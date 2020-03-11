Дайджест новостей на 12.11.2020

[В мире]

Минздрав Израиля предупредил о тюремном сроке за нарушение карантина

https://ria.ru/20200220/1565029859.html

Украинская полиция силой расчистила путь для эвакуированных из Уханя

https://ria.ru/20200220/1565031348.html

[Внешняя политика]

Эвакуированные из Китая в Россию белорусы вернулись на родину

https://ria.ru/20200219/1564958939.html

[Внутренняя политика]

Правительство одобрило поправки об отгуле на диспансеризацию

https://iz.ru/979253/2020-02-22/pravitelstvo-odobrilo-popravki-ob-otgule-na-dispanserizatciiu

[Экономика]

Toyota возобновила работу заводов в Китае после остановки из-за коронавируса

https://ria.ru/20200224/1565132783.html

[Общество]

15-летнюю школьницу похитили и увезли в Чечню, чтобы на ней жениться

https://www.mk.ru/incident/2020/02/27/15letnyuyu-shkolnicu-pokhitili-i-uvezli-v-chechnyu-zhenitsya.html

[Происшествия]

У двух пассажиров Diamond Princess в Австралии подтвердили коронавирус

https://ria.ru/20200221/1565036470.html

Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек

https://ria.ru/20200221/1565036655.html

В США у 11 пассажиров лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус

https://ria.ru/20200221/1565037857.html

Зараженных коронавирусом нашли в пяти тюрьмах в трех провинциях Китая

https://ria.ru/20200221/1565045055.html

Коронавирус нашли у израильтянина, эвакуированного с Diamond Princess

https://ria.ru/20200221/1565058156.html

[Протесты]

Более 40 палестинцев пострадали в столкновении на Западном берегу

https://ria.ru/20200129/1564022329.html

[Пенсии]

В Госдуму внесли проект о пенсии по потере кормильца

https://ria.ru/20200220/1565013302.html

[Культура]

В здании Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге появится мини-отель и фитнес-зал

http://gorod-812.ru/mini-otel-v-publichnoy-biblioteke/

[В мире]

Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами закидали камнями

https://ria.ru/20200220/1565033620.html

Девять стан призвали ограничить поездки в Японию

https://ria.ru/20200221/1565037681.html

[Внешняя политика]

На границе с Китаем откроют временные коридоры для эвакуации россиян

https://ria.ru/20200221/1565059293.html

[Внутренняя политика]

Авиакомпаниям выплатят компенсацию за приостановку полетов в Китай

https://ria.ru/20200219/1564980180.html

[Экономика]

Российские банки резко ограничили выдачи кредитных карт

https://www.rbc.ru/finances/02/03/2020/5e5904489a794744c5a7f7fa

[Общество]

Жители Омской области в морозы остались без газа

https://ria.ru/20200224/1565067848.html

[Происшествия]

В Иране еще два человека погибли от коронавируса

https://ria.ru/20200221/1565058341.html

В Китае зафиксировали случай повторного заражения коронавирусом

https://ria.ru/20200221/1565060653.html

В Южной Корее умер второй пациент с коронавирусом

https://ria.ru/20200221/1565061187.html

В Италии зафиксировали первый случай гибели человека от коронавируса

https://ria.ru/20200222/1565086582.html

Число погибших от коронавируса в Китае достигло 2345 человек

https://ria.ru/20200222/1565087048.html

[Протесты]

В Париже задержали тринадцать человек на акции протеста

https://ria.ru/20200129/1564027680.html

[Пенсии]

Челябинское отделение Пенсионного фонда объяснило прибавку к пенсии в один рубль

https://ria.ru/20200220/1565030392.html

[Культура]

В Музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве открылась выставка, посвященная татуировкам

http://www.theartnewspaper.ru/posts/7863/