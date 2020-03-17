Дайджест новостей на 16.03.2020

[В мире]

Си Цзиньпин поблагодарил Билла Гейтса за поддержку в борьбе с коронавирусом

https://ria.ru/20200222/1565087666.html

Кувейт приостановил авиасообщение с Ираном из-за коронавируса

https://ria.ru/20200222/1565088238.html

[Внешняя политика]

США расширили санкции против России

https://ria.ru/20200225/1565199875.html

[Внутренняя политика]

Рабочая группа отказалась от изменения преамбулы Конституции

https://www.interfax.ru/russia/696568

[Экономика]

Саудовская Аравия намерена значительно нарастить добычу нефти

https://www.interfax.ru/business/698194

[Общество]

В Новосибирской области арестован глава стратегического предприятия

https://www.bfm.ru/news/438265

[Происшествия]

В Афганистане выявили первый случай заражения коронавирусом

https://ria.ru/20200224/1565134783.html

В Кувейте зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом

https://ria.ru/20200224/1565134931.html

На Маврикии не выпускают с самолета пассажиров с севера Италии

https://ria.ru/20200224/1565140425.html

Alitalia вернула 40 пассажиров с заблокированного на Маврикии рейса

https://ria.ru/20200224/1565141412.html

В Лионе задержали автобус из Милана из-за подозрения на коронавирус

https://ria.ru/20200224/1565141442.html

[Протесты]

Украинские шахтеры перекрыли несколько трасс из-за долгов по зарплате

https://ria.ru/20200130/1564084165.html

[Пенсии]

У жителя Пермского края после индексации уменьшилась пенсия

https://ria.ru/20200227/1565276165.html

[Наука]

Поставщика топлива для «Роскосмоса» признали банкротом

https://ria.ru/20200307/1568276729.html

[В мире]

В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса

https://ria.ru/20200222/1565090011.html

ВОЗ обеспокоена числом заболевших коронавирусом без четкой эпидсвязи

https://ria.ru/20200222/1565094284.html

Ливан сократил число авиарейсов в страны, где выявили коронавирус

https://ria.ru/20200222/1565099995.html

[Внешняя политика]

Десантный корабль «Орск» вошел в Средиземное море

https://www.kommersant.ru/doc/4274215

[Внутренняя политика]

Мишустин побывал в российской больнице, 40 лет не знавшей капремонта

https://www.interfax.ru/russia/696580

[Экономика]

Рынки Персидского залива упали до многолетних минимумов после срыва сделки ОПЕК+

https://www.kommersant.ru/doc/4283011

[Общество]

У экс-главы Владивостока изъяли имущество почти на 1,5 млрд рублей

https://www.bfm.ru/news/438277

[Происшествия]

В Ираке выявили первый случай заражения коронавирусом

https://ria.ru/20200224/1565138866.html

В Омане зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом

https://ria.ru/20200224/1565144229.html

Число зараженных коронавирусом за пределами Китая превысило две тысячи человек

https://ria.ru/20200224/1565149594.html

В Испании зафиксировали новый случай заражения коронавирусом

https://ria.ru/20200225/1565150937.html

[Протесты]

В Афинах и Салониках протестующие против соглашения о новых базах сожгли американские флаги

https://ria.ru/20200131/1564085474.html

[Пенсии]

В Уфе Следственный комитет проверит данные о труженице тыла, у которой отбирали пенсию

https://ria.ru/20200226/1565233440.html

[Культура]

Юрий Норштейн выступает против приватизации «Союзмультфильма»

https://www.fontanka.ru/2020/03/13/69028297/