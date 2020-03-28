Кто ответит за подлог и рукоприкладство?

Нарушения закона давно стали нормой жизни для касты неприкасаемых. К этим избранным относится стройкомплекс вместе с организациями, обслуживающими его интересы. Что касается граждан, то если они будут противостоять этому монстру в одиночку, то таких борцов за правду либо проигнорируют, либо запишут в правонарушители или вовсе обвинят в преступлениях.

Вчера полиция задержала экоактивистку из Лосиноостровского района Москвы Ольгу Кузьмину. В полицию ее доставили в наручниках – как опасную преступницу. А она всего лишь потребовала от строителей предъявить документы, разрешающие буровые работы в зеленой зоне возле жилых домов.

Документы были, но только для деятельности на пустыре. На бумаге озелененная территория с деревьями и кустарниками оказалась заброшенным пустырем, который и выделили под реновацию. И это не просто какой-то клерк написал, а якобы данные топографической съемки. Выходит, что налицо подлог документов. Как такое могло получиться – вопрос в данном случае не риторический, а вполне конкретный из практики борьбы с коррупцией.

На месте озелененной территории начали разворачивать площадку под реновацию. Рядом стоящие дома снесут, а заодно уничтожат более ста взрослых деревьев, почти столько же кустарников и газон. Вырубать могут спокойно без порубочных документов, потому что официально на этой территории просто ничего нет – махинаторы постарались. Так как на бумаге никаких зеленых насаждений не значится, то их уничтожение, разумеется, жителям района никто не компенсирует.

Выход один – объединяться и защищать свои права.

Ольгу Кузьмину из отделения полиции выпустили, составив протокол за мелкое хулиганство с наложением штрафа 500 рублей. Сразу после освобождения она вместе с экоактивистами из Свиблово обратилась в медицинское учреждение для фиксации факта побоев, а затем встретилась с журналистами «Активатики».

Эта история в Лосиноостровском районе очень показательна. Прежде всего, отношением власти к закону, своим прямым обязанностям и к гражданам. И такое положение дел необходимо менять. Для восстановления справедливости требуются коллективные действия. Гражданам необходимо объединятся и вставать на защиту своих прав.