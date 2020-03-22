Дайджест новостей на 19.03.2020

[В мире]

Ученые проследили источник распространения коронавируса в Китае

https://ria.ru/20200222/1565104428.html

В иранской провинции из-за коронавируса закрыли учебные заведения

https://ria.ru/20200222/1565105351.html

Южная Корея объявила наивысший уровень угрозы из-за коронавируса

https://ria.ru/20200223/1565114279.html

[Внешняя политика]

Обострение в Идлибе. Главное

https://www.kommersant.ru/doc/4270113

[Внутренняя политика]

Силуанов считает, что денег в бюджете хватит на четыре года даже при цене нефти $30 за баррель

https://www.kommersant.ru/doc/4274154

[Экономика]

Создание скоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань отложено из-за высокой стоимости

https://www.kommersant.ru/doc/4283047

[Общество]

В Италии могут находиться до 20 тысяч российских туристов

https://ria.ru/20200225/1565187587.html

[Происшествия]

В Китае число жертв коронавируса достигло 2663 человек

https://ria.ru/20200225/1565151660.html

В Японии умер еще один пассажир с Diamond Princess

https://ria.ru/20200225/1565152326.html

В Приморье поместили на карантин семерых россиян с Diamond Princess

https://ria.ru/20200225/1565153515.html

На Тенерифе изолировали отель, где у постояльца нашли коронавирус

https://ria.ru/20200225/1565158229.html

[Протесты]

Число задержанных в результате протестов в Чили возросло до 124

https://ria.ru/20200131/1564114482.html

[Пенсии]

Песков заявил, что все ветераны-граждане России получат выплаты к 9 мая

https://ria.ru/20200227/1565274071.html

[Культура]

Двустороннюю картину Обри Бердслея впервые показали широкой публике

https://ria.ru/20200307/1568284512.html

[В мире]

Израиль ужесточил правила въезда для прибывающих из Австралии и Италии

https://ria.ru/20200223/1565120048.html

Турция закрыла границу с Ираном из-за коронавируса

https://ria.ru/20200223/1565120321.html

Иордания запретила въезд граждан из ряда стран из-за коронавируса

https://ria.ru/20200223/1565120674.html

[Внешняя политика]

Пакистан выплатил России советский долг в $93,5 млн

https://www.gazeta.ru/business/2020/02/26/12977635.shtml

[Внутренняя политика]

За нарушения в ходе голосования по Конституции может грозить до 4 лет колонии

https://www.kommersant.ru/doc/4274055

[Экономика]

Биржи США закрылись в «красной зоне» на опасениях вокруг коронавируса

https://ria.ru/20200225/1565150995.html

[Общество]

На производителя «Арбидола» завели дело из-за рекламы про коронавирус

https://ria.ru/20200225/1565190430.html

[Происшествия]

На юге Италии выявили первый случай заражения коронавирусом

https://ria.ru/20200225/1565160881.html

В Анкаре посадили на карантин пассажиров и экипаж рейса из Тегерана

https://ria.ru/20200225/1565181438.html

В Австралии подтвердили первые два случая заражения коронавирусом

https://ria.ru/20200225/1565182666.html

В Хорватии зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом

https://ria.ru/20200225/1565183132.html

[Протесты]

В Палестине более 110 человек пострадали в столкновениях с военными

https://ria.ru/20200201/1564130834.html

[Пенсии]

Пермский пенсионер, у которого уменьшилась пенсия, получил доплаты

https://ria.ru/20200228/1565307039.html

[Культура]

Нидерланды нашли кинжал индонезийского принца после долгих поисков

https://ria.ru/20200308/1568285020.html

[В мире]

Афганистан приостановил сообщение с Ираном из-за вспышки коронавируса

https://ria.ru/20200223/1565121546.html

В Италии из-за вируса отменили Венецианский карнавал

https://radiosputnik.ria.ru/20200223/1565121891.html

Пакистан временно закрыл границу с Ираном из-за короновируса

https://ria.ru/20200223/1565122170.html

[Внешняя политика]

Эрдоган заявил о позитивном для Турции развитии событий в Идлибе

https://ria.ru/20200227/1565282930.html

[Внутренняя политика]

В Кремле объяснили выбор даты голосования по поправкам в Конституции

https://ria.ru/20200227/1565273363.html

[Экономика]

Компания Samsung возобновила работу завода, где выявили заражение коронавирусом

https://ria.ru/20200225/1565183362.html

[Общество]

Замешанный в миллиардном хищении российский чиновник отделался условным сроком

https://secretmag.ru/criminal/zameshannyi-v-milliardnom-khishenii-rossiiskii-chinovnik-otdelalsya-uslovnym-srokom.htm

[Происшествия]

У замминистра здравоохранения Ирана выявили коронавирус

https://ria.ru/20200225/1565183388.html

Иранский парламентарий сообщил, что заразился коронавирусом

https://ria.ru/20200225/1565188451.html

В Каталонии подтвердили первый случай заражения коронавирусом

https://ria.ru/20200225/1565191946.html

В Швейцарии выявили первый случай заражения коронавирусом

https://ria.ru/20200225/1565193270.html

[Протесты]

В Ливане протестующие забросали камнями посольство США

https://ria.ru/20200202/1564164155.html

[Пенсии]

Лукашенко анонсировал пенсионную реформу в Белоруссии

https://ria.ru/20200228/1565321162.html

[Культура]

В России стартует фестиваль индийского кино

https://ria.ru/20200310/1568392874.html