Дайджест новостей на 26.03.2020

 

Дайджест новостей на 26.03.2020

 

 

[В мире]

 

Еврокомиссия ограничила командировки сотрудников в Китай

 

https://ria.ru/20200224/1565140344.html

 

Во Франции число туристов сократилось на 30-40 % из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200224/1565142517.html

 

ЕС выделит дополнительно 230 миллионов евро на борьбу с коронавирусом

 

https://ria.ru/20200224/1565136458.html

 

В Китае отложили ежегодную парламентскую сессию из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200224/1565135797.html

 

[Внешняя политика]

 

Путин заявил, что Россия создает ситуацию, при которой никому не придет в голову воевать с ней

 

https://tass.ru/politika/7875719

 

[Внутренняя политика]

 

Госдума одобрила поправки в Конституцию

 

https://www.kommersant.ru/doc/4283450

 

[Экономика]

 

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $48 долларов за баррель

 

https://ria.ru/20200306/1568247966.html

 

[Общество]

 

Первым пациентом с подозрением на коронавирус в Ставрополье оказался главный инфекционист края

 

https://www.kommersant.ru/doc/4298603

 

[Происшествия]

 

У летевшего через Москву иностранца обнаружен коронавирус

 

https://www.interfax.ru/russia/697352

 

Иранский чиновник умер от коронавируса

 

https://www.interfax.ru/world/697344

 

Коронавирус добрался до Ватикана

 

https://www.interfax.ru/world/698049

 

[Протесты]

 

В Черногории полиция отказалась охранять шествия верующих

 

https://ria.ru/20200205/1564296039.html

 

[Пенсии]

 

Экономия бюджета от пенсионной реформы составила выше 21 млрд рублей

 

https://ria.ru/20200303/1567542159.html

 

[Культура]

 

Картину Сальвадора Дали нашли на барахолке в США

 

https://ria.ru/20200313/1568572418.html

 

[В мире]

 

«Зеленая зона» Багдада подверглась обстрелу

 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7874527

 

На Украине сменилось правительство

 

https://lenta.ru/brief/2020/03/04/prav_ukr/

 

В Саудовской Аравии арестованы члены королевской семьи

 

https://www.bfm.ru/news/438333

 

Таджикистан прекратил авиасообщение с Ираном из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200224/1565143278.html

 

[Внешняя политика]

 

Белоруссия не откажется полностью от поставок нефти из РФ

 

https://tass.ru/ekonomika/7881473

 

[Внутренняя политика]

 

Песков объяснил согласие Путина с поправкой о президентских сроках

 

https://ria.ru/20200312/1568482895.html

 

[Экономика]

 

В Петербурге рассказали о возможных потерях из-за отмены Петербургского международного экономического форума

 

https://ria.ru/20200306/1568249401.html

 

[Общество]

 

Пугавший алмаатинцев кашлем в метро пранкер получил 10 суток ареста

 

https://ria.ru/20200315/1568619618.html

 

[Происшествия]

 

Посольство РФ в США сообщило о четырех россиянах на лайнере Grand Princess

 

https://www.interfax.ru/world/698142

 

Минздрав Украины подтвердил первый случай коронавируса в стране

 

https://www.interfax.ru/world/697539

 

У двоих россиян в ОАЭ обнаружили коронавирус

 

https://www.interfax.ru/world/697642

 

[Протесты]

 

В Ираке в ходе столкновений пострадали более 80 человек

 

https://ria.ru/20200205/1564300901.html

 

[Пенсии]

 

Власти Москвы могут ввести доплаты к пенсиям заслуженных тренеров

 

https://rsport.ria.ru/20200303/1567760835.html

 

[Культура]

 

Уникальные вещи из архива Пабло Неруды продадут на аукционе

 

https://ria.ru/20200316/1568583545.html

 

[В мире]

 

ВОЗ повысила до «очень высокого» риск распространения коронавируса

 

https://www.interfax.ru/world/697157

 

Оман приостанавливает авиасообщение с Ираном из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200224/1565144820.html

 

ВОЗ предупредила об угрозе пандемии коронавируса

 

https://ria.ru/20200224/1565145943.html

 

Консульство Украины в Милане приостановит работу из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200224/1565148536.html

 

[Внешняя политика]

 

В ОАЭ предложили создать новое соглашение ОПЕК+

 

https://iz.ru/985684/2020-03-11/v-oae-predlozhili-sozdat-novoe-soglashenie-opek

 

[Внутренняя политика]

 

Совет Федерации утвердил решения регионов по поправкам в Конституцию

 

https://ria.ru/20200314/1568593590.html

 

[Экономика]

 

Чеснок в России подорожал в феврале на 11%

 

https://ria.ru/20200306/1568258313.html

 

[Общество]

 

В Греции арестовали 96 человек за нарушение карантина по коронавирусу

 

https://ria.ru/20200315/1568628719.html

 

[Происшествия]

 

Первый случай смерти от коронавируса признали в Испании

 

https://www.interfax.ru/world/697653

 

Первый пациент с коронавирусом выявлен в Аргентине

 

https://www.interfax.ru/world/697655

 

Число заболевших коронавирусом в Белоруссии выросло до шести

 

https://www.interfax.ru/world/697696

 

[Протесты]

 

Жертвами столкновений в Ираке стали 11 человек

 

https://ria.ru/20200206/1564303270.html

 

[Пенсии]

 

Комитет Госдумы поддержал поправку к Конституции об индексации пенсий

 

https://ria.ru/20200303/1568020593.html

 

[Культура]

 

На Венецианской биеннале представят самый черный в мире цвет

 

https://ria.ru/20200316/1568580468.html

 

 

Рабкор.ру
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28-3-2020 События, , 17
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