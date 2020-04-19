Почему Франция скрывает дешевую и действенную вакцину?

Приятно видеть, что «Файнэншл таймс» обнаружили удивительного Дидье Рауля. Французского вирусолога, который одним из первых использовал лекарство от малярии для пациентов Covid-19.

Французский журнал «Paris Match» обычно посвещает свои глянцевые обложки рок-звездам, актеамв и членов королевски семей. На прошлой неделе он продемонстрировал другую знаменитость: Дидье Рауль, длинноволосый, иконческий вирусолог из Марселя, который отстаивал старое лекарство от малярии как потенциальное лекарство от коронавируса, поразившего земной шар. 68-летний специалист — призер в своей области. Он приобрел известность после публикации в конце февраля видеоролика на YouTube, в котором рассказывается, как китайские врачи успешно лечили пациентов с хлорохином и предсказывали «эндшпиль» коронавируса.

Эта публикация имела волновой эффект далеко за пределами Фонда Méditerranée Infection Foundation, престижного исследовательского центра, которым руководит д-р Рауль, и вызывала восторженный отклик у президента Дональда Трампа, а также аптек во всем мире, поскольку люди стали покупать недорогие генерические препараты.

Однако, доктор Рауль и его команда провели только два относительно небольших исследования 122 пациентов, которые эксперты отклонили как несовершенные и поэтому неубедительные. В то время как ученые в настоящее время изучают влияние препарата в более крупных, более контролируемых исследованиях, некоторые из них критикуют доктора Рауля как выскочку, который рискует жизнями людей в условиях пандемии.

Ничто из этого не имеет значения для его новоиспеченных фанатов, которые считают его блестящим экцентриком, чья гипотеза в конечном итоге окажется верной. «Дидье Рауль — единственный в мире исследователь, который может спасти нас», — заявили организаторы его группы в Фейсбуке, в которой приняли участие около 400 000 человек.

Французские создатели мемов пошли в овердрайв, фотографируя его голову на телах футбольных звезд и изображая его как друида Гетафикса в популярных мультяшных книгах Астерикс, который создает волшебное зелье, которое дает огромную силу деревне храбрых галлов, борющихся с Римской оккупацией.

Для многих во Франции доктор Рауль стал авторитетным голосом по поводу кризиса в здравоохранении. Его еженедельные видеоролики о вспышке часто набирают по миллиону просмотров каждый, что намного больше, чем ночная официальная пресс-конференция Правительства.

В стране, раздираемой расколами, разоблаченными прошлогодними протестами Жиля Жоуна, некоторые считают его более заслуживающим доверия именно потому, что он не является частью парижской элиты. Его поддержали правые политики.

Рено Муселье, возглавляющий регион Прованс-Альпы-Лазурный Берег, выразил это в интервью журналу «Nouvel Observateur»: «Что? Поскольку у него длинные волосы, борода, и он из Марселя, он не имеет права быть номером один в своей области?»

Всё это безумие происходило в автономном режиме. Врачи во всем мире уже используют хлорохин для лечения пациентов с Covid-19, что они могут сделать, назначив его «не по назначению» или вне его утвержденного использования для лечения малярии, волчанки и артрита.

Чтобы предотвратить дефицит, производители непатентованных лекарств, такие как Mylan, наращивают производство. Тем временем в Марселе сотни людей выстроились возле Фонда Méditerranée Infection Foundation для тестирования и лечения по протоколу хлорохина.

Франсуаза Барре-Синусси, лауреат Нобелевской премии, консультирующий Францию по поводу Covid-19, сказала газете «Le Monde», что неэтично давать людям ложную надежду до того, как появятся доказательства. «Некоторые из них могут нести вирус и рисковать его распространением», сказала она о собравшейся толпе. «Это просто смешно».

В США сообщение доктора Рауля о хлорохине было усилено в Твиттере миллиардером, владельцем Теслы Элоном Маском, переданным экспертами Fox News, и завершилось тем, что президент Трамп написал в Твиттере, что у препарата был «реальный шанс стать одним из самых больших игроков в истории медицины». Это побудило Энтони Фаучи, самого известного советника г-на Трампа по вопросам здравоохранения, предостеречь от возбуждения по поводу того, что он назвал «анекдотическими доказательствами».

Доктор Рауль подпитал это безумие, обнародовав свои выводы, не дожидаясь санкции от рецензируемых журналов. Он отстаивает этот подход как соответствующий духу клятвы Гиппократа, которую дают врачи, особенно в условиях быстро развивающегося кризиса здоровья, когда люди умирают. «Врач может и должен думать как врач, а не как человек, одержимый методологией», — написал он в статье для газеты «Le Monde».

Ожидание неделями или месяцами результатов двойных слепых плацебо-контролируемых исследований во время пандемии, когда старый препарат может работать нормально, сродни уступке «моральной диктатуре» стремящихся к прибыли фармацевтических компаний, писал он.

В недавнем видео доктор Рауль сказал, что его центр проверил около 50 000 человек, обнаружил 2400 инфекций и до сих пор лечил около 1000 человек комбинацией гидроксихлорохина и азитромицина. «Лечение работает лучше всего, когда людям дают противовирусный препарат относительно рано», — сказал доктор Рауль, имея в виду, что им нужно было получить кислородную поддержку.

Ученые в Европе и во всем мире в настоящее время изучают этот протокол в рамках более крупных контролируемых исследований. Одно исследование, в котором в настоящее время участвуют 1300 пациентов высокого риска в 36 французских больницах гидроксихлорохина против плацебо, направлено на то, чтобы “положить конец спору” в ближайшие недели.

В другом исследовании с участием около 3200 пациентов в восьми европейских странах результаты стандартного стационарного лечения Covid-19 сравниваются с четырьмя экспериментальными методами лечения. Гидроксихлорохин будет тестироваться вместе с ремдесивиром Gilead Sciences и комбинациями антиретровирусных препаратов, обычно используемых для лечения ВИЧ.

Андре Калил, специалист по инфекционным заболеваниям и ведущий исследователь исследования ремдесивира, спонсируемого Национальными институтами здравоохранения США, сказал, что важно дождаться более полных исследований, поскольку хлорохин, гидроксихлорохин и азитромицин могут «вызывать серьезные побочные эффекты для печени и сердца».

«Люди принимают небезопасные и бездоказательные лекарства, и риск смерти от этих препаратов может быть выше, чем от Covid-19», — сказал он.

Лейла Аббуд

Перевод Анастасии Ипатовой

Источник: https://www.newcoldwar.org/marseilles-maverick-chloroquine-doctor-becomes-pandemic-rock-star/