Как может быть ослаблен режим изоляции в Великобритании?

Британские министры сталкиваются с продолжающимися вопросами по поводу плана по отмене в Соединенном Королевстве режима изоляции из-за коронавируса, поскольку другие европейские страны начинают смягчать свои ограничения.

Италия и Испания входят в число тех стран, которые планирует предпринять небольшие шаги для ослабления мер, но правительство Великобритании до сих пор отказывается публиковать план по завершению режима изоляции.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что режим изоляции будет ослаблен только в том случае, если страна сможет пройти пять испытаний: снижение показателей смертности, защита Национальной службы здравоохранения (НСЗ), снижение уровня инфекции, достаточное тестирование и достаточное количество средств индивидуальной защиты (СИЗ), а также избежать второй волны вируса.

Следующее трехнедельное рассмотрение ограничений режима самоизоляции должно состояться 7 мая.

Вот краткий обзор того, что обсуждалось в различных отраслях:

– Школы

В условиях изоляции школы и колледжи были в основном закрыты, за исключением детей работников служб жизнеобеспечения, и считается, что это может быть одним из первых ограничений, которые будут ослаблены.

Однако министр образования Гэвин Уильямсон ранее заявил, что у правительства «нет планов» по открытию школ в течение летнего периода, в то время как министр иностранных дел Доминик Рааб сказал, что это будет «немыслимо» без некоторых дальнейших мер на местах.

Директорам школ ранее было рекомендовано начать подготовку к безопасному возобновлению работы школ, а Ассоциация руководителей школ и колледжей (АСКЛ) предложила поэтапное возвращение учеников, в первую очередь, 6-го, 10-го и 12-го классов, если это будет разрешено.

– Строительство

Некоторые домостроительные фирмы заявили, что они намерены открыть строительные площадки. Некоторые из крупнейших британских домостроительных компаний, в том числе Persimmon, Taylor Wimpey и Redrow, уже объявили о планах открыть строительные площадки в конце апреля-начале мая.

Согласно указу правительства, строительство было разрешено в соответствии с правилами социальной дистанции, но многие компании приостановили работу из-за вируса.

Федерация жилищно-строительных фирм заявила, что возобновление, предположительно, будет постепенным, поскольку это зависит от того, насколько вспомогательные поставщики и службы, такие как инспекторы по вопросам строительства, ипотечные кредиторы и нотариусы могут вернуться к работе.

Деятельность также будет ограничена до тех пор, пока правительство не изменит рекомендацию, согласно которой фактически запрещено все, кроме исключительных передвижений.

– Офисы

Офисы в центре Лондона затихли из-за режима изоляции. Служба недвижимости CBRE, используя свой опыт в Азии, разрабатывает рекомендации по обустройству рабочих мест и возобновлению работы офисов в будущем.

Согласно этим рекомендациям, не следует возвращаться к работе «на полном ходу», а меры социальной дистанции необходимо сокращать постепенно и в соответствии с рекомендациями министерства здравоохранения.

Предприятиям предлагается создать внутренние целевые группы для рассмотрения вопросов, связанных с доступом к поставкам СИЗ, бесконтактным технологиям, измерению температуры и изменению условий труда.

– Общественные собрания

Ограниченные общественные собрания могут быть разрешены в целях ослабления режима изоляции, но они должны сопровождаться обширным тестированием и отслеживанием контактов, предложил эксперт.

Доктор Джошуа Мун, научный сотрудник по методам исследования устойчивого развития Исследовательской группы по вопросам научной политики бизнес-школы Университета Сассекса, сказал, что правительство может использовать метод «выпускного клапана» для решения этого вопроса.

Он объяснил, что поэтапный подход может привести к тому, что некоторые слои населения, например, здоровые люди среднего возраста, изначально получат больше свободы, но предупредил, что это может стать наиболее уязвимым и продолжительным последствием трудностей изоляции.

