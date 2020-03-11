Дайджест новостей на 07.11.2020
[В мире]
В Китае скрывающим симптомы коронавируса может грозить смертная казнь
https://www.kommersant.ru/doc/4258583
Главный врач госпиталя в Ухане умер от коронавируса
https://ria.ru/20200218/1564907143.html
[Внешняя политика]
Россия атаковала район террористов в Сирии
https://lenta.ru/news/2020/02/18/atack/
[Внутренняя политика]
Правительство не поддержало законопроект о переносе выходного на 31 декабря
https://www.kommersant.ru/doc/4259575
[Экономика]
Страны G20 хотят смягчить влияние коронавируса на экономику
https://ria.ru/20200223/1565124445.html
[Общество]
Стране не нужны работники старше не только 50, но даже и 40 лет
https://newizv.ru/article/general/20-02-2020/esche-raz-o-lishnih-lyudyah-strane-ne-nuzhny-lyudi-starshe-ne-tolko-50-no-dazhe-i-40-let/
[Происшествия]
В Китае общее число жертв коронавируса выросло до 1770 человек
https://ria.ru/20200217/1564854286.html
Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess
https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/393275-rossiyanka-zarazilas-koronavirusom-na-kruiznom-laynere-diamond-princess
Второй россиянин заразился коронавирусом на лайнере Diamond Princess
https://ria.ru/20200218/1564930235.html
[Протесты]
Грузинская оппозиция требует запрета работы ряда организаций из США
https://ria.ru/20200127/1563902563.html
[Пенсии]
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров
https://ria.ru/20200217/1564901903.html
[Наука]
«Россия обречена на наукометрию», – считает научный руководитель Центра институционального анализа науки и образования Европейского университета в Санкт-Петербурге Михаил Соколов
https://indicator.ru/humanitarian-science/rossiya-obrechena-na-naukometriyu.htm
[В мире]
В Сингапуре нарушителям карантина по коронавирусу грозит тюрьма
https://ria.ru/20200218/1564904766.html
Разведка Эстонии увидела еще одну угрозу помимо России
https://ria.ru/20200223/1565017307.html
[Внешняя политика]
Турецкие войска начали наступление в сирийской провинции Идлиб
https://www.interfax.ru/world/696155
[Внутренняя политика]
Президент подписал указ об отставке Владислава Суркова
https://www.kommersant.ru/doc/4249575
[Экономика]
В России закрываются сахарные заводы
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/02/24/823696-zakrivayutsya-saharnie
[Общество]
Фонд поколений Югры 18 лет не начислял проценты по именным вкладам
https://ura.news/articles/1036271797
[Происшествия]
В Китае число жертв коронавируса достигло 1868 человек
https://ria.ru/20200218/1564903854.html
У прибывших на карантин под Тюменью не нашли коронавирус
https://ria.ru/20200218/1564924326.html
При взрыве в жилом доме в Ростовской области погибли два человека
https://lenta.ru/news/2020/02/22/vzr/
[Протесты]
Более 80 гонконгских протестующих-радикалов укрылись на Тайване
https://ria.ru/20200127/1563907325.html
[Пенсии]
Сенатор напомнила о необходимости перевода пенсий на карту «Мир»
https://ria.ru/20200218/1564922443.html
[Наука]
Эксперты о новых методах оценки ученых
https://indicator.ru/humanitarian-science/nauka-odna-a-yazyki-u-nee-raznye.htm
[В мире]
В парламенте Ирака прокомментировали удары по посольству США в Багдаде
https://ria.ru/20200127/1563902196.html
Группа международных экспертов ВОЗ готова поехать в Ухань
https://ria.ru/20200218/1564942279.html
[Внешняя политика]
Эрдоган призвал Путина выполнять сочинское соглашение по Идлибу
https://www.interfax.ru/world/696330
[Внутренняя политика]
К Конституции предложена поправка о лишении бывшего президента неприкосновенности
https://www.kommersant.ru/doc/4259979
[Экономика]
Бизнес предупредил о росте цен на бытовую технику с 2021 года
https://iz.ru/977652/evgeniia-pertceva-mariia-perevoshchikova/eko-nevidal-biznes-predupredil-o-roste-tcen-na-bytovuiu-tekhniku-s-2021-goda
[Общество]
В Петербурге суд вернул в больницу еще одну сбежавшую пациентку
https://ria.ru/20200219/1564973222.html
[Происшествия]
Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину
https://ria.ru/20200223/1565108429.html
Карантин для эвакуированных из Китая россиян закончился
https://ria.ru/20200219/1564947330.html
Число погибших от коронавируса в провинции Хубэй выросло до 1921 человека
https://ria.ru/20200219/1564947642.html
[Протесты]
Каталонские радикалы устроили беспорядки в Барселоне
https://ria.ru/20200128/1563947855.html
[Пенсии]
Госдума приняла в первом чтении проект об индексации пенсий опекунов
https://ria.ru/20200218/1564927424.html
[Культура]
Выставка «Русская сказка. От Васнецова до сих пор» открылась в Третьяковской галерее
https://ria.ru/20200222/1565079055.html