Дайджест новостей на 26.03.2020
[В мире]
Еврокомиссия ограничила командировки сотрудников в Китай
https://ria.ru/20200224/1565140344.html
Во Франции число туристов сократилось на 30-40 % из-за коронавируса
https://ria.ru/20200224/1565142517.html
ЕС выделит дополнительно 230 миллионов евро на борьбу с коронавирусом
https://ria.ru/20200224/1565136458.html
В Китае отложили ежегодную парламентскую сессию из-за коронавируса
https://ria.ru/20200224/1565135797.html
[Внешняя политика]
Путин заявил, что Россия создает ситуацию, при которой никому не придет в голову воевать с ней
https://tass.ru/politika/7875719
[Внутренняя политика]
Госдума одобрила поправки в Конституцию
https://www.kommersant.ru/doc/4283450
[Экономика]
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $48 долларов за баррель
https://ria.ru/20200306/1568247966.html
[Общество]
Первым пациентом с подозрением на коронавирус в Ставрополье оказался главный инфекционист края
https://www.kommersant.ru/doc/4298603
[Происшествия]
У летевшего через Москву иностранца обнаружен коронавирус
https://www.interfax.ru/russia/697352
Иранский чиновник умер от коронавируса
https://www.interfax.ru/world/697344
Коронавирус добрался до Ватикана
https://www.interfax.ru/world/698049
[Протесты]
В Черногории полиция отказалась охранять шествия верующих
https://ria.ru/20200205/1564296039.html
[Пенсии]
Экономия бюджета от пенсионной реформы составила выше 21 млрд рублей
https://ria.ru/20200303/1567542159.html
[Культура]
Картину Сальвадора Дали нашли на барахолке в США
https://ria.ru/20200313/1568572418.html
[В мире]
«Зеленая зона» Багдада подверглась обстрелу
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7874527
На Украине сменилось правительство
https://lenta.ru/brief/2020/03/04/prav_ukr/
В Саудовской Аравии арестованы члены королевской семьи
https://www.bfm.ru/news/438333
Таджикистан прекратил авиасообщение с Ираном из-за коронавируса
https://ria.ru/20200224/1565143278.html
[Внешняя политика]
Белоруссия не откажется полностью от поставок нефти из РФ
https://tass.ru/ekonomika/7881473
[Внутренняя политика]
Песков объяснил согласие Путина с поправкой о президентских сроках
https://ria.ru/20200312/1568482895.html
[Экономика]
В Петербурге рассказали о возможных потерях из-за отмены Петербургского международного экономического форума
https://ria.ru/20200306/1568249401.html
[Общество]
Пугавший алмаатинцев кашлем в метро пранкер получил 10 суток ареста
https://ria.ru/20200315/1568619618.html
[Происшествия]
Посольство РФ в США сообщило о четырех россиянах на лайнере Grand Princess
https://www.interfax.ru/world/698142
Минздрав Украины подтвердил первый случай коронавируса в стране
https://www.interfax.ru/world/697539
У двоих россиян в ОАЭ обнаружили коронавирус
https://www.interfax.ru/world/697642
[Протесты]
В Ираке в ходе столкновений пострадали более 80 человек
https://ria.ru/20200205/1564300901.html
[Пенсии]
Власти Москвы могут ввести доплаты к пенсиям заслуженных тренеров
https://rsport.ria.ru/20200303/1567760835.html
[Культура]
Уникальные вещи из архива Пабло Неруды продадут на аукционе
https://ria.ru/20200316/1568583545.html
[В мире]
ВОЗ повысила до «очень высокого» риск распространения коронавируса
https://www.interfax.ru/world/697157
Оман приостанавливает авиасообщение с Ираном из-за коронавируса
https://ria.ru/20200224/1565144820.html
ВОЗ предупредила об угрозе пандемии коронавируса
https://ria.ru/20200224/1565145943.html
Консульство Украины в Милане приостановит работу из-за коронавируса
https://ria.ru/20200224/1565148536.html
[Внешняя политика]
В ОАЭ предложили создать новое соглашение ОПЕК+
https://iz.ru/985684/2020-03-11/v-oae-predlozhili-sozdat-novoe-soglashenie-opek
[Внутренняя политика]
Совет Федерации утвердил решения регионов по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200314/1568593590.html
[Экономика]
Чеснок в России подорожал в феврале на 11%
https://ria.ru/20200306/1568258313.html
[Общество]
В Греции арестовали 96 человек за нарушение карантина по коронавирусу
https://ria.ru/20200315/1568628719.html
[Происшествия]
Первый случай смерти от коронавируса признали в Испании
https://www.interfax.ru/world/697653
Первый пациент с коронавирусом выявлен в Аргентине
https://www.interfax.ru/world/697655
Число заболевших коронавирусом в Белоруссии выросло до шести
https://www.interfax.ru/world/697696
[Протесты]
Жертвами столкновений в Ираке стали 11 человек
https://ria.ru/20200206/1564303270.html
[Пенсии]
Комитет Госдумы поддержал поправку к Конституции об индексации пенсий
https://ria.ru/20200303/1568020593.html
[Культура]
На Венецианской биеннале представят самый черный в мире цвет
https://ria.ru/20200316/1568580468.html