Дайджест новостей на 02.03.2020

[В мире]

Две трети авиарейсов в Китай и из Китая отменены

https://www.kommersant.ru/doc/4251226

СМИ сообщили о ракетном ударе по базе в Ираке с военнослужащими из США

https://ria.ru/20200213/1564680290.html

[Внешняя политика]

МИД Японии заявил о новом этапе в обсуждении мирного договора с Россией

https://www.kommersant.ru/doc/4258577

«Аэрофлот» сокращает количество рейсов в Китай

https://www.kommersant.ru/doc/4259326

[Внутренняя политика]

Путин принял отставку главы Калужской области

https://ria.ru/20200213/1564674177.html

[Экономика]

В Китае основные промышленные предприятия запустили на 80%

https://ria.ru/20200218/1564906634.html

[Общество]

В Петербурге суд вернул в больницу сбежавшую из карантина пациентку

https://ria.ru/20200217/1564868153.html

[Происшествия]

В результате жесткой посадки вертолета на Ямале погибли два человека

https://www.kommersant.ru/doc/4258017

В Китае 1716 медиков заразились коронавирусом

https://ria.ru/20200214/1564698371.html

[Протесты]

Лидер иракских шиитов призвал к новой акции протеста против США

https://ria.ru/20200126/1563891186.html

[Пенсии]

В Думу внесли проект о пенсии для ухаживающих за родителями-инвалидами

https://ria.ru/20200212/1564616170.html

[Образование]

Магаданский вуз приостановил программу обмена студентами с Китаем

https://ria.ru/20200219/1564950314.html

[В мире]

В Армении суд оставил под стражей владельца оппозиционного телеканала

https://ria.ru/20200121/1563675027.html

Турецкие военные заблокировали стратегическую трассу в Сирии

https://ria.ru/20200214/1564684692.html

[Внешняя политика]

США ввели санкции против подразделения «Роснефти»

https://ria.ru/20200218/1564937692.html

[Внутренняя политика]

В Мосгордуме хотят запретить строить дома выше 14 этажей по программе реновации

https://www.kommersant.ru/doc/4252838

[Экономика]

Силуанов рассказал о потерях от снижения товарооборота с Китаем

https://ria.ru/20200220/1565024638.html

[Общество]

ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму

https://ria.ru/20200218/1564932719.html

[Происшествия]

Из центра для эвакуированных под Тюменью госпитализировали человека

https://ria.ru/20200213/1564660675.html

В Японии подтвердили первый случай смерти от нового коронавируса

https://ria.ru/20200213/1564659929.html

В Китае число жертв коронавируса достигло 1523 человек

https://ria.ru/20200215/1564808521.html

[Протесты]

В Ираке за два дня погибли более десяти демонстрантов

https://ria.ru/20200126/1563892808.html

[Пенсии]

Госдума отклонила проекты о повышении пенсий переехавшим из села

https://ria.ru/20200212/1564618806.html

[Образование]

Российские вузы будут обучать студентов из Китая дистанционно

https://ria.ru/20200219/1564987436.html