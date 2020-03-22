Дайджест новостей на 19.03.2020
[В мире]
Ученые проследили источник распространения коронавируса в Китае
https://ria.ru/20200222/1565104428.html
В иранской провинции из-за коронавируса закрыли учебные заведения
https://ria.ru/20200222/1565105351.html
Южная Корея объявила наивысший уровень угрозы из-за коронавируса
https://ria.ru/20200223/1565114279.html
[Внешняя политика]
Обострение в Идлибе. Главное
https://www.kommersant.ru/doc/4270113
[Внутренняя политика]
Силуанов считает, что денег в бюджете хватит на четыре года даже при цене нефти $30 за баррель
https://www.kommersant.ru/doc/4274154
[Экономика]
Создание скоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань отложено из-за высокой стоимости
https://www.kommersant.ru/doc/4283047
[Общество]
В Италии могут находиться до 20 тысяч российских туристов
https://ria.ru/20200225/1565187587.html
[Происшествия]
В Китае число жертв коронавируса достигло 2663 человек
https://ria.ru/20200225/1565151660.html
В Японии умер еще один пассажир с Diamond Princess
https://ria.ru/20200225/1565152326.html
В Приморье поместили на карантин семерых россиян с Diamond Princess
https://ria.ru/20200225/1565153515.html
На Тенерифе изолировали отель, где у постояльца нашли коронавирус
https://ria.ru/20200225/1565158229.html
[Протесты]
Число задержанных в результате протестов в Чили возросло до 124
https://ria.ru/20200131/1564114482.html
[Пенсии]
Песков заявил, что все ветераны-граждане России получат выплаты к 9 мая
https://ria.ru/20200227/1565274071.html
[Культура]
Двустороннюю картину Обри Бердслея впервые показали широкой публике
https://ria.ru/20200307/1568284512.html
[В мире]
Израиль ужесточил правила въезда для прибывающих из Австралии и Италии
https://ria.ru/20200223/1565120048.html
Турция закрыла границу с Ираном из-за коронавируса
https://ria.ru/20200223/1565120321.html
Иордания запретила въезд граждан из ряда стран из-за коронавируса
https://ria.ru/20200223/1565120674.html
[Внешняя политика]
Пакистан выплатил России советский долг в $93,5 млн
https://www.gazeta.ru/business/2020/02/26/12977635.shtml
[Внутренняя политика]
За нарушения в ходе голосования по Конституции может грозить до 4 лет колонии
https://www.kommersant.ru/doc/4274055
[Экономика]
Биржи США закрылись в «красной зоне» на опасениях вокруг коронавируса
https://ria.ru/20200225/1565150995.html
[Общество]
На производителя «Арбидола» завели дело из-за рекламы про коронавирус
https://ria.ru/20200225/1565190430.html
[Происшествия]
На юге Италии выявили первый случай заражения коронавирусом
https://ria.ru/20200225/1565160881.html
В Анкаре посадили на карантин пассажиров и экипаж рейса из Тегерана
https://ria.ru/20200225/1565181438.html
В Австралии подтвердили первые два случая заражения коронавирусом
https://ria.ru/20200225/1565182666.html
В Хорватии зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом
https://ria.ru/20200225/1565183132.html
[Протесты]
В Палестине более 110 человек пострадали в столкновениях с военными
https://ria.ru/20200201/1564130834.html
[Пенсии]
Пермский пенсионер, у которого уменьшилась пенсия, получил доплаты
https://ria.ru/20200228/1565307039.html
[Культура]
Нидерланды нашли кинжал индонезийского принца после долгих поисков
https://ria.ru/20200308/1568285020.html
[В мире]
Афганистан приостановил сообщение с Ираном из-за вспышки коронавируса
https://ria.ru/20200223/1565121546.html
В Италии из-за вируса отменили Венецианский карнавал
https://radiosputnik.ria.ru/20200223/1565121891.html
Пакистан временно закрыл границу с Ираном из-за короновируса
https://ria.ru/20200223/1565122170.html
[Внешняя политика]
Эрдоган заявил о позитивном для Турции развитии событий в Идлибе
https://ria.ru/20200227/1565282930.html
[Внутренняя политика]
В Кремле объяснили выбор даты голосования по поправкам в Конституции
https://ria.ru/20200227/1565273363.html
[Экономика]
Компания Samsung возобновила работу завода, где выявили заражение коронавирусом
https://ria.ru/20200225/1565183362.html
[Общество]
Замешанный в миллиардном хищении российский чиновник отделался условным сроком
https://secretmag.ru/criminal/zameshannyi-v-milliardnom-khishenii-rossiiskii-chinovnik-otdelalsya-uslovnym-srokom.htm
[Происшествия]
У замминистра здравоохранения Ирана выявили коронавирус
https://ria.ru/20200225/1565183388.html
Иранский парламентарий сообщил, что заразился коронавирусом
https://ria.ru/20200225/1565188451.html
В Каталонии подтвердили первый случай заражения коронавирусом
https://ria.ru/20200225/1565191946.html
В Швейцарии выявили первый случай заражения коронавирусом
https://ria.ru/20200225/1565193270.html
[Протесты]
В Ливане протестующие забросали камнями посольство США
https://ria.ru/20200202/1564164155.html
[Пенсии]
Лукашенко анонсировал пенсионную реформу в Белоруссии
https://ria.ru/20200228/1565321162.html
[Культура]
В России стартует фестиваль индийского кино
https://ria.ru/20200310/1568392874.html