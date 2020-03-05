Дайджест новостей на 04.03.2020

[В мире]

КНР обеспечит льготы производителям товаров по борьбе с коронавирусом

https://ria.ru/20200214/1564782988.html

Более 30 стран направили Китаю помощь для борьбы с коронавирусом

https://ria.ru/20200214/1564731083.html

[Внешняя политика]

Россия готовит план по снижению ущерба от нарушения поставок из Китая

https://ria.ru/20200218/1564934438.html

[Внутренняя политика]

В России предложили отменить уголовную статью о невыплате зарплаты

https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/393289-v-rossii-predlozhili-otmenit-ugolovnuyu-statyu-o-nevyplate-zarplaty

[Экономика]

Китайский автопром возобновил производство на 75%

https://ria.ru/20200221/1565047128.html

[Общество]

Обвиняемый по делу Голунова полицейский дал показания против своего начальника

https://www.interfax.ru/russia/695989

[Происшествия]

В Каллининграде мужчина застрелил семейную пару

https://ria.ru/20200215/1564830288.html

В Самарской области нашли тело младенца в пакете на улице

https://ria.ru/20200215/1564820102.html

В Европе зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса

https://ria.ru/20200215/1564816742.html

[Протесты]

Жители Гонконга вышли на акцию протеста против карантина

https://ria.ru/20200126/1563895879.html

[Пенсии]

Путин заявил о необходимости закрепить индексацию пенсий в Конституции

https://ria.ru/20200213/1564662070.html

[Наука]

Диссовет НИИ Минздрава решил лишить докторской степени замминистра Краевского

https://www.interfax.ru/russia/696283

[В мире]

Пекин ввел 14-дневный карантин для всех возвращающихся в город

https://ria.ru/20200214/1564797637.html

В Китае людям с температурой запретили пользоваться транспортом

https://ria.ru/20200215/1564813822.html

[Внешняя политика]

Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа

https://www.kommersant.ru/doc/4259779

[Внутренняя политика]

Госдума приняла закон о бесплатном питании для учеников младших классов

https://www.kommersant.ru/doc/4259797

[Экономика]

Samsung закрыл на два дня завод из-за больной коронавирусом работницы

https://ria.ru/20200222/1565094508.html

[Общество]

Прокурор просил 5,5 лет колонии для омича, ставившего пасынка коленями на гречку

https://www.interfax.ru/russia/696288

[Происшествия]

Под Москвой многодетный отец убил жену и покончил с собой

https://lenta.ru/news/2020/02/16/kill/

Мужчина ранил ножом двух прихожан в храме в Москве

https://iz.ru/976711/2020-02-16/v-basmannom-raione-moskvy-muzhchina-vbezhal-v-khram-s-nozhom-i-ranil-liudei

В Китае число жертв коронавируса выросло до 1665 человек

https://ria.ru/20200216/1564833592.html

[Протесты]

В Израиле задержали около 40 ультаортодоксальных протестующих

https://ria.ru/20200126/1563897314.html

[Пенсии]

Эксперт рассказал, как вырастет пенсия, если не выходить на нее 10 лет

https://ria.ru/20200215/1564818769.html

[Наука]

О введении новых наукометрических показателей для оценки эффективности российских ученых

https://www.poisknews.ru/magazine/ot-vala-k-ballu/