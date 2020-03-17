Дайджест новостей на 16.03.2020

 

Дайджест новостей на 16.03.2020

 

[В мире]

 

Си Цзиньпин поблагодарил Билла Гейтса за поддержку в борьбе с коронавирусом

 

https://ria.ru/20200222/1565087666.html

 

Кувейт приостановил авиасообщение с Ираном из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200222/1565088238.html

 

[Внешняя политика]

 

США расширили санкции против России

 

https://ria.ru/20200225/1565199875.html

 

[Внутренняя политика]

 

Рабочая группа отказалась от изменения преамбулы Конституции

 

https://www.interfax.ru/russia/696568

 

[Экономика]

 

Саудовская Аравия намерена значительно нарастить добычу нефти

 

https://www.interfax.ru/business/698194

 

[Общество]

 

В Новосибирской области арестован глава стратегического предприятия

 

https://www.bfm.ru/news/438265

 

[Происшествия]

 

В Афганистане выявили первый случай заражения коронавирусом

 

https://ria.ru/20200224/1565134783.html

 

В Кувейте зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом

 

https://ria.ru/20200224/1565134931.html

 

На Маврикии не выпускают с самолета пассажиров с севера Италии

 

https://ria.ru/20200224/1565140425.html

 

Alitalia вернула 40 пассажиров с заблокированного на Маврикии рейса

 

https://ria.ru/20200224/1565141412.html

 

В Лионе задержали автобус из Милана из-за подозрения на коронавирус

 

https://ria.ru/20200224/1565141442.html

 

[Протесты]

 

Украинские шахтеры перекрыли несколько трасс из-за долгов по зарплате

 

https://ria.ru/20200130/1564084165.html

 

[Пенсии]

 

У жителя Пермского края после индексации уменьшилась пенсия

 

https://ria.ru/20200227/1565276165.html

 

[Наука]

 

Поставщика топлива для «Роскосмоса» признали банкротом

 

https://ria.ru/20200307/1568276729.html

 

[В мире]

 

В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса

 

https://ria.ru/20200222/1565090011.html

 

ВОЗ обеспокоена числом заболевших коронавирусом без четкой эпидсвязи

 

https://ria.ru/20200222/1565094284.html

 

Ливан сократил число авиарейсов в страны, где выявили коронавирус

 

https://ria.ru/20200222/1565099995.html

 

[Внешняя политика]

 

Десантный корабль «Орск» вошел в Средиземное море

 

https://www.kommersant.ru/doc/4274215

 

[Внутренняя политика]

 

Мишустин побывал в российской больнице, 40 лет не знавшей капремонта

 

https://www.interfax.ru/russia/696580

 

[Экономика]

 

Рынки Персидского залива упали до многолетних минимумов после срыва сделки ОПЕК+

 

https://www.kommersant.ru/doc/4283011

 

[Общество]

 

У экс-главы Владивостока изъяли имущество почти на 1,5 млрд рублей

 

https://www.bfm.ru/news/438277

 

[Происшествия]

 

В  Ираке выявили первый случай заражения коронавирусом

 

https://ria.ru/20200224/1565138866.html

 

В Омане зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом

 

https://ria.ru/20200224/1565144229.html

 

Число зараженных коронавирусом за пределами Китая превысило две тысячи человек

 

https://ria.ru/20200224/1565149594.html

 

В Испании зафиксировали новый случай заражения коронавирусом

 

https://ria.ru/20200225/1565150937.html

 

[Протесты]

 

В Афинах и Салониках протестующие против соглашения о новых базах сожгли американские флаги

 

https://ria.ru/20200131/1564085474.html

 

[Пенсии]

 

В Уфе Следственный комитет проверит данные о труженице тыла, у которой отбирали пенсию

 

https://ria.ru/20200226/1565233440.html

 

[Культура]

 

Юрий Норштейн выступает против приватизации «Союзмультфильма»

 

https://www.fontanka.ru/2020/03/13/69028297/

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17-3-2020 События, , 2
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