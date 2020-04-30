Дайджест новостей на 28.04.2020

Дайджест новостей на 26.04.2020

[В мире]

Китай направил в КНДР врачей на фоне сообщений о болезни Ким Чен Ына

https://www.kommersant.ru/doc/4332079

Власти Китая запретили нарушившим карантин иностранцам въезд в страну

https://ria.ru/20200330/1569350160.html

В ЛНР временно отменили льготы на проезд из-за коронавируса

https://ria.ru/20200330/1569350759.html

[Внешняя политика]

Дипломаты сообщили об отказе Грузии пропустить россиян из Армении

https://ria.ru/20200329/1569299806.html

[Внутренняя политика]

Путин сообщил о переносе парада Победы

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/04/15/828119-putin-obyavil

Счетная палата отменила все новые проверки до июня из-за коронавируса

https://ria.ru/20200323/1569019741.html

Власти Подмосковья закрыли все спортивные объекты из-за коронавируса

https://realty.ria.ru/20200323/1569021345.html

[Экономика]

Операторы по вывозу отходов могут прекратить работу в 20 регионах России

https://tass.ru/obschestvo/8273231

[Общество]

Заболевший коронавирусом бизнесмен из Бурятии раздаст 120 тысяч масок

https://ria.ru/20200330/1569330429.html

[Происшествия]

Дождь помог потушить пожар в Чернобыльской зоне

https://www.interfax.ru/world/704108

Из Сербии вывезли 118 россиян из-за коронавируса

https://ria.ru/20200323/1569013656.html

[Протесты]

В двух регионах России жители пожаловались на завышенные платежи за услуги ЖКХ

https://ria.ru/20200408/1569773811.html

[Пенсии]

«Единая Россия» попросила облегчить получение соцвыплат пенсионерам на самоизоляции

https://ria.ru/20200416/1570154096.html

[Наука]

Институту теоретической и экспериментальной физики велено съехать

http://www.trud.ru/article/17-04-2020/1388735_nauku_prosjat_s_veschami_na_vyxod.html

[В мире]

В Шотландии конференц-центр в Глазго стал временной больницей

https://ria.ru/20200330/1569356903.html

Власти Грузии ввели комендантский час из-за коронавируса

https://ria.ru/20200330/1569359239.html

Европейская комиссия предложит изменения в проект бюджета для борьбы с кризисом

https://ria.ru/20200329/1569299740.html

[Внешняя политика]

Мадуро сообщил, что ожидает второй борт с медоборудованием из России

https://ria.ru/20200329/1569300756.html

[Внутренняя политика]

Путин расширил полномочия губернаторов для борьбы с коронавирусом

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/04/02/826921-putin-rasshiril-polnomochiya

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку

https://ria.ru/20200403/1569516175.html

Главы Коми и Архангельской области ушли в отставку

https://ria.ru/20200402/1569501939.html

[Экономика]

Bloomberg прогнозирует, что пандемия может привести к дефициту кофе в мире

https://tass.ru/ekonomika/8276213

[Общество]

Количество пассажиров московского метро сократилось в три раза

https://ria.ru/20200329/1569306006.html

[Происшествия]

С лайнера Costa Luminosa в Италии сошли 14 россиян

https://ria.ru/20200323/1569045469.html

Самолет с эвакуированными из Марокко россиянами вылетел из Касабланки

https://ria.ru/20200323/1569021464.html

[Протесты]

В США прошли акции протеста с требованием отмены карантина

https://ria.ru/20200419/1570250065.html

[Пенсии]

Более 21 миллиарда рублей выплатят по больничным работающим пенсионерам

https://ria.ru/20200417/1570216430.html

[Образование]

Решение Министерства просвещения может оставить ряд абитуриентов без вузов

https://www.kommersant.ru/doc/4327020