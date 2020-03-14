Дайджест новостей на 14.03.2020

[В мире]

Администрация Сеула временно запретила массовые митинги

https://ria.ru/20200221/1565046316.html

Киргизия приостановила выдачу виз гражданам Китая из-за коронавируса

https://ria.ru/20200221/1565049572.html

[Внешняя политика]

Дипломаты поблагодарили КНР за содействие в эвакуации россиян из Уханя

https://ria.ru/20200222/1565090386.html

[Внутренняя политика]

Тюменский губернатор наградил врачей санатория, где проходил карантин

https://ria.ru/20200219/1564973420.html

[Экономика]

Аптеки предупредили о подорожании лекарств на 5 – 15 % из-за нового закона

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/03/03/824305-apteki-predupredili-o-podorozhanii-lekarstv

[Общество]

Директор Института экономики РАН Руслан Гринберг считает, что ситуация с расслоением общества близка к критической

https://newizv.ru/article/general/20-01-2020/ruslan-grinberg-situatsiya-s-rassloeniem-obschestva-blizka-k-kriticheskoy

[Происшествия]

В Италии зафиксировали второй случай смерти от коронавируса

https://ria.ru/20200222/1565094045.html

В Китае число жертв коронавируса достигло 2442 человек

https://ria.ru/20200223/1565110110.html

Экипаж, доставивший россиян с лайнера в Японии, пройдет обследование

https://ria.ru/20200223/1565113291.html

В Ухане пациентов, переболевших коронавирусом, поместят на карантин

https://ria.ru/20200223/1565116248.html

Умер третий пассажир с лайнера Diamond Princess в Японии

https://ria.ru/20200223/1565118701.html

[Протесты]

В Нью-Дели неизвестный выстрелил по протестующим

https://ria.ru/20200130/1564051554.html

[Пенсии]

Власти Украины предупредили о снижении пенсий

https://ria.ru/20200221/1565083869.html

[Образование]

Рособрнадзор вернул «Шанинке» государственную аккредитацию

https://www.vedomosti.ru/society/news/2020/03/06/824681-shaninka

[В мире]

В Ухане завершили строительство еще одной временной больницы

https://ria.ru/20200221/1565064066.html

Турция ограничила въезд граждан из Ирана из-за вспышки коронавируса

https://ria.ru/20200221/1565075111.html

[Внешняя политика]

Минск и Москва подписали протокол о компенсации за «грязную» нефть

https://www.gazeta.ru/business/news/2020/02/25/n_14081431.shtml

[Внутренняя политика]

В Приморье восстановлен объем поставок овощей из Китая

https://ria.ru/20200220/1564992956.html

[Экономика]

Нефтяная сделка сорвалась, участники ОПЕК+ не договорились

https://www.bfm.ru/news/438326

[Общество]

В Орловской области крестьяне протестуют против церкви, построенной на землях сельхозназначения

https://newizv.ru/news/society/29-02-2020/i-eto-ne-istoriya-krestyane-orlovskoy-oblasti-buntuyut-protiv-popov-i-tserkvey

[Происшествия]

Одна из жертв коронавируса в Иране ездила в Китай

https://ria.ru/20200223/1565115856.html

Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 1769

https://ria.ru/20200223/1565127322.html

В Китае число жертв коронавируса достигло 2592 человек

https://ria.ru/20200224/1565131312.html

В Ираке выявили первый случай заражения коронавирусом

https://ria.ru/20200224/1565138866.html

В Бахрейне выявили первый случай заражения коронавирусом

https://ria.ru/20200224/1565134657.html

[Протесты]

В столице Чили во время протестов погиб человек

https://ria.ru/20200130/1564066398.html

[Пенсии]

В Совете Федерации назвали причины изменения размера пенсии

https://rg.ru/2020/02/24/v-sovfede-nazvali-prichiny-izmenenie-razmera-pensii.html

[Культура]

Прокуратура Татарстана сочла нарушением закрытие Галереи современного искусства в Казани на время празднования свадьбы дочери министра культуры региона

https://www.bfm.ru/news/438310