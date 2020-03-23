Дайджест новостей на 23.03.2020

[В мире]

Греция отменила образовательные поездки в Италию из-за коронавируса

https://ria.ru/20200223/1565127511.html

Шесть провинций Китая понизили уровень чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

https://ria.ru/20200224/1565131218.html

Новая Зеландия продлила запрет на въезд из Китая из-за коронавируса

https://ria.ru/20200224/1565131508.html

[Внешняя политика]

Китай рассчитывает на сотрудничество с Россией в сфере здравоохранения

https://ria.ru/20200224/1565135151.html

[Внутренняя политика]

Путин поручил провести миграционную реформу

https://www.kommersant.ru/doc/4282952

[Экономика]

Коронавирус привел к задержкам поставок электроники на несколько месяцев

https://www.interfax.ru/world/697679

[Общество]

В Петербурге продают «заговоренную от коронавируса» воду

https://ria.ru/20200306/1568260192.html

[Происшествия]

Вице-президент Ирана по делам женщин заразилась коронавирусом

https://www.interfax.ru/world/696958

У россиянина в Азербайджане выявлен коронавирус

https://www.interfax.ru/world/697084

В Мексике зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом

https://www.interfax.ru/world/697137

Первые смерти от коронавируса зафиксированы в Австралии и Таиланде

https://www.interfax.ru/world/697256

[Протесты]

В Абхазии вышли на протест инициаторы антикоррупционного закона

https://ria.ru/20200204/1564229572.html

[Пенсии]

Ветерану, жившему под Уфой в старом доме без воды, дали новую квартиру

https://realty.ria.ru/20200302/1566881541.html

[Культура]

В третьяковскую галерею привезли картины Левитана, Тропинина и Серебряковой из Чувашии

https://ria.ru/20200313/1568550316.html

[В мире]

Минздав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая

https://ria.ru/20200224/1565132700.html

В КНР намерены искоренить привычку населения есть мясо диких животных

https://ria.ru/20200224/1565138946.html

Армения временно прекратит сухопутное сообщение с Ираном

https://ria.ru/20200224/1565135025.html

Парламент Южной Кореи закрыли на дезинфекцию из-за коронавируса

https://ria.ru/20200224/1565135745.html

[Внешняя политика]

Минобороны сообщило, что РФ не может гарантировать безопасность авиации Турции над Сирией

https://tass.ru/armiya-i-opk/7874225

[Внутренняя политика]

Работы по уборке Москвы усилят в связи с коронавирусом

https://ria.ru/20200225/1565163163.html

[Экономика]

В Азиатском банке развития назвали возможный размер ущерба экономике Азии от коронавируса

https://ria.ru/20200306/1568239168.html

[Общество]

Во Франции из больниц украли более одиннадцати тысяч медицинских масок

https://ria.ru/20200306/1568271122.html

[Происшествия]

Первые случаи заражения коронавирусом выявлены в Чехии

https://www.interfax.ru/world/697299

В Португалии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

https://www.interfax.ru/world/697400

У приехавшего из Италии россиянина обнаружили коронавирус

https://www.interfax.ru/russia/697390

[Протесты]

В Грузии митингует оппозиция, требуя изменить избирательную систему

https://ria.ru/20200205/1564269766.html

[Пенсии]

Путин предложил поправку об индексации пенсий не реже раза в год

https://ria.ru/20200302/1567094807.html

[Спорт]

Церемония прибытия олимпийского огня в Японию пройдет без детей

https://rsport.ria.ru/20200306/1568242376.html