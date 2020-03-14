Дайджест новостей на 14.03.2020

 

Дайджест новостей на 14.03.2020

 

[В мире]

 

Администрация Сеула временно запретила массовые митинги

 

https://ria.ru/20200221/1565046316.html

 

Киргизия приостановила выдачу виз гражданам Китая из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200221/1565049572.html

 

[Внешняя политика]

 

Дипломаты поблагодарили КНР за содействие в эвакуации россиян из Уханя

 

https://ria.ru/20200222/1565090386.html

 

[Внутренняя политика]

 

Тюменский губернатор наградил врачей санатория, где проходил карантин

 

https://ria.ru/20200219/1564973420.html

 

[Экономика]

 

Аптеки предупредили о подорожании лекарств на 5 – 15 % из-за нового закона

 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/03/03/824305-apteki-predupredili-o-podorozhanii-lekarstv

 

[Общество]

 

Директор Института экономики РАН Руслан Гринберг считает, что ситуация с расслоением общества близка к критической

 

https://newizv.ru/article/general/20-01-2020/ruslan-grinberg-situatsiya-s-rassloeniem-obschestva-blizka-k-kriticheskoy

 

[Происшествия]

 

В Италии зафиксировали второй случай смерти от коронавируса

 

https://ria.ru/20200222/1565094045.html

 

В Китае число жертв коронавируса достигло 2442 человек

 

https://ria.ru/20200223/1565110110.html

 

Экипаж, доставивший россиян с лайнера в Японии, пройдет обследование

 

https://ria.ru/20200223/1565113291.html

 

В Ухане пациентов, переболевших коронавирусом, поместят на карантин

 

https://ria.ru/20200223/1565116248.html

 

Умер третий пассажир с лайнера Diamond Princess в Японии

 

https://ria.ru/20200223/1565118701.html

 

[Протесты]

 

В Нью-Дели неизвестный выстрелил по протестующим

 

https://ria.ru/20200130/1564051554.html

 

[Пенсии]

 

Власти Украины предупредили о снижении пенсий

 

https://ria.ru/20200221/1565083869.html

 

[Образование]

 

Рособрнадзор вернул «Шанинке» государственную аккредитацию

 

https://www.vedomosti.ru/society/news/2020/03/06/824681-shaninka

 

[В мире]

 

В Ухане завершили строительство еще одной временной больницы

 

https://ria.ru/20200221/1565064066.html

 

Турция ограничила въезд граждан из Ирана из-за вспышки коронавируса

 

https://ria.ru/20200221/1565075111.html

 

[Внешняя политика]

 

Минск и Москва подписали протокол о компенсации за «грязную» нефть

 

https://www.gazeta.ru/business/news/2020/02/25/n_14081431.shtml

 

[Внутренняя политика]

 

В Приморье восстановлен объем поставок овощей из Китая

 

https://ria.ru/20200220/1564992956.html

 

[Экономика]

 

Нефтяная сделка сорвалась, участники ОПЕК+ не договорились

 

https://www.bfm.ru/news/438326

 

[Общество]

 

В Орловской области крестьяне протестуют против церкви, построенной на землях сельхозназначения

 

https://newizv.ru/news/society/29-02-2020/i-eto-ne-istoriya-krestyane-orlovskoy-oblasti-buntuyut-protiv-popov-i-tserkvey

 

[Происшествия]

 

Одна из жертв коронавируса в Иране ездила в Китай

 

https://ria.ru/20200223/1565115856.html

 

Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 1769

 

https://ria.ru/20200223/1565127322.html

 

В Китае число жертв коронавируса достигло 2592 человек

 

https://ria.ru/20200224/1565131312.html

 

В Ираке выявили первый случай заражения коронавирусом

 

https://ria.ru/20200224/1565138866.html

 

В Бахрейне выявили первый случай заражения коронавирусом

 

https://ria.ru/20200224/1565134657.html

 

[Протесты]

 

В столице Чили во время протестов погиб человек

 

https://ria.ru/20200130/1564066398.html

 

[Пенсии]

 

В Совете Федерации назвали причины изменения размера пенсии

 

https://rg.ru/2020/02/24/v-sovfede-nazvali-prichiny-izmenenie-razmera-pensii.html

 

[Культура]

 

Прокуратура Татарстана сочла нарушением закрытие Галереи современного искусства в Казани на время празднования свадьбы дочери министра культуры региона

 

https://www.bfm.ru/news/438310

Рабкор.ру
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14-3-2020 События, , 39
Культурный протест
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