Дайджест новостей на 28.04.2020

Дайджест новостей на 26.04.2020
[В мире]
Китай направил в КНДР врачей на фоне сообщений о болезни Ким Чен Ына
https://www.kommersant.ru/doc/4332079
Власти Китая запретили нарушившим карантин иностранцам въезд в страну
https://ria.ru/20200330/1569350160.html
В ЛНР временно отменили льготы на проезд из-за коронавируса
https://ria.ru/20200330/1569350759.html
[Внешняя политика]
Дипломаты сообщили об отказе Грузии пропустить россиян из Армении
https://ria.ru/20200329/1569299806.html
[Внутренняя политика]
Путин сообщил о переносе парада Победы
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/04/15/828119-putin-obyavil
Счетная палата отменила все новые проверки до июня из-за коронавируса
https://ria.ru/20200323/1569019741.html
Власти Подмосковья закрыли все спортивные объекты из-за коронавируса
https://realty.ria.ru/20200323/1569021345.html
[Экономика]
Операторы по вывозу отходов могут прекратить работу в 20 регионах России
https://tass.ru/obschestvo/8273231
[Общество]
Заболевший коронавирусом бизнесмен из Бурятии раздаст 120 тысяч масок
https://ria.ru/20200330/1569330429.html
[Происшествия]
Дождь помог потушить пожар в Чернобыльской зоне
https://www.interfax.ru/world/704108
Из Сербии вывезли 118 россиян из-за коронавируса
https://ria.ru/20200323/1569013656.html
[Протесты]
В двух регионах России жители пожаловались на завышенные платежи за услуги ЖКХ
https://ria.ru/20200408/1569773811.html
[Пенсии]
«Единая Россия» попросила облегчить получение соцвыплат пенсионерам на самоизоляции
https://ria.ru/20200416/1570154096.html
[Наука]
Институту теоретической и экспериментальной физики велено съехать
http://www.trud.ru/article/17-04-2020/1388735_nauku_prosjat_s_veschami_na_vyxod.html
[В мире]
В Шотландии конференц-центр в Глазго стал временной больницей
https://ria.ru/20200330/1569356903.html
Власти Грузии ввели комендантский час из-за коронавируса
https://ria.ru/20200330/1569359239.html
Европейская комиссия предложит изменения в проект бюджета для борьбы с кризисом
https://ria.ru/20200329/1569299740.html
[Внешняя политика]
Мадуро сообщил, что ожидает второй борт с медоборудованием из России
https://ria.ru/20200329/1569300756.html
[Внутренняя политика]
Путин расширил полномочия губернаторов для борьбы с коронавирусом
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/04/02/826921-putin-rasshiril-polnomochiya
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку
https://ria.ru/20200403/1569516175.html
Главы Коми и Архангельской области ушли в отставку
https://ria.ru/20200402/1569501939.html
[Экономика]
Bloomberg прогнозирует, что пандемия может привести к дефициту кофе в мире
https://tass.ru/ekonomika/8276213
[Общество]
Количество пассажиров московского метро сократилось в три раза
https://ria.ru/20200329/1569306006.html
[Происшествия]
С лайнера Costa Luminosa в Италии сошли 14 россиян
https://ria.ru/20200323/1569045469.html
Самолет с эвакуированными из Марокко россиянами вылетел из Касабланки
https://ria.ru/20200323/1569021464.html
[Протесты]
В США прошли акции протеста с требованием отмены карантина
https://ria.ru/20200419/1570250065.html
[Пенсии]
Более 21 миллиарда рублей выплатят по больничным работающим пенсионерам
https://ria.ru/20200417/1570216430.html
[Образование]
Решение Министерства просвещения может оставить ряд абитуриентов без вузов
https://www.kommersant.ru/doc/4327020