Дайджест новостей на 03.04.2020

 

Дайджест новостей на 03.04.2020

 

[В мире]

 

Бутан ввел запрет на въезд туристов из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200306/1568239095.html

 

Евросоюз увеличит финансирование исследований по коронавирусу

 

https://ria.ru/20200306/1568253874.html

 

В двух департаментах Франции закрыли ясли и лицеи

 

https://ria.ru/20200306/1568272289.html

 

Канада выделила $20 миллионов на исследования по коронавирусу

 

https://ria.ru/20200306/1568273294.html

 

Австрия ввела проверки на границе с Италией для борьбы с коронавирусом

 

https://ria.ru/20200306/1568274433.html

 

[Внешняя политика]

 

Авиасообщение между Сахалином и Хоккайдо приостановят из-за коронавируса

 

https://www.interfax.ru/russia/697316

 

[Внутренняя политика]

 

В Москве ужесточили режим профилактики распространения коронавирусом

 

https://www.interfax.ru/moscow/699090

 

[Экономика]

 

Без европейских комплектующих могут встать почти все российские автозаводы

 

https://www.kommersant.ru/doc/4300784

 

[Общество]

 

Президент Конфедерации труда России Борис Кравченко заявил, что следует ожидать массовых нарушений трудовых прав работников

 

https://www.rosbalt.ru/russia/2020/03/26/1834802.html

 

[Происшествия]

 

В Перу выявили первый случай заражения коронавирусам

 

https://ria.ru/20200306/1568254055.html

 

В России зарегистрировано шесть новых случаев заражения коронавирусом

 

https://ria.ru/20200306/1568254135.html

 

[Протесты]

 

В Париже полиция блокировала протестовавшим против проекта пенсионной реформы дорогу к Нацсобранию

 

https://ria.ru/20200217/1564897801.html

 

[Пенсии]

 

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падения рубля

 

https://ria.ru/20200309/1568337370.html

 

[Культура]

 

Российские музеи закрываются вслед за мировыми

 

http://www.theartnewspaper.ru/posts/7920/

 

[В мире]

 

В Евросоюзе заявили об ухудшении эпидобстановки из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200306/1568257469.html

 

Помпео обвинил Китай в изначальном сокрытии информации по коронавирусу

 

https://ria.ru/20200306/1568259190.html

 

Главы минздравов стран Евросоюза обсудили запрет на экспорт масок

 

https://ria.ru/20200306/1568263331.html

 

Си Цзиньпин заявил, что иностранных студентов в Китае защищают от коронавируса

 

https://ria.ru/20200306/1568264718.html

 

В ВОЗ готовятся к возможной нехватке лекарств из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200306/1568268922.html

 

[Внешняя политика]

 

Иран попросил у России гуманитарной помощи из-за коронавируса

 

https://www.interfax.ru/world/697525

 

[Внутренняя политика]

 

Власти Подмосковья призвали измерять детям температуру перед школой

 

https://ria.ru/20200315/1568626725.html

 

[Экономика]

 

Торговые центры предупредили о дефолте

 

https://www.kommersant.ru/doc/4300664

 

[Общество]

 

Тюменская чиновница прилетела из Италии и вышла на работу, заявив, что «зараза к заразе не пристает»

 

https://www.rosbalt.ru/russia/2020/03/24/1834309.html

 

[Происшествия]

 

Все вновь выявленные случаи «завезены» в Россию из Италии

 

https://ria.ru/20200306/1568255394.html

 

Россиян с лайнера Diamond Princess выписали из больницы в Казани

 

https://ria.ru/20200306/1568255611.html

 

[Протесты]

 

В Кембридже экоактивисты испортили газон у колледжа в знак протеста

 

https://ria.ru/20200218/1564903988.html

 

[Пенсии]

 

Совет Федерации одобрил закон о снижении возраста для получения пенсии из негосударственных пенсионных фондов

 

https://ria.ru/20200311/1568417918.html

 

[Культура]

 

В Японии отменили фестиваль цветения и любования сакурой из-за коронавируса

 

https://www.interfax.ru/world/697202

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Дайджест новостей на 01.04.2020
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