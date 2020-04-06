Хроники коронавируса

2 апреля

По состоянию на 1 апреля в России больше случаев заражения, чем в Японии и Люксембурге. По моему мнению, у нас теперь очень тяжелая ситуация с тенденцией к ухудшению, так как каждый день уже заражается более трехсот человек. Сайт CNN писал, что в России все хорошо, потому что больных меньше, чем в Люксембурге[1]. Теперь газетам придется искать какой-то другой материал для своих панегириков. Они могут написать, что у нас лучше, чем в США или Италии, надо только закрыть глаза на Израиль, у которого заразившихся больше, а умерших примерно столько же. Михаил Магид говорил на стриме в «Рабкоре», что случиться катастрофа, если коронавирус доберется до Сирии. 21 марта коронавирус таки добрался. В Турции между тем уже почти 21 тысяча заразившихся на 4 апреля, а в Сирии 16 человек.

Если переходить к моим бытовым наблюдениям, из продажи пропадают антисептики и маски. Первыми исчезли антисептические гели для рук. Затем в аптеках закончился хлоргексидин, а в тех аптеках, где не закончился, он подорожал в три раза. К среде прошедшей недели, то есть к 1 апреля, все детские площадки огородили. Детей на улице немного. Киоск с ремонтом обуви не работает. Продавцы с машин с понедельника не показываются. Только на продавцов клубники с рук режим самоизоляции не действует, на этих продавцов только мороз действует. Товара у них меньше не становится, между прочим. Все газетные киоски прекратили свою работу кроме одного. В тот же день многие люди покупали сигареты сразу по несколько пачек. Как оказалось, по радио утром сказали, что фабрики по производству сигарет не работают, страну ждет дефицит табака. Этот киоск теперь спекулирует масками, медицинскими перчатками и хлоргексидином, задирая цены на эти товары примерно в шесть раз. К тому же этот примечательный киоск распространяет агитацию за поправки к Конституции. Так что мне кажется, что власти как-то очень выборочно и неповоротливо реагируют на ситуацию.

Телевизор тоже реагирует медленно. 29 марта, в прошлое воскресенье, была большая программа про коронавирус. Геннадий Онищенко там сказал, что коронавирус не представляет из себя серьезной угрозы, что для Китая 80 тысяч заразившихся — это капля в море. Странное заявление на фоне официально объявленных мер, предполагающих очень серьезную опасность.

Теперь в США уже 200 тысяч, а коронавирус там даже не собирается останавливаться на достигнутом. Владимир Соловьев в прошлую пятницу, 27 марта, в своем шоу всё ещё истерил про Украину. Неделю спустя у Соловьева прошла программа про коронавирус с врачами. С врачами не удобно истерить, но Соловьев все равно пытался устроить гвалт. Телевизор только с субботы, с 28марта, перестроился на новый лад с грехом пополам, а власти удивляются, почему люди, особенно пожилые, привыкшие верить тому, что им говорят с экрана, не относятся к угрозе серьезно.

Собакам сейчас неплохо. С ними хозяева больше гуляют. В США активно разбирают собак из приютов, потому что в карантин с собаками гулять можно. Кошек тоже разбирают, чтобы скрасить одиночество самоизоляции…

Лилия Светлова

[1] https://edition.cnn.com/2020/03/21/europe/putin-coronavirus-russia-intl/index.html