Дайджест новостей на 23.03.2020

 

Дайджест новостей на 23.03.2020

 

[В мире]

 

Греция отменила образовательные поездки в Италию из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200223/1565127511.html

 

Шесть провинций Китая понизили уровень чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200224/1565131218.html

 

Новая Зеландия продлила запрет на въезд из Китая из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200224/1565131508.html

 

[Внешняя политика]

 

Китай рассчитывает на сотрудничество с Россией в сфере здравоохранения

 

https://ria.ru/20200224/1565135151.html

 

[Внутренняя политика]

 

Путин поручил провести миграционную реформу

 

https://www.kommersant.ru/doc/4282952

 

[Экономика]

 

Коронавирус привел к задержкам поставок электроники на несколько месяцев

 

https://www.interfax.ru/world/697679

 

[Общество]

 

В Петербурге продают «заговоренную от коронавируса» воду

 

https://ria.ru/20200306/1568260192.html

 

[Происшествия]

 

Вице-президент Ирана по делам женщин заразилась коронавирусом

 

https://www.interfax.ru/world/696958

 

У россиянина в Азербайджане выявлен коронавирус

 

https://www.interfax.ru/world/697084

 

В Мексике зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом

 

https://www.interfax.ru/world/697137

 

Первые смерти от коронавируса зафиксированы в Австралии и Таиланде

 

https://www.interfax.ru/world/697256

 

[Протесты]

 

В Абхазии вышли на протест инициаторы антикоррупционного закона

 

https://ria.ru/20200204/1564229572.html

 

[Пенсии]

 

Ветерану, жившему под Уфой в старом доме без воды, дали новую квартиру

 

https://realty.ria.ru/20200302/1566881541.html

 

[Культура]

 

В третьяковскую галерею привезли картины Левитана, Тропинина и Серебряковой из Чувашии

 

https://ria.ru/20200313/1568550316.html

 

[В мире]

 

Минздав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая

 

https://ria.ru/20200224/1565132700.html

 

В КНР намерены искоренить привычку населения есть мясо диких животных

 

https://ria.ru/20200224/1565138946.html

 

Армения временно прекратит сухопутное сообщение с Ираном

 

https://ria.ru/20200224/1565135025.html

 

Парламент Южной Кореи закрыли на дезинфекцию из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200224/1565135745.html

 

[Внешняя политика]

 

Минобороны сообщило, что РФ не может гарантировать безопасность авиации Турции над Сирией

 

https://tass.ru/armiya-i-opk/7874225

 

[Внутренняя политика]

 

Работы по уборке Москвы усилят в связи с коронавирусом

 

https://ria.ru/20200225/1565163163.html

 

[Экономика]

 

В Азиатском банке развития назвали возможный размер ущерба экономике Азии от коронавируса

 

https://ria.ru/20200306/1568239168.html

 

[Общество]

 

Во Франции из больниц украли более одиннадцати тысяч медицинских масок

 

https://ria.ru/20200306/1568271122.html

 

[Происшествия]

 

Первые случаи заражения коронавирусом выявлены в Чехии

 

https://www.interfax.ru/world/697299

 

В Португалии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

 

https://www.interfax.ru/world/697400

 

У приехавшего из Италии россиянина обнаружили коронавирус

 

https://www.interfax.ru/russia/697390

 

[Протесты]

 

В Грузии митингует оппозиция, требуя изменить избирательную систему

 

https://ria.ru/20200205/1564269766.html

 

[Пенсии]

 

Путин предложил поправку об индексации пенсий не реже раза в год

 

https://ria.ru/20200302/1567094807.html

 

[Спорт]

 

Церемония прибытия олимпийского огня в Японию пройдет без детей

 

https://rsport.ria.ru/20200306/1568242376.html

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23-3-2020 События, , 42
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