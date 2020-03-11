Дайджест новостей на 07.11.2020

[В мире]

В Китае скрывающим симптомы коронавируса может грозить смертная казнь

https://www.kommersant.ru/doc/4258583

Главный врач госпиталя в Ухане умер от коронавируса

https://ria.ru/20200218/1564907143.html

[Внешняя политика]

Россия атаковала район террористов в Сирии

https://lenta.ru/news/2020/02/18/atack/

[Внутренняя политика]

Правительство не поддержало законопроект о переносе выходного на 31 декабря

https://www.kommersant.ru/doc/4259575

[Экономика]

Страны G20 хотят смягчить влияние коронавируса на экономику

https://ria.ru/20200223/1565124445.html

[Общество]

Стране не нужны работники старше не только 50, но даже и 40 лет

https://newizv.ru/article/general/20-02-2020/esche-raz-o-lishnih-lyudyah-strane-ne-nuzhny-lyudi-starshe-ne-tolko-50-no-dazhe-i-40-let/

[Происшествия]

В Китае общее число жертв коронавируса выросло до 1770 человек

https://ria.ru/20200217/1564854286.html

Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess

https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/393275-rossiyanka-zarazilas-koronavirusom-na-kruiznom-laynere-diamond-princess

Второй россиянин заразился коронавирусом на лайнере Diamond Princess

https://ria.ru/20200218/1564930235.html

[Протесты]

Грузинская оппозиция требует запрета работы ряда организаций из США

https://ria.ru/20200127/1563902563.html

[Пенсии]

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров

https://ria.ru/20200217/1564901903.html

[Наука]

«Россия обречена на наукометрию», – считает научный руководитель Центра институционального анализа науки и образования Европейского университета в Санкт-Петербурге Михаил Соколов

https://indicator.ru/humanitarian-science/rossiya-obrechena-na-naukometriyu.htm

[В мире]

В Сингапуре нарушителям карантина по коронавирусу грозит тюрьма

https://ria.ru/20200218/1564904766.html

Разведка Эстонии увидела еще одну угрозу помимо России

https://ria.ru/20200223/1565017307.html

[Внешняя политика]

Турецкие войска начали наступление в сирийской провинции Идлиб

https://www.interfax.ru/world/696155

[Внутренняя политика]

Президент подписал указ об отставке Владислава Суркова

https://www.kommersant.ru/doc/4249575

[Экономика]

В России закрываются сахарные заводы

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/02/24/823696-zakrivayutsya-saharnie

[Общество]

Фонд поколений Югры 18 лет не начислял проценты по именным вкладам

https://ura.news/articles/1036271797

[Происшествия]

В Китае число жертв коронавируса достигло 1868 человек

https://ria.ru/20200218/1564903854.html

У прибывших на карантин под Тюменью не нашли коронавирус

https://ria.ru/20200218/1564924326.html

При взрыве в жилом доме в Ростовской области погибли два человека

https://lenta.ru/news/2020/02/22/vzr/

[Протесты]

Более 80 гонконгских протестующих-радикалов укрылись на Тайване

https://ria.ru/20200127/1563907325.html

[Пенсии]

Сенатор напомнила о необходимости перевода пенсий на карту «Мир»

https://ria.ru/20200218/1564922443.html

[Наука]

Эксперты о новых методах оценки ученых

https://indicator.ru/humanitarian-science/nauka-odna-a-yazyki-u-nee-raznye.htm

[В мире]

В парламенте Ирака прокомментировали удары по посольству США в Багдаде

https://ria.ru/20200127/1563902196.html

Группа международных экспертов ВОЗ готова поехать в Ухань

https://ria.ru/20200218/1564942279.html

[Внешняя политика]

Эрдоган призвал Путина выполнять сочинское соглашение по Идлибу

https://www.interfax.ru/world/696330

[Внутренняя политика]

К Конституции предложена поправка о лишении бывшего президента неприкосновенности

https://www.kommersant.ru/doc/4259979

[Экономика]

Бизнес предупредил о росте цен на бытовую технику с 2021 года

https://iz.ru/977652/evgeniia-pertceva-mariia-perevoshchikova/eko-nevidal-biznes-predupredil-o-roste-tcen-na-bytovuiu-tekhniku-s-2021-goda

[Общество]

В Петербурге суд вернул в больницу еще одну сбежавшую пациентку

https://ria.ru/20200219/1564973222.html

[Происшествия]

Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину

https://ria.ru/20200223/1565108429.html

Карантин для эвакуированных из Китая россиян закончился

https://ria.ru/20200219/1564947330.html

Число погибших от коронавируса в провинции Хубэй выросло до 1921 человека

https://ria.ru/20200219/1564947642.html

[Протесты]

Каталонские радикалы устроили беспорядки в Барселоне

https://ria.ru/20200128/1563947855.html

[Пенсии]

Госдума приняла в первом чтении проект об индексации пенсий опекунов

https://ria.ru/20200218/1564927424.html

[Культура]

Выставка «Русская сказка. От Васнецова до сих пор» открылась в Третьяковской галерее

https://ria.ru/20200222/1565079055.html