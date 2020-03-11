Дайджест новостей на 12.11.2020

 

Дайджест новостей на 12.11.2020

 

[В мире]

 

Минздрав Израиля предупредил о тюремном сроке за нарушение карантина

 

https://ria.ru/20200220/1565029859.html

 

Украинская полиция силой расчистила путь для эвакуированных из Уханя

 

https://ria.ru/20200220/1565031348.html

 

[Внешняя политика]

 

Эвакуированные из Китая в Россию белорусы вернулись на родину

 

https://ria.ru/20200219/1564958939.html

 

[Внутренняя политика]

 

Правительство одобрило поправки об отгуле на диспансеризацию

 

https://iz.ru/979253/2020-02-22/pravitelstvo-odobrilo-popravki-ob-otgule-na-dispanserizatciiu

 

[Экономика]

 

Toyota возобновила работу заводов в Китае после остановки из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200224/1565132783.html

 

[Общество]

 

15-летнюю школьницу похитили и увезли в Чечню, чтобы на ней жениться

 

https://www.mk.ru/incident/2020/02/27/15letnyuyu-shkolnicu-pokhitili-i-uvezli-v-chechnyu-zhenitsya.html

 

[Происшествия]

 

У двух пассажиров Diamond Princess в Австралии подтвердили коронавирус

 

https://ria.ru/20200221/1565036470.html

 

Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек

 

https://ria.ru/20200221/1565036655.html

 

В США у 11 пассажиров лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус

 

https://ria.ru/20200221/1565037857.html

 

Зараженных коронавирусом нашли в пяти тюрьмах в трех провинциях Китая

 

https://ria.ru/20200221/1565045055.html

 

Коронавирус нашли у израильтянина, эвакуированного с Diamond Princess

 

https://ria.ru/20200221/1565058156.html

 

[Протесты]

 

Более 40 палестинцев пострадали в столкновении на Западном берегу

 

https://ria.ru/20200129/1564022329.html

 

[Пенсии]

 

В Госдуму внесли проект о пенсии по потере кормильца

 

https://ria.ru/20200220/1565013302.html

 

[Культура]

 

В здании Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге появится мини-отель и фитнес-зал

 

http://gorod-812.ru/mini-otel-v-publichnoy-biblioteke/

 

[В мире]

 

Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами закидали камнями

 

https://ria.ru/20200220/1565033620.html

 

Девять стан призвали ограничить поездки в Японию

 

https://ria.ru/20200221/1565037681.html

 

[Внешняя политика]

 

На границе с Китаем откроют временные коридоры для эвакуации россиян

 

https://ria.ru/20200221/1565059293.html

 

[Внутренняя политика]

 

Авиакомпаниям выплатят компенсацию за приостановку полетов в Китай

 

https://ria.ru/20200219/1564980180.html

 

[Экономика]

 

Российские банки резко ограничили выдачи кредитных карт

 

https://www.rbc.ru/finances/02/03/2020/5e5904489a794744c5a7f7fa

 

[Общество]

 

Жители Омской области в морозы остались без газа

 

https://ria.ru/20200224/1565067848.html

 

[Происшествия]

 

В Иране еще два человека погибли от коронавируса

 

https://ria.ru/20200221/1565058341.html

 

В Китае зафиксировали случай повторного заражения коронавирусом

 

https://ria.ru/20200221/1565060653.html

 

В Южной Корее умер второй пациент с коронавирусом

 

https://ria.ru/20200221/1565061187.html

 

В Италии зафиксировали первый случай гибели человека от коронавируса

 

https://ria.ru/20200222/1565086582.html

 

Число погибших от коронавируса в Китае достигло 2345 человек

 

https://ria.ru/20200222/1565087048.html

 

[Протесты]

 

В Париже задержали тринадцать человек на акции протеста

 

https://ria.ru/20200129/1564027680.html

 

[Пенсии]

 

Челябинское отделение Пенсионного фонда объяснило прибавку к пенсии в один рубль

 

https://ria.ru/20200220/1565030392.html

 

[Культура]

 

В Музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве открылась выставка, посвященная татуировкам

 

http://www.theartnewspaper.ru/posts/7863/

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11-3-2020 События, , 51
Дайджест новостей на 10.11.2020
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