронавируса

 

https://www.interfax.ru/world/704150

 

В Марокко продлили ограничения из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200419/1570250351.html

 

[Внешняя политика]

 

На границе Приморья и Китая образовались очереди из грузовиков

 

https://www.interfax.ru/business/704050

 

[Внутренняя политика]

 

В Северной Осетии начали выплачивать деньги потерявшим доход из-за коронавируса

 

https://www.kommersant.ru/doc/4327384

 

Мишустин поручил согласовать поэтапное снятие ограничений с бизнеса

 

https://www.kommersant.ru/doc/4332224

 

Михаил Мишустин заразился коронавирусом

 

https://www.kommersant.ru/doc/4335418

 

В России вступил в силу второй пакет мер поддержки граждан и экономики

 

https://ria.ru/20200427/1570623890.html

 

[Экономика]

 

Российские предприятия планируют производить 25 тысяч защитных костюмов в сутки

 

https://ria.ru/20200419/1570267813.html

 

[Общество]

 

ГИБДД скорректировала порядок сдачи экзамена на права из-за коронавируса

https://www.interfax.ru/russia/703937

 

[Происшествия]

 

В Испании более 12 тысяч медиков заразились коронавирусом

 

https://ria.ru/20200330/1569349659.html

 

Медицинские учреждения на Сахалине перевели на особый режим работы

 

https://ria.ru/20200330/1569329674.html

 

[Протесты]

 

Жители Берлина вышли на протест против карантинных мер

 

https://ria.ru/20200425/1570572779.html

 

[Пенсии]

 

Омские власти выделили 52 млн рублей на продуктовые наборы для населения

 

https://ria.ru/20200427/1570636404.html

 

[Культура]

 

Корпорация Disney из-за коронавируса оставила без зарплаты более ста тысяч сотрудников

 

https://ria.ru/20200420/1570288490.html

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