Тигры тоже болеют

У тигрицы в зоопарке Бронкса Нью-Йорка был выявлен положительный результат на коронавирус. Инфекция, которая, как полагают, является первой известным случаем COVID-19 у животного в США и у тигра вообще, сообщили в воскресенье федеральные чиновники и зоопарк.

4-летняя малайская тигрица по кличке Надя, а также шесть других тигров и Львов, которые также заболели, как полагают, были заражены сотрудником зоопарка, который еще не проявлял симптомов заболевания. Первое животное начало проявлять симптомы 27 марта, и все они чувствуют себя хорошо и, как ожидается, выздоровеют, сообщили в зоопарке, который был закрыт для посещения с 16 марта на фоне вспыхнувшей вспышки коронавируса в Нью-Йорке.

“Мы протестировали представительницу семейства кошачьих с большой осторожностью” и стремимся “внести свой вклад в дальнейшее понимание этого нового коронавируса в мире”, – сказал доктор Пол Калле, главный ветеринар зоопарка.

Это открытие ставит новые вопросы о передаче вируса у животных. Министерство сельского хозяйства США, которое подтвердило результаты теста Нади в своей ветеринарной лаборатории, утверждает, что нет никаких известных случаев заражения вирусом американских домашних животных или домашнего скота.

“В настоящее время нет никаких доказательств того, что животные могут распространять вирус среди людей или что они могут быть источником инфекции в Соединенных Штатах”, – сказала доктор Джейн Руни, ветеринар и представитель Министерства сельского хозяйства США.

Министерство сельского хозяйства США заявило в воскресенье, что не рекомендует проводить рутинное тестирование на коронавирус животных, в зоопарках или в других местах, а также сотрудников зоопарков. Тем не менее, Руни сказала, что небольшое количество животных в США было проверено через национальные лаборатории ветеринарной службы министерства сельского хозяйства США, и все эти тесты были отрицательными, за исключением Нади.

По мнению экспертов, вспышки коронавируса во всем мире обусловлены передачей вируса от человека к человеку.

Поступали сообщения о том, что небольшое число домашних животных за пределами Соединенных Штатов заражаются после тесного контакта с заразными людьми, в том числе Гонконгская собака, которая в феврале и начале марта дала положительный результат на низкий уровень возбудителя. Гонконгские сельскохозяйственные власти пришли к выводу, что домашние собаки и кошки не могут передать вирус людям, но могут дать положительный результат, если их владельцы подвергнутся воздействию вируса.

Некоторые исследователи пытаются понять восприимчивость различных видов животных к вирусу и определить, как он распространяется среди животных, согласно данным парижской Всемирной Организации по охране здоровья животных.

Американская ветеринарно-медицинская ассоциация и федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют людям, больным коронавирусом, с большой осторожностью ограничивать контакт с животными. В целом, CDC советует людям мыть руки после обращения с животными и делать все, чтобы держать домашних животных в чистоте.

В зоопарке Бронкса у Нади, ее сестры Азул, двух амурских тигров и трех африканских львов развился сухой кашель, а у некоторых появились сухой кашель и потеря аппетита, сказал Калле.

“В вопросе тщательности мы действительно хотели специально протестировать” вирус, который вызывает COVID-19, – сказал он. Только Надя была проверена, потому что требуется анестезия, чтобы получить образец от тигрицы. В то же время ей измерили температуру, и она была в норме, сказал Калле.

Семь заболевших животных живут в двух районах зоопарка, они контактировали с одним и тем же работником, у которого все в порядке, сообщили представители зоопарка. Они сказали, что принимают “соответствующие профилактические меры” для сотрудников, которые ухаживают за больными животными, и нет никаких признаков болезни у других тигров на территории отеля.

У большинства людей коронавирус вызывает легкие или умеренные симптомы, такие как лихорадка и кашель, которые проходят через две-три недели. Для некоторых, особенно пожилых людей, это может привести к более тяжелым заболеваниям, включая пневмонию, и может последующий летальный исход.

Перевод Анны Павловой

Источник https://www.aol.com/article/news/2020/04/05/tiger-at-nycs-bronx-zoo-tests-positive-for-coronavirus/23970471/#

Дата публикации 5 апреля 2020