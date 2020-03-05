Дайджест новостей на 04.03.2020

 

Дайджест новостей на 04.03.2020

 

[В мире]

 

КНР обеспечит льготы производителям товаров по борьбе с коронавирусом

 

https://ria.ru/20200214/1564782988.html

 

Более 30 стран направили Китаю помощь для борьбы с коронавирусом

 

https://ria.ru/20200214/1564731083.html

 

[Внешняя политика]

 

Россия готовит план по снижению ущерба от нарушения поставок из Китая

 

https://ria.ru/20200218/1564934438.html

 

[Внутренняя политика]

 

В России предложили отменить уголовную статью о невыплате зарплаты

 

https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/393289-v-rossii-predlozhili-otmenit-ugolovnuyu-statyu-o-nevyplate-zarplaty

 

[Экономика]

 

Китайский автопром возобновил производство на 75%

 

https://ria.ru/20200221/1565047128.html

 

[Общество]

 

Обвиняемый по делу Голунова полицейский дал показания против своего начальника

 

https://www.interfax.ru/russia/695989

 

[Происшествия]

 

В Каллининграде мужчина застрелил семейную пару

 

https://ria.ru/20200215/1564830288.html

 

В Самарской области нашли тело младенца в пакете на улице

 

https://ria.ru/20200215/1564820102.html

 

В Европе зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса

 

https://ria.ru/20200215/1564816742.html

 

[Протесты]

 

Жители Гонконга вышли на акцию протеста против карантина

 

https://ria.ru/20200126/1563895879.html

 

[Пенсии]

 

Путин заявил о необходимости закрепить индексацию пенсий в Конституции

 

https://ria.ru/20200213/1564662070.html

 

[Наука]

 

Диссовет НИИ Минздрава решил лишить докторской степени замминистра Краевского

 

https://www.interfax.ru/russia/696283

 

[В мире]

 

Пекин ввел 14-дневный карантин для всех возвращающихся в город

 

https://ria.ru/20200214/1564797637.html

 

В Китае людям с температурой запретили пользоваться транспортом

 

https://ria.ru/20200215/1564813822.html

 

[Внешняя политика]

 

Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа

 

https://www.kommersant.ru/doc/4259779

 

[Внутренняя политика]

 

Госдума приняла закон о бесплатном питании для учеников младших классов

 

https://www.kommersant.ru/doc/4259797

 

[Экономика]

 

Samsung закрыл на два дня завод из-за больной коронавирусом работницы

 

https://ria.ru/20200222/1565094508.html

 

[Общество]

 

Прокурор просил 5,5 лет колонии для омича, ставившего пасынка коленями на гречку

 

https://www.interfax.ru/russia/696288

 

[Происшествия]

 

Под Москвой многодетный отец убил жену и покончил с собой

 

https://lenta.ru/news/2020/02/16/kill/

 

Мужчина ранил ножом двух прихожан в храме в Москве

 

https://iz.ru/976711/2020-02-16/v-basmannom-raione-moskvy-muzhchina-vbezhal-v-khram-s-nozhom-i-ranil-liudei

 

В Китае число жертв коронавируса выросло до 1665 человек

 

https://ria.ru/20200216/1564833592.html

 

[Протесты]

 

В Израиле задержали около 40 ультаортодоксальных протестующих

 

https://ria.ru/20200126/1563897314.html

 

[Пенсии]

 

Эксперт рассказал, как вырастет пенсия, если не выходить на нее 10 лет

 

https://ria.ru/20200215/1564818769.html

 

[Наука]

 

О введении новых наукометрических показателей для оценки эффективности российских ученых

 

https://www.poisknews.ru/magazine/ot-vala-k-ballu/

 

Рабкор.ру
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5-3-2020 События, , 55
Дайджест новостей на 02.03.2020
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