Дайджест новостей на 03.04.2020
[В мире]
Бутан ввел запрет на въезд туристов из-за коронавируса
https://ria.ru/20200306/1568239095.html
Евросоюз увеличит финансирование исследований по коронавирусу
https://ria.ru/20200306/1568253874.html
В двух департаментах Франции закрыли ясли и лицеи
https://ria.ru/20200306/1568272289.html
Канада выделила $20 миллионов на исследования по коронавирусу
https://ria.ru/20200306/1568273294.html
Австрия ввела проверки на границе с Италией для борьбы с коронавирусом
https://ria.ru/20200306/1568274433.html
[Внешняя политика]
Авиасообщение между Сахалином и Хоккайдо приостановят из-за коронавируса
https://www.interfax.ru/russia/697316
[Внутренняя политика]
В Москве ужесточили режим профилактики распространения коронавирусом
https://www.interfax.ru/moscow/699090
[Экономика]
Без европейских комплектующих могут встать почти все российские автозаводы
https://www.kommersant.ru/doc/4300784
[Общество]
Президент Конфедерации труда России Борис Кравченко заявил, что следует ожидать массовых нарушений трудовых прав работников
https://www.rosbalt.ru/russia/2020/03/26/1834802.html
[Происшествия]
В Перу выявили первый случай заражения коронавирусам
https://ria.ru/20200306/1568254055.html
В России зарегистрировано шесть новых случаев заражения коронавирусом
https://ria.ru/20200306/1568254135.html
[Протесты]
В Париже полиция блокировала протестовавшим против проекта пенсионной реформы дорогу к Нацсобранию
https://ria.ru/20200217/1564897801.html
[Пенсии]
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падения рубля
https://ria.ru/20200309/1568337370.html
[Культура]
Российские музеи закрываются вслед за мировыми
http://www.theartnewspaper.ru/posts/7920/
[В мире]
В Евросоюзе заявили об ухудшении эпидобстановки из-за коронавируса
https://ria.ru/20200306/1568257469.html
Помпео обвинил Китай в изначальном сокрытии информации по коронавирусу
https://ria.ru/20200306/1568259190.html
Главы минздравов стран Евросоюза обсудили запрет на экспорт масок
https://ria.ru/20200306/1568263331.html
Си Цзиньпин заявил, что иностранных студентов в Китае защищают от коронавируса
https://ria.ru/20200306/1568264718.html
В ВОЗ готовятся к возможной нехватке лекарств из-за коронавируса
https://ria.ru/20200306/1568268922.html
[Внешняя политика]
Иран попросил у России гуманитарной помощи из-за коронавируса
https://www.interfax.ru/world/697525
[Внутренняя политика]
Власти Подмосковья призвали измерять детям температуру перед школой
https://ria.ru/20200315/1568626725.html
[Экономика]
Торговые центры предупредили о дефолте
https://www.kommersant.ru/doc/4300664
[Общество]
Тюменская чиновница прилетела из Италии и вышла на работу, заявив, что «зараза к заразе не пристает»
https://www.rosbalt.ru/russia/2020/03/24/1834309.html
[Происшествия]
Все вновь выявленные случаи «завезены» в Россию из Италии
https://ria.ru/20200306/1568255394.html
Россиян с лайнера Diamond Princess выписали из больницы в Казани
https://ria.ru/20200306/1568255611.html
[Протесты]
В Кембридже экоактивисты испортили газон у колледжа в знак протеста
https://ria.ru/20200218/1564903988.html
[Пенсии]
Совет Федерации одобрил закон о снижении возраста для получения пенсии из негосударственных пенсионных фондов
https://ria.ru/20200311/1568417918.html
[Культура]
В Японии отменили фестиваль цветения и любования сакурой из-за коронавируса
https://www.interfax.ru/world/697202