Дайджест новостей на 07.11.2020

 

Дайджест новостей на 07.11.2020

 

[В мире]

 

В Китае скрывающим симптомы коронавируса может грозить смертная казнь

 

https://www.kommersant.ru/doc/4258583

 

Главный врач госпиталя в Ухане умер от коронавируса

 

https://ria.ru/20200218/1564907143.html

 

[Внешняя политика]

 

Россия атаковала район террористов в Сирии

 

https://lenta.ru/news/2020/02/18/atack/

 

[Внутренняя политика]

 

Правительство не поддержало законопроект о переносе выходного на 31 декабря

 

https://www.kommersant.ru/doc/4259575

 

[Экономика]

 

Страны G20 хотят смягчить влияние коронавируса на экономику

 

https://ria.ru/20200223/1565124445.html

 

[Общество]

 

Стране не нужны работники старше не только 50, но даже и 40 лет

 

https://newizv.ru/article/general/20-02-2020/esche-raz-o-lishnih-lyudyah-strane-ne-nuzhny-lyudi-starshe-ne-tolko-50-no-dazhe-i-40-let/

 

[Происшествия]

 

В Китае общее число жертв коронавируса выросло до 1770 человек

 

https://ria.ru/20200217/1564854286.html

 

Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess

 

https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/393275-rossiyanka-zarazilas-koronavirusom-na-kruiznom-laynere-diamond-princess

 

Второй россиянин заразился коронавирусом на лайнере Diamond Princess

 

https://ria.ru/20200218/1564930235.html

 

[Протесты]

 

Грузинская оппозиция требует запрета работы ряда организаций из США

 

https://ria.ru/20200127/1563902563.html

 

[Пенсии]

 

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров

 

https://ria.ru/20200217/1564901903.html

 

[Наука]

 

«Россия обречена на наукометрию», – считает научный руководитель Центра институционального анализа науки и образования Европейского университета в Санкт-Петербурге Михаил Соколов

 

https://indicator.ru/humanitarian-science/rossiya-obrechena-na-naukometriyu.htm

 

[В мире]

 

В Сингапуре нарушителям карантина по коронавирусу грозит тюрьма

 

https://ria.ru/20200218/1564904766.html

 

Разведка Эстонии увидела еще одну угрозу помимо России

 

https://ria.ru/20200223/1565017307.html

 

[Внешняя политика]

 

Турецкие войска начали наступление в сирийской провинции Идлиб

 

https://www.interfax.ru/world/696155

 

[Внутренняя политика]

 

Президент подписал указ об отставке Владислава Суркова

 

https://www.kommersant.ru/doc/4249575

 

[Экономика]

 

В России закрываются сахарные заводы

 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/02/24/823696-zakrivayutsya-saharnie

 

[Общество]

 

Фонд поколений Югры 18 лет не начислял проценты по именным вкладам

 

https://ura.news/articles/1036271797

 

[Происшествия]

 

В Китае число жертв коронавируса достигло 1868 человек

 

https://ria.ru/20200218/1564903854.html

 

У прибывших на карантин под Тюменью не нашли коронавирус

 

https://ria.ru/20200218/1564924326.html

 

При взрыве в жилом доме в Ростовской области погибли два человека

 

https://lenta.ru/news/2020/02/22/vzr/

 

[Протесты]

 

Более 80 гонконгских протестующих-радикалов укрылись на Тайване

 

https://ria.ru/20200127/1563907325.html

 

[Пенсии]

 

Сенатор напомнила о необходимости перевода пенсий на карту «Мир»

 

https://ria.ru/20200218/1564922443.html

 

[Наука]

 

Эксперты о новых методах оценки ученых

 

https://indicator.ru/humanitarian-science/nauka-odna-a-yazyki-u-nee-raznye.htm

 

[В мире]

 

В парламенте Ирака прокомментировали удары по посольству США в Багдаде

 

https://ria.ru/20200127/1563902196.html

 

Группа международных экспертов ВОЗ готова поехать в Ухань

 

https://ria.ru/20200218/1564942279.html

 

[Внешняя политика]

 

Эрдоган призвал Путина выполнять сочинское соглашение по Идлибу

 

https://www.interfax.ru/world/696330

 

[Внутренняя политика]

 

К Конституции предложена поправка о лишении бывшего президента неприкосновенности

 

https://www.kommersant.ru/doc/4259979

 

[Экономика]

 

Бизнес предупредил о росте цен на бытовую технику с 2021 года

 

https://iz.ru/977652/evgeniia-pertceva-mariia-perevoshchikova/eko-nevidal-biznes-predupredil-o-roste-tcen-na-bytovuiu-tekhniku-s-2021-goda

 

[Общество]

 

В Петербурге суд вернул в больницу еще одну сбежавшую пациентку

 

https://ria.ru/20200219/1564973222.html

 

[Происшествия]

 

Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину

 

https://ria.ru/20200223/1565108429.html

 

Карантин для эвакуированных из Китая россиян закончился

 

https://ria.ru/20200219/1564947330.html

 

Число погибших от коронавируса в провинции Хубэй выросло до 1921 человека

 

https://ria.ru/20200219/1564947642.html

 

[Протесты]

Каталонские радикалы устроили беспорядки в Барселоне

 

https://ria.ru/20200128/1563947855.html

 

[Пенсии]

 

Госдума приняла в первом чтении проект об индексации пенсий опекунов

 

https://ria.ru/20200218/1564927424.html

 

[Культура]

 

Выставка «Русская сказка. От Васнецова до сих пор» открылась в Третьяковской галерее

 

https://ria.ru/20200222/1565079055.html

 

Рабкор.ру
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11-3-2020 События, , 7
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