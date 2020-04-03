Дайджест новостей на 03.04.2020

[В мире]

Бутан ввел запрет на въезд туристов из-за коронавируса

https://ria.ru/20200306/1568239095.html

Евросоюз увеличит финансирование исследований по коронавирусу

https://ria.ru/20200306/1568253874.html

В двух департаментах Франции закрыли ясли и лицеи

https://ria.ru/20200306/1568272289.html

Канада выделила $20 миллионов на исследования по коронавирусу

https://ria.ru/20200306/1568273294.html

Австрия ввела проверки на границе с Италией для борьбы с коронавирусом

https://ria.ru/20200306/1568274433.html

[Внешняя политика]

Авиасообщение между Сахалином и Хоккайдо приостановят из-за коронавируса

https://www.interfax.ru/russia/697316

[Внутренняя политика]

В Москве ужесточили режим профилактики распространения коронавирусом

https://www.interfax.ru/moscow/699090

[Экономика]

Без европейских комплектующих могут встать почти все российские автозаводы

https://www.kommersant.ru/doc/4300784

[Общество]

Президент Конфедерации труда России Борис Кравченко заявил, что следует ожидать массовых нарушений трудовых прав работников

https://www.rosbalt.ru/russia/2020/03/26/1834802.html

[Происшествия]

В Перу выявили первый случай заражения коронавирусам

https://ria.ru/20200306/1568254055.html

В России зарегистрировано шесть новых случаев заражения коронавирусом

https://ria.ru/20200306/1568254135.html

[Протесты]

В Париже полиция блокировала протестовавшим против проекта пенсионной реформы дорогу к Нацсобранию

https://ria.ru/20200217/1564897801.html

[Пенсии]

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падения рубля

https://ria.ru/20200309/1568337370.html

[Культура]

Российские музеи закрываются вслед за мировыми

http://www.theartnewspaper.ru/posts/7920/

[В мире]

В Евросоюзе заявили об ухудшении эпидобстановки из-за коронавируса

https://ria.ru/20200306/1568257469.html

Помпео обвинил Китай в изначальном сокрытии информации по коронавирусу

https://ria.ru/20200306/1568259190.html

Главы минздравов стран Евросоюза обсудили запрет на экспорт масок

https://ria.ru/20200306/1568263331.html

Си Цзиньпин заявил, что иностранных студентов в Китае защищают от коронавируса

https://ria.ru/20200306/1568264718.html

В ВОЗ готовятся к возможной нехватке лекарств из-за коронавируса

https://ria.ru/20200306/1568268922.html

[Внешняя политика]

Иран попросил у России гуманитарной помощи из-за коронавируса

https://www.interfax.ru/world/697525

[Внутренняя политика]

Власти Подмосковья призвали измерять детям температуру перед школой

https://ria.ru/20200315/1568626725.html

[Экономика]

Торговые центры предупредили о дефолте

https://www.kommersant.ru/doc/4300664

[Общество]

Тюменская чиновница прилетела из Италии и вышла на работу, заявив, что «зараза к заразе не пристает»

https://www.rosbalt.ru/russia/2020/03/24/1834309.html

[Происшествия]

Все вновь выявленные случаи «завезены» в Россию из Италии

https://ria.ru/20200306/1568255394.html

Россиян с лайнера Diamond Princess выписали из больницы в Казани

https://ria.ru/20200306/1568255611.html

[Протесты]

В Кембридже экоактивисты испортили газон у колледжа в знак протеста

https://ria.ru/20200218/1564903988.html

[Пенсии]

Совет Федерации одобрил закон о снижении возраста для получения пенсии из негосударственных пенсионных фондов

https://ria.ru/20200311/1568417918.html

[Культура]

В Японии отменили фестиваль цветения и любования сакурой из-за коронавируса

https://www.interfax.ru/world/697202