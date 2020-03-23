Дайджест новостей на 23.03.2020
[В мире]
Греция отменила образовательные поездки в Италию из-за коронавируса
https://ria.ru/20200223/1565127511.html
Шесть провинций Китая понизили уровень чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
https://ria.ru/20200224/1565131218.html
Новая Зеландия продлила запрет на въезд из Китая из-за коронавируса
https://ria.ru/20200224/1565131508.html
[Внешняя политика]
Китай рассчитывает на сотрудничество с Россией в сфере здравоохранения
https://ria.ru/20200224/1565135151.html
[Внутренняя политика]
Путин поручил провести миграционную реформу
https://www.kommersant.ru/doc/4282952
[Экономика]
Коронавирус привел к задержкам поставок электроники на несколько месяцев
https://www.interfax.ru/world/697679
[Общество]
В Петербурге продают «заговоренную от коронавируса» воду
https://ria.ru/20200306/1568260192.html
[Происшествия]
Вице-президент Ирана по делам женщин заразилась коронавирусом
https://www.interfax.ru/world/696958
У россиянина в Азербайджане выявлен коронавирус
https://www.interfax.ru/world/697084
В Мексике зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом
https://www.interfax.ru/world/697137
Первые смерти от коронавируса зафиксированы в Австралии и Таиланде
https://www.interfax.ru/world/697256
[Протесты]
В Абхазии вышли на протест инициаторы антикоррупционного закона
https://ria.ru/20200204/1564229572.html
[Пенсии]
Ветерану, жившему под Уфой в старом доме без воды, дали новую квартиру
https://realty.ria.ru/20200302/1566881541.html
[Культура]
В третьяковскую галерею привезли картины Левитана, Тропинина и Серебряковой из Чувашии
https://ria.ru/20200313/1568550316.html
[В мире]
Минздав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая
https://ria.ru/20200224/1565132700.html
В КНР намерены искоренить привычку населения есть мясо диких животных
https://ria.ru/20200224/1565138946.html
Армения временно прекратит сухопутное сообщение с Ираном
https://ria.ru/20200224/1565135025.html
Парламент Южной Кореи закрыли на дезинфекцию из-за коронавируса
https://ria.ru/20200224/1565135745.html
[Внешняя политика]
Минобороны сообщило, что РФ не может гарантировать безопасность авиации Турции над Сирией
https://tass.ru/armiya-i-opk/7874225
[Внутренняя политика]
Работы по уборке Москвы усилят в связи с коронавирусом
https://ria.ru/20200225/1565163163.html
[Экономика]
В Азиатском банке развития назвали возможный размер ущерба экономике Азии от коронавируса
https://ria.ru/20200306/1568239168.html
[Общество]
Во Франции из больниц украли более одиннадцати тысяч медицинских масок
https://ria.ru/20200306/1568271122.html
[Происшествия]
Первые случаи заражения коронавирусом выявлены в Чехии
https://www.interfax.ru/world/697299
В Португалии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
https://www.interfax.ru/world/697400
У приехавшего из Италии россиянина обнаружили коронавирус
https://www.interfax.ru/russia/697390
[Протесты]
В Грузии митингует оппозиция, требуя изменить избирательную систему
https://ria.ru/20200205/1564269766.html
[Пенсии]
Путин предложил поправку об индексации пенсий не реже раза в год
https://ria.ru/20200302/1567094807.html
[Спорт]
Церемония прибытия олимпийского огня в Японию пройдет без детей
https://rsport.ria.ru/20200306/1568242376.html