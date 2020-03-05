Дайджест новостей на 04.03.2020
[В мире]
КНР обеспечит льготы производителям товаров по борьбе с коронавирусом
https://ria.ru/20200214/1564782988.html
Более 30 стран направили Китаю помощь для борьбы с коронавирусом
https://ria.ru/20200214/1564731083.html
[Внешняя политика]
Россия готовит план по снижению ущерба от нарушения поставок из Китая
https://ria.ru/20200218/1564934438.html
[Внутренняя политика]
В России предложили отменить уголовную статью о невыплате зарплаты
https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/393289-v-rossii-predlozhili-otmenit-ugolovnuyu-statyu-o-nevyplate-zarplaty
[Экономика]
Китайский автопром возобновил производство на 75%
https://ria.ru/20200221/1565047128.html
[Общество]
Обвиняемый по делу Голунова полицейский дал показания против своего начальника
https://www.interfax.ru/russia/695989
[Происшествия]
В Каллининграде мужчина застрелил семейную пару
https://ria.ru/20200215/1564830288.html
В Самарской области нашли тело младенца в пакете на улице
https://ria.ru/20200215/1564820102.html
В Европе зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса
https://ria.ru/20200215/1564816742.html
[Протесты]
Жители Гонконга вышли на акцию протеста против карантина
https://ria.ru/20200126/1563895879.html
[Пенсии]
Путин заявил о необходимости закрепить индексацию пенсий в Конституции
https://ria.ru/20200213/1564662070.html
[Наука]
Диссовет НИИ Минздрава решил лишить докторской степени замминистра Краевского
https://www.interfax.ru/russia/696283
[В мире]
Пекин ввел 14-дневный карантин для всех возвращающихся в город
https://ria.ru/20200214/1564797637.html
В Китае людям с температурой запретили пользоваться транспортом
https://ria.ru/20200215/1564813822.html
[Внешняя политика]
Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа
https://www.kommersant.ru/doc/4259779
[Внутренняя политика]
Госдума приняла закон о бесплатном питании для учеников младших классов
https://www.kommersant.ru/doc/4259797
[Экономика]
Samsung закрыл на два дня завод из-за больной коронавирусом работницы
https://ria.ru/20200222/1565094508.html
[Общество]
Прокурор просил 5,5 лет колонии для омича, ставившего пасынка коленями на гречку
https://www.interfax.ru/russia/696288
[Происшествия]
Под Москвой многодетный отец убил жену и покончил с собой
https://lenta.ru/news/2020/02/16/kill/
Мужчина ранил ножом двух прихожан в храме в Москве
https://iz.ru/976711/2020-02-16/v-basmannom-raione-moskvy-muzhchina-vbezhal-v-khram-s-nozhom-i-ranil-liudei
В Китае число жертв коронавируса выросло до 1665 человек
https://ria.ru/20200216/1564833592.html
[Протесты]
В Израиле задержали около 40 ультаортодоксальных протестующих
https://ria.ru/20200126/1563897314.html
[Пенсии]
Эксперт рассказал, как вырастет пенсия, если не выходить на нее 10 лет
https://ria.ru/20200215/1564818769.html
[Наука]
О введении новых наукометрических показателей для оценки эффективности российских ученых
https://www.poisknews.ru/magazine/ot-vala-k-ballu/