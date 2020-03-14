Дайджест новостей на 14.03.2020
[В мире]
Администрация Сеула временно запретила массовые митинги
https://ria.ru/20200221/1565046316.html
Киргизия приостановила выдачу виз гражданам Китая из-за коронавируса
https://ria.ru/20200221/1565049572.html
[Внешняя политика]
Дипломаты поблагодарили КНР за содействие в эвакуации россиян из Уханя
https://ria.ru/20200222/1565090386.html
[Внутренняя политика]
Тюменский губернатор наградил врачей санатория, где проходил карантин
https://ria.ru/20200219/1564973420.html
[Экономика]
Аптеки предупредили о подорожании лекарств на 5 – 15 % из-за нового закона
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/03/03/824305-apteki-predupredili-o-podorozhanii-lekarstv
[Общество]
Директор Института экономики РАН Руслан Гринберг считает, что ситуация с расслоением общества близка к критической
https://newizv.ru/article/general/20-01-2020/ruslan-grinberg-situatsiya-s-rassloeniem-obschestva-blizka-k-kriticheskoy
[Происшествия]
В Италии зафиксировали второй случай смерти от коронавируса
https://ria.ru/20200222/1565094045.html
В Китае число жертв коронавируса достигло 2442 человек
https://ria.ru/20200223/1565110110.html
Экипаж, доставивший россиян с лайнера в Японии, пройдет обследование
https://ria.ru/20200223/1565113291.html
В Ухане пациентов, переболевших коронавирусом, поместят на карантин
https://ria.ru/20200223/1565116248.html
Умер третий пассажир с лайнера Diamond Princess в Японии
https://ria.ru/20200223/1565118701.html
[Протесты]
В Нью-Дели неизвестный выстрелил по протестующим
https://ria.ru/20200130/1564051554.html
[Пенсии]
Власти Украины предупредили о снижении пенсий
https://ria.ru/20200221/1565083869.html
[Образование]
Рособрнадзор вернул «Шанинке» государственную аккредитацию
https://www.vedomosti.ru/society/news/2020/03/06/824681-shaninka
[В мире]
В Ухане завершили строительство еще одной временной больницы
https://ria.ru/20200221/1565064066.html
Турция ограничила въезд граждан из Ирана из-за вспышки коронавируса
https://ria.ru/20200221/1565075111.html
[Внешняя политика]
Минск и Москва подписали протокол о компенсации за «грязную» нефть
https://www.gazeta.ru/business/news/2020/02/25/n_14081431.shtml
[Внутренняя политика]
В Приморье восстановлен объем поставок овощей из Китая
https://ria.ru/20200220/1564992956.html
[Экономика]
Нефтяная сделка сорвалась, участники ОПЕК+ не договорились
https://www.bfm.ru/news/438326
[Общество]
В Орловской области крестьяне протестуют против церкви, построенной на землях сельхозназначения
https://newizv.ru/news/society/29-02-2020/i-eto-ne-istoriya-krestyane-orlovskoy-oblasti-buntuyut-protiv-popov-i-tserkvey
[Происшествия]
Одна из жертв коронавируса в Иране ездила в Китай
https://ria.ru/20200223/1565115856.html
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 1769
https://ria.ru/20200223/1565127322.html
В Китае число жертв коронавируса достигло 2592 человек
https://ria.ru/20200224/1565131312.html
В Ираке выявили первый случай заражения коронавирусом
https://ria.ru/20200224/1565138866.html
В Бахрейне выявили первый случай заражения коронавирусом
https://ria.ru/20200224/1565134657.html
[Протесты]
В столице Чили во время протестов погиб человек
https://ria.ru/20200130/1564066398.html
[Пенсии]
В Совете Федерации назвали причины изменения размера пенсии
https://rg.ru/2020/02/24/v-sovfede-nazvali-prichiny-izmenenie-razmera-pensii.html
[Культура]
Прокуратура Татарстана сочла нарушением закрытие Галереи современного искусства в Казани на время празднования свадьбы дочери министра культуры региона
https://www.bfm.ru/news/438310