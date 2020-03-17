Дайджест новостей на 16.03.2020
[В мире]
Си Цзиньпин поблагодарил Билла Гейтса за поддержку в борьбе с коронавирусом
https://ria.ru/20200222/1565087666.html
Кувейт приостановил авиасообщение с Ираном из-за коронавируса
https://ria.ru/20200222/1565088238.html
[Внешняя политика]
США расширили санкции против России
https://ria.ru/20200225/1565199875.html
[Внутренняя политика]
Рабочая группа отказалась от изменения преамбулы Конституции
https://www.interfax.ru/russia/696568
[Экономика]
Саудовская Аравия намерена значительно нарастить добычу нефти
https://www.interfax.ru/business/698194
[Общество]
В Новосибирской области арестован глава стратегического предприятия
https://www.bfm.ru/news/438265
[Происшествия]
В Афганистане выявили первый случай заражения коронавирусом
https://ria.ru/20200224/1565134783.html
В Кувейте зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом
https://ria.ru/20200224/1565134931.html
На Маврикии не выпускают с самолета пассажиров с севера Италии
https://ria.ru/20200224/1565140425.html
Alitalia вернула 40 пассажиров с заблокированного на Маврикии рейса
https://ria.ru/20200224/1565141412.html
В Лионе задержали автобус из Милана из-за подозрения на коронавирус
https://ria.ru/20200224/1565141442.html
[Протесты]
Украинские шахтеры перекрыли несколько трасс из-за долгов по зарплате
https://ria.ru/20200130/1564084165.html
[Пенсии]
У жителя Пермского края после индексации уменьшилась пенсия
https://ria.ru/20200227/1565276165.html
[Наука]
Поставщика топлива для «Роскосмоса» признали банкротом
https://ria.ru/20200307/1568276729.html
[В мире]
В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса
https://ria.ru/20200222/1565090011.html
ВОЗ обеспокоена числом заболевших коронавирусом без четкой эпидсвязи
https://ria.ru/20200222/1565094284.html
Ливан сократил число авиарейсов в страны, где выявили коронавирус
https://ria.ru/20200222/1565099995.html
[Внешняя политика]
Десантный корабль «Орск» вошел в Средиземное море
https://www.kommersant.ru/doc/4274215
[Внутренняя политика]
Мишустин побывал в российской больнице, 40 лет не знавшей капремонта
https://www.interfax.ru/russia/696580
[Экономика]
Рынки Персидского залива упали до многолетних минимумов после срыва сделки ОПЕК+
https://www.kommersant.ru/doc/4283011
[Общество]
У экс-главы Владивостока изъяли имущество почти на 1,5 млрд рублей
https://www.bfm.ru/news/438277
[Происшествия]
В Ираке выявили первый случай заражения коронавирусом
https://ria.ru/20200224/1565138866.html
В Омане зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом
https://ria.ru/20200224/1565144229.html
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая превысило две тысячи человек
https://ria.ru/20200224/1565149594.html
В Испании зафиксировали новый случай заражения коронавирусом
https://ria.ru/20200225/1565150937.html
[Протесты]
В Афинах и Салониках протестующие против соглашения о новых базах сожгли американские флаги
https://ria.ru/20200131/1564085474.html
[Пенсии]
В Уфе Следственный комитет проверит данные о труженице тыла, у которой отбирали пенсию
https://ria.ru/20200226/1565233440.html
[Культура]
Юрий Норштейн выступает против приватизации «Союзмультфильма»
https://www.fontanka.ru/2020/03/13/69028297/