Дайджест новостей на 28.04.2020

 

Дайджест новостей на 26.04.2020

 

[В мире]

 

Китай направил в КНДР врачей на фоне сообщений о болезни Ким Чен Ына

 

https://www.kommersant.ru/doc/4332079

 

Власти Китая запретили нарушившим карантин иностранцам въезд в страну

 

https://ria.ru/20200330/1569350160.html

 

В ЛНР временно отменили льготы на проезд из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200330/1569350759.html

 

[Внешняя политика]

 

Дипломаты сообщили об отказе Грузии пропустить россиян из Армении

 

https://ria.ru/20200329/1569299806.html

 

[Внутренняя политика]

 

Путин сообщил о переносе парада Победы

 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/04/15/828119-putin-obyavil

 

Счетная палата отменила все новые проверки до июня из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200323/1569019741.html

 

Власти Подмосковья закрыли все спортивные объекты из-за коронавируса

 

https://realty.ria.ru/20200323/1569021345.html

 

[Экономика]

 

Операторы по вывозу отходов могут прекратить работу в 20 регионах России

 

https://tass.ru/obschestvo/8273231

 

[Общество]

 

Заболевший коронавирусом бизнесмен из Бурятии раздаст 120 тысяч масок

 

https://ria.ru/20200330/1569330429.html

 

[Происшествия]

 

Дождь помог потушить пожар в Чернобыльской зоне

 

https://www.interfax.ru/world/704108

 

Из Сербии вывезли 118 россиян из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200323/1569013656.html

 

[Протесты]

 

В двух регионах России жители пожаловались на завышенные платежи за услуги ЖКХ

 

https://ria.ru/20200408/1569773811.html

 

[Пенсии]

 

«Единая Россия» попросила облегчить получение соцвыплат пенсионерам на самоизоляции

 

https://ria.ru/20200416/1570154096.html

 

[Наука]

 

Институту теоретической и экспериментальной физики велено съехать

 

http://www.trud.ru/article/17-04-2020/1388735_nauku_prosjat_s_veschami_na_vyxod.html

 

[В мире]

 

В Шотландии конференц-центр в Глазго стал временной больницей

 

https://ria.ru/20200330/1569356903.html

 

Власти Грузии ввели комендантский час из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200330/1569359239.html

 

Европейская комиссия предложит изменения в проект бюджета для борьбы с кризисом

 

https://ria.ru/20200329/1569299740.html

 

[Внешняя политика]

 

Мадуро сообщил, что ожидает второй борт с медоборудованием из России

 

https://ria.ru/20200329/1569300756.html

 

[Внутренняя политика]

 

Путин расширил полномочия губернаторов для борьбы с коронавирусом

 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/04/02/826921-putin-rasshiril-polnomochiya

 

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку

 

https://ria.ru/20200403/1569516175.html

 

Главы Коми и Архангельской области ушли в отставку

 

https://ria.ru/20200402/1569501939.html

 

[Экономика]

 

Bloomberg прогнозирует, что пандемия может привести к дефициту кофе в мире

 

https://tass.ru/ekonomika/8276213

 

[Общество]

 

Количество пассажиров московского метро сократилось в три раза

 

https://ria.ru/20200329/1569306006.html

 

[Происшествия]

 

С лайнера Costa Luminosa в Италии сошли 14 россиян

 

https://ria.ru/20200323/1569045469.html

 

Самолет с эвакуированными из Марокко россиянами вылетел из Касабланки

 

https://ria.ru/20200323/1569021464.html

 

[Протесты]

 

В США прошли акции протеста с требованием отмены карантина

 

https://ria.ru/20200419/1570250065.html

 

[Пенсии]

 

Более 21 миллиарда рублей выплатят по больничным работающим пенсионерам

 

https://ria.ru/20200417/1570216430.html

 

[Образование]

 

Решение Министерства просвещения может оставить ряд абитуриентов без вузов

 

https://www.kommersant.ru/doc/4327020

Рабкор.ру
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30-4-2020 События, , 5
Дайджест новостей на 26.04.2020Как может быть ослаблен режим изоляции в Великобритании?
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