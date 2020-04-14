Ситуация критическая: огонь добрался до Припяти

и находится в 2 км от хранилищ радиоактивных отходов

Несмотря на работу спасателей, огонь продолжает распространяться 10-й день подряд.

Масштабный пожар, вспыхнувший в Чернобыльской зоне, 10-й день подряд продолжает распространяться, несмотря на работу спасателей. Член общественного совета при Госагентстве по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко рассказал в Facebook, насколько критическая ситуация на текущий момент.

«Ситуация критическая. Зона пылает. Местная власть отчитывается, что все под контролем, но на самом деле огонь стремительно захватывает новые территории. У меня два варианта: или до Кабмина не доводят реальную ситуацию, или он выбрал политику замалчивания советской власти, как в 86 году.

Сейчас огонь добрался до Припяти и находится в двух километрах прямо от хранилищ радиоактивных отходов «Подлесный», где расположены наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны, и от самой ЧАЭС. Чернобыльские пожары тушат уже десятый день, а огонь, несмотря на работу спасателей, свободно перемещается по ветру, и сейчас добрался до города Припять и самых опасных объектов Зоны отчуждения», — сообщил Емельяненко.

Кроме того, Ярослав Емельяненко обратился к Офису президента Украины, Владимиру Зеленскому, Денису Шмыгалю, Антону Геращенко, Арсену Авакову и Николаю Чечеткину с предложением не делать вид, что ситуация находится под контролем, а также сказать людям, что на самом деле происходит с пожаром.

Ситуація критична. Зона палає. Місцева влада звітує, що все під контролем, але насправді вогонь стрімко захоплює нові… Posted by Yaroslav Yemelianenko on Monday, 13 April 2020

Источник:

https://tk.media/news/situatsiya-kriticheskaya-ogon-dobralsya-do-pripyati-i-nahoditsya-v-2-km-ot-hranilisch-radioaktivnyh-othodov-2020-04-13