Дайджест новостей на 26.03.2020

[В мире]

Еврокомиссия ограничила командировки сотрудников в Китай

https://ria.ru/20200224/1565140344.html

Во Франции число туристов сократилось на 30-40 % из-за коронавируса

https://ria.ru/20200224/1565142517.html

ЕС выделит дополнительно 230 миллионов евро на борьбу с коронавирусом

https://ria.ru/20200224/1565136458.html

В Китае отложили ежегодную парламентскую сессию из-за коронавируса

https://ria.ru/20200224/1565135797.html

[Внешняя политика]

Путин заявил, что Россия создает ситуацию, при которой никому не придет в голову воевать с ней

https://tass.ru/politika/7875719

[Внутренняя политика]

Госдума одобрила поправки в Конституцию

https://www.kommersant.ru/doc/4283450

[Экономика]

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $48 долларов за баррель

https://ria.ru/20200306/1568247966.html

[Общество]

Первым пациентом с подозрением на коронавирус в Ставрополье оказался главный инфекционист края

https://www.kommersant.ru/doc/4298603

[Происшествия]

У летевшего через Москву иностранца обнаружен коронавирус

https://www.interfax.ru/russia/697352

Иранский чиновник умер от коронавируса

https://www.interfax.ru/world/697344

Коронавирус добрался до Ватикана

https://www.interfax.ru/world/698049

[Протесты]

В Черногории полиция отказалась охранять шествия верующих

https://ria.ru/20200205/1564296039.html

[Пенсии]

Экономия бюджета от пенсионной реформы составила выше 21 млрд рублей

https://ria.ru/20200303/1567542159.html

[Культура]

Картину Сальвадора Дали нашли на барахолке в США

https://ria.ru/20200313/1568572418.html

[В мире]

«Зеленая зона» Багдада подверглась обстрелу

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7874527

На Украине сменилось правительство

https://lenta.ru/brief/2020/03/04/prav_ukr/

В Саудовской Аравии арестованы члены королевской семьи

https://www.bfm.ru/news/438333

Таджикистан прекратил авиасообщение с Ираном из-за коронавируса

https://ria.ru/20200224/1565143278.html

[Внешняя политика]

Белоруссия не откажется полностью от поставок нефти из РФ

https://tass.ru/ekonomika/7881473

[Внутренняя политика]

Песков объяснил согласие Путина с поправкой о президентских сроках

https://ria.ru/20200312/1568482895.html

[Экономика]

В Петербурге рассказали о возможных потерях из-за отмены Петербургского международного экономического форума

https://ria.ru/20200306/1568249401.html

[Общество]

Пугавший алмаатинцев кашлем в метро пранкер получил 10 суток ареста

https://ria.ru/20200315/1568619618.html

[Происшествия]

Посольство РФ в США сообщило о четырех россиянах на лайнере Grand Princess

https://www.interfax.ru/world/698142

Минздрав Украины подтвердил первый случай коронавируса в стране

https://www.interfax.ru/world/697539

У двоих россиян в ОАЭ обнаружили коронавирус

https://www.interfax.ru/world/697642

[Протесты]

В Ираке в ходе столкновений пострадали более 80 человек

https://ria.ru/20200205/1564300901.html

[Пенсии]

Власти Москвы могут ввести доплаты к пенсиям заслуженных тренеров

https://rsport.ria.ru/20200303/1567760835.html

[Культура]

Уникальные вещи из архива Пабло Неруды продадут на аукционе

https://ria.ru/20200316/1568583545.html

[В мире]

ВОЗ повысила до «очень высокого» риск распространения коронавируса

https://www.interfax.ru/world/697157

Оман приостанавливает авиасообщение с Ираном из-за коронавируса

https://ria.ru/20200224/1565144820.html

ВОЗ предупредила об угрозе пандемии коронавируса

https://ria.ru/20200224/1565145943.html

Консульство Украины в Милане приостановит работу из-за коронавируса

https://ria.ru/20200224/1565148536.html

[Внешняя политика]

В ОАЭ предложили создать новое соглашение ОПЕК+

https://iz.ru/985684/2020-03-11/v-oae-predlozhili-sozdat-novoe-soglashenie-opek

[Внутренняя политика]

Совет Федерации утвердил решения регионов по поправкам в Конституцию

https://ria.ru/20200314/1568593590.html

[Экономика]

Чеснок в России подорожал в феврале на 11%

https://ria.ru/20200306/1568258313.html

[Общество]

В Греции арестовали 96 человек за нарушение карантина по коронавирусу

https://ria.ru/20200315/1568628719.html

[Происшествия]

Первый случай смерти от коронавируса признали в Испании

https://www.interfax.ru/world/697653

Первый пациент с коронавирусом выявлен в Аргентине

https://www.interfax.ru/world/697655

Число заболевших коронавирусом в Белоруссии выросло до шести

https://www.interfax.ru/world/697696

[Протесты]

Жертвами столкновений в Ираке стали 11 человек

https://ria.ru/20200206/1564303270.html

[Пенсии]

Комитет Госдумы поддержал поправку к Конституции об индексации пенсий

https://ria.ru/20200303/1568020593.html

[Культура]

На Венецианской биеннале представят самый черный в мире цвет

https://ria.ru/20200316/1568580468.html