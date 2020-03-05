Дайджест новостей на 02.03.2020

 

Дайджест новостей на 02.03.2020

 

[В мире]

 

Две трети авиарейсов в Китай и из Китая отменены

 

https://www.kommersant.ru/doc/4251226

 

СМИ сообщили о ракетном ударе по базе в Ираке с военнослужащими из США

 

https://ria.ru/20200213/1564680290.html

 

[Внешняя политика]

 

МИД Японии заявил о новом этапе в обсуждении мирного договора с Россией

 

https://www.kommersant.ru/doc/4258577

 

«Аэрофлот» сокращает количество рейсов в Китай

 

https://www.kommersant.ru/doc/4259326

 

[Внутренняя политика]

 

Путин принял отставку главы Калужской области

 

https://ria.ru/20200213/1564674177.html

 

[Экономика]

 

В Китае основные промышленные предприятия запустили на 80%

 

https://ria.ru/20200218/1564906634.html

 

[Общество]

 

В Петербурге суд вернул в больницу сбежавшую из карантина пациентку

 

https://ria.ru/20200217/1564868153.html

 

[Происшествия]

 

В результате жесткой посадки вертолета на Ямале погибли два человека

 

https://www.kommersant.ru/doc/4258017

 

В Китае 1716 медиков заразились коронавирусом

 

https://ria.ru/20200214/1564698371.html

 

[Протесты]

 

Лидер иракских шиитов призвал к новой акции протеста против США

 

https://ria.ru/20200126/1563891186.html

 

[Пенсии]

 

В Думу внесли проект о пенсии для ухаживающих за родителями-инвалидами

 

https://ria.ru/20200212/1564616170.html

 

[Образование]

 

Магаданский вуз приостановил программу обмена студентами с  Китаем

 

https://ria.ru/20200219/1564950314.html

 

[В мире]

 

В Армении суд оставил под стражей владельца оппозиционного телеканала

 

https://ria.ru/20200121/1563675027.html

 

Турецкие военные заблокировали стратегическую трассу в Сирии

 

https://ria.ru/20200214/1564684692.html

 

[Внешняя политика]

 

США ввели санкции против подразделения «Роснефти»

 

https://ria.ru/20200218/1564937692.html

 

[Внутренняя политика]

 

В Мосгордуме хотят запретить строить дома выше 14 этажей по программе реновации

 

https://www.kommersant.ru/doc/4252838

 

[Экономика]

 

Силуанов рассказал о потерях от снижения товарооборота с Китаем

 

https://ria.ru/20200220/1565024638.html

 

[Общество]

 

ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму

 

https://ria.ru/20200218/1564932719.html

 

[Происшествия]

 

Из центра для эвакуированных под Тюменью госпитализировали человека

 

https://ria.ru/20200213/1564660675.html

 

В Японии подтвердили первый случай смерти от нового коронавируса

 

https://ria.ru/20200213/1564659929.html

 

В Китае число жертв коронавируса достигло 1523 человек

 

https://ria.ru/20200215/1564808521.html

 

[Протесты]

 

В Ираке за два дня погибли более десяти демонстрантов

 

https://ria.ru/20200126/1563892808.html

 

[Пенсии]

 

Госдума отклонила проекты о повышении пенсий переехавшим из села

 

https://ria.ru/20200212/1564618806.html

 

[Образование]

 

Российские вузы будут обучать студентов из Китая дистанционно

 

https://ria.ru/20200219/1564987436.html

 

Рабкор.ру
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5-3-2020 События, , 18
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