Дайджест новостей на 19.03.2020

 

Дайджест новостей на 19.03.2020

 

[В мире]

 

Ученые проследили источник распространения коронавируса в Китае

 

https://ria.ru/20200222/1565104428.html

 

В иранской провинции из-за коронавируса закрыли учебные заведения

 

https://ria.ru/20200222/1565105351.html

 

Южная Корея объявила наивысший уровень угрозы из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200223/1565114279.html

 

[Внешняя политика]

 

Обострение в Идлибе. Главное

 

https://www.kommersant.ru/doc/4270113

 

[Внутренняя политика]

 

Силуанов считает, что денег в бюджете хватит на четыре года даже при цене нефти $30 за баррель

 

https://www.kommersant.ru/doc/4274154

 

[Экономика]

 

Создание скоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань отложено из-за высокой стоимости

 

https://www.kommersant.ru/doc/4283047

 

[Общество]

 

В Италии могут находиться до 20 тысяч российских туристов

 

https://ria.ru/20200225/1565187587.html

 

[Происшествия]

 

В Китае число жертв коронавируса достигло 2663 человек

 

https://ria.ru/20200225/1565151660.html

 

В Японии умер еще один пассажир с Diamond Princess

 

https://ria.ru/20200225/1565152326.html

 

В Приморье поместили на карантин семерых россиян с Diamond Princess

 

https://ria.ru/20200225/1565153515.html

 

На Тенерифе изолировали отель, где у постояльца нашли коронавирус

 

https://ria.ru/20200225/1565158229.html

 

[Протесты]

 

Число задержанных в результате протестов в Чили возросло до 124

 

https://ria.ru/20200131/1564114482.html

 

[Пенсии]

 

Песков заявил, что все ветераны-граждане России получат выплаты к 9 мая

 

https://ria.ru/20200227/1565274071.html

 

[Культура]

 

Двустороннюю картину Обри Бердслея впервые показали широкой публике

 

https://ria.ru/20200307/1568284512.html

 

[В мире]

 

Израиль ужесточил правила въезда для прибывающих из Австралии и Италии

 

https://ria.ru/20200223/1565120048.html

 

Турция закрыла границу с Ираном из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200223/1565120321.html

 

Иордания запретила въезд граждан из ряда стран из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200223/1565120674.html

 

[Внешняя политика]

 

Пакистан выплатил России советский долг в $93,5 млн

 

https://www.gazeta.ru/business/2020/02/26/12977635.shtml

 

[Внутренняя политика]

 

За нарушения в ходе голосования по Конституции может грозить до 4 лет колонии

 

https://www.kommersant.ru/doc/4274055

 

[Экономика]

 

Биржи США закрылись в «красной зоне» на опасениях вокруг коронавируса

 

https://ria.ru/20200225/1565150995.html

 

[Общество]

 

На производителя «Арбидола» завели дело из-за рекламы про коронавирус

 

https://ria.ru/20200225/1565190430.html

 

[Происшествия]

 

На юге Италии выявили первый случай заражения коронавирусом

 

https://ria.ru/20200225/1565160881.html

 

В Анкаре посадили на карантин пассажиров и экипаж рейса из Тегерана

 

https://ria.ru/20200225/1565181438.html

 

В Австралии подтвердили первые два случая заражения коронавирусом

 

https://ria.ru/20200225/1565182666.html

 

В Хорватии зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом

 

https://ria.ru/20200225/1565183132.html

 

[Протесты]

 

В Палестине более 110 человек пострадали в столкновениях с военными

 

https://ria.ru/20200201/1564130834.html

 

[Пенсии]

 

Пермский пенсионер, у которого уменьшилась пенсия, получил доплаты

 

https://ria.ru/20200228/1565307039.html

 

[Культура]

 

Нидерланды нашли кинжал индонезийского принца после долгих поисков

 

https://ria.ru/20200308/1568285020.html

 

[В мире]

 

Афганистан приостановил сообщение с Ираном из-за вспышки коронавируса

 

https://ria.ru/20200223/1565121546.html

 

В Италии из-за вируса отменили Венецианский карнавал

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200223/1565121891.html

 

Пакистан временно закрыл границу с Ираном из-за короновируса

 

https://ria.ru/20200223/1565122170.html

 

[Внешняя политика]

 

Эрдоган заявил о позитивном для Турции развитии событий в Идлибе

 

https://ria.ru/20200227/1565282930.html

 

[Внутренняя политика]

 

В Кремле объяснили выбор даты голосования по поправкам в Конституции

 

https://ria.ru/20200227/1565273363.html

 

[Экономика]

 

Компания Samsung возобновила работу завода, где выявили заражение коронавирусом

 

https://ria.ru/20200225/1565183362.html

 

[Общество]

 

Замешанный в миллиардном хищении российский чиновник отделался условным сроком

 

https://secretmag.ru/criminal/zameshannyi-v-milliardnom-khishenii-rossiiskii-chinovnik-otdelalsya-uslovnym-srokom.htm

 

[Происшествия]

 

У замминистра здравоохранения Ирана выявили коронавирус

 

https://ria.ru/20200225/1565183388.html

 

Иранский парламентарий сообщил, что заразился коронавирусом

 

https://ria.ru/20200225/1565188451.html

 

В Каталонии подтвердили первый случай заражения коронавирусом

 

https://ria.ru/20200225/1565191946.html

 

В Швейцарии выявили первый случай заражения коронавирусом

 

https://ria.ru/20200225/1565193270.html

 

[Протесты]

 

В Ливане протестующие забросали камнями посольство США

 

https://ria.ru/20200202/1564164155.html

 

[Пенсии]

 

Лукашенко анонсировал пенсионную реформу в Белоруссии

 

https://ria.ru/20200228/1565321162.html

 

[Культура]

 

В России стартует фестиваль индийского кино

 

https://ria.ru/20200310/1568392874.html

Рабкор.ру
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22-3-2020 События, , 8
Рабочие Верхнего Уфалея запустили остановленный завод
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