Доктор Мун сказал, что семейным «кластерам» можно было бы постепенно разрешить общаться, но без длительных поездок для этого, но в это же время большинство предприятий должны оставаться закрытыми.

«Идея заключается в том, что эти группы можно довольно легко проверить, проследить и изолировать», – сказал он, добавив, что следить за людьми, перемещающимися по улице, было бы сложнее.

– Гостиничный бизнес

Правила режима изоляции в настоящее время запрещают людям собираться в кафе, барах или ресторанах. Отраслевой представительный орган UKHospitality сосредоточил свои силы на поддержке бизнеса, касающейся таких мест, как бары и рестораны.

Пресс-секретарь предположил, что даже если бы эти места были открыты даже с меньшей пропускной способностью, бизнес все равно бы испытывал финансовые трудности.

Общепартийная парламентская группа по вопросам гостиничного бизнеса и туризма приступила к срочному исследованию того, как эти отрасли могут возобновить работу.

Это исследование включает в себя рассмотрение оперативных проблем, активизацию производственно-сбытовых цепочек, государственную поддержку и увеличение спроса. Отчет ожидается к середине мая.

– Розничная торговля

Магазины товаров необязательного пользования также остаются закрытыми. Считается, что министры рассматривают возможность открытия некоторых второстепенных предприятий, таких как центры садоводства и автосалоны, при условии сохранения социальной дистанции.

Лоббистская группа Британского розничного консорциума (British Retail Consortium) подготовила рекомендации о том, как магазины могли бы подготовиться к смягчению ограничений.

Эти рекомендации опираются на уроки, извлеченные из опыта работы супермаркетов в последние недели, чтобы обеспечить безопасное возобновление работы второстепенных фирм.

Рекомендации касаются ограничения пунктов входа и выхода, использования разметки пола для определения социальной дистанции и сохранения раздевалок закрытыми.

Эти рекомендации также предполагают установление очистных станций с дезинфицирующими средствами для рук и салфетками у входа в магазин.

– Спорт

Обсуждаются возможные планы возобновления занятий спортом в закрытых помещениях. Предполагается, что министр культуры Олив Дауден работает над планом для крупных спортивных мероприятий, которые будут проходить в закрытых помещениях, когда некоторые правила социальной дистанции будут смягчены.

Еженедельные встречи будут проводиться между Правительством, Министерством здравоохранения Англии и медицинскими работниками спортивных организаций, и этот вопрос будет обсуждаться, когда министры пересмотрят текущие меры в следующем месяце.

Важнейшие вопросы, которые необходимо решить, включают требования к тестированию, нагрузку аварийно-спасательных служб и возможное влияние на поведение болельщиков – например, незапланированные собрания за пределами площадки.

Считается, что спортивные организации стремятся как можно скорее возобновить полноценную тренировку.

– Путешествия

На прошлой неделе европейская бюджетная авиакомпания Wizz Air объявила о планах возобновить некоторые рейсы из аэропорта Лутон с 1 мая.

Бортпроводники будут обязаны носить маски и перчатки на всех рейсах и раздавать пассажирам дезинфицирующие салфетки, а также будут введены новые дистанционные меры во время посадки.

Г-н Рааб указал, что чиновники рассматривают возможные проверки аэропортов и морских портов, а пассажиры, прибывающие в Великобританию, должны быть помещены на карантин в течение 14 дней.

В то же время, союз железных дорог, морских перевозок и транспорта (РМТ) предупредил, что нет «никаких шансов» увеличения объема транспортных услуг в ближайшее время, на фоне слухов об увеличении числа рейсов 11 или 18 мая, когда должен появиться новый график движения поездов.

На прошлой неделе промышленные источники сообщили, что даты еще не согласованы или не объявлены.

Перевод Алины Азаренковой

Материал подготовлен информационным агентством Press Association (PA), статья опубликована 27 апреля 2020 года в 11: 08.

Источник: https://www.aol.co.uk/news/2020/04/27/how-could-lockdown-be-eased-in-the-uk/?ncid=webmail