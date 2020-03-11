Дайджест новостей на 12.11.2020
[В мире]
Минздрав Израиля предупредил о тюремном сроке за нарушение карантина
https://ria.ru/20200220/1565029859.html
Украинская полиция силой расчистила путь для эвакуированных из Уханя
https://ria.ru/20200220/1565031348.html
[Внешняя политика]
Эвакуированные из Китая в Россию белорусы вернулись на родину
https://ria.ru/20200219/1564958939.html
[Внутренняя политика]
Правительство одобрило поправки об отгуле на диспансеризацию
https://iz.ru/979253/2020-02-22/pravitelstvo-odobrilo-popravki-ob-otgule-na-dispanserizatciiu
[Экономика]
Toyota возобновила работу заводов в Китае после остановки из-за коронавируса
https://ria.ru/20200224/1565132783.html
[Общество]
15-летнюю школьницу похитили и увезли в Чечню, чтобы на ней жениться
https://www.mk.ru/incident/2020/02/27/15letnyuyu-shkolnicu-pokhitili-i-uvezli-v-chechnyu-zhenitsya.html
[Происшествия]
У двух пассажиров Diamond Princess в Австралии подтвердили коронавирус
https://ria.ru/20200221/1565036470.html
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
https://ria.ru/20200221/1565036655.html
В США у 11 пассажиров лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус
https://ria.ru/20200221/1565037857.html
Зараженных коронавирусом нашли в пяти тюрьмах в трех провинциях Китая
https://ria.ru/20200221/1565045055.html
Коронавирус нашли у израильтянина, эвакуированного с Diamond Princess
https://ria.ru/20200221/1565058156.html
[Протесты]
Более 40 палестинцев пострадали в столкновении на Западном берегу
https://ria.ru/20200129/1564022329.html
[Пенсии]
В Госдуму внесли проект о пенсии по потере кормильца
https://ria.ru/20200220/1565013302.html
[Культура]
В здании Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге появится мини-отель и фитнес-зал
http://gorod-812.ru/mini-otel-v-publichnoy-biblioteke/
[В мире]
Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами закидали камнями
https://ria.ru/20200220/1565033620.html
Девять стан призвали ограничить поездки в Японию
https://ria.ru/20200221/1565037681.html
[Внешняя политика]
На границе с Китаем откроют временные коридоры для эвакуации россиян
https://ria.ru/20200221/1565059293.html
[Внутренняя политика]
Авиакомпаниям выплатят компенсацию за приостановку полетов в Китай
https://ria.ru/20200219/1564980180.html
[Экономика]
Российские банки резко ограничили выдачи кредитных карт
https://www.rbc.ru/finances/02/03/2020/5e5904489a794744c5a7f7fa
[Общество]
Жители Омской области в морозы остались без газа
https://ria.ru/20200224/1565067848.html
[Происшествия]
В Иране еще два человека погибли от коронавируса
https://ria.ru/20200221/1565058341.html
В Китае зафиксировали случай повторного заражения коронавирусом
https://ria.ru/20200221/1565060653.html
В Южной Корее умер второй пациент с коронавирусом
https://ria.ru/20200221/1565061187.html
В Италии зафиксировали первый случай гибели человека от коронавируса
https://ria.ru/20200222/1565086582.html
Число погибших от коронавируса в Китае достигло 2345 человек
https://ria.ru/20200222/1565087048.html
[Протесты]
В Париже задержали тринадцать человек на акции протеста
https://ria.ru/20200129/1564027680.html
[Пенсии]
Челябинское отделение Пенсионного фонда объяснило прибавку к пенсии в один рубль
https://ria.ru/20200220/1565030392.html
[Культура]
В Музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве открылась выставка, посвященная татуировкам
http://www.theartnewspaper.ru/posts/7863/