Дайджест новостей на 02.03.2020
[В мире]
Две трети авиарейсов в Китай и из Китая отменены
https://www.kommersant.ru/doc/4251226
СМИ сообщили о ракетном ударе по базе в Ираке с военнослужащими из США
https://ria.ru/20200213/1564680290.html
[Внешняя политика]
МИД Японии заявил о новом этапе в обсуждении мирного договора с Россией
https://www.kommersant.ru/doc/4258577
«Аэрофлот» сокращает количество рейсов в Китай
https://www.kommersant.ru/doc/4259326
[Внутренняя политика]
Путин принял отставку главы Калужской области
https://ria.ru/20200213/1564674177.html
[Экономика]
В Китае основные промышленные предприятия запустили на 80%
https://ria.ru/20200218/1564906634.html
[Общество]
В Петербурге суд вернул в больницу сбежавшую из карантина пациентку
https://ria.ru/20200217/1564868153.html
[Происшествия]
В результате жесткой посадки вертолета на Ямале погибли два человека
https://www.kommersant.ru/doc/4258017
В Китае 1716 медиков заразились коронавирусом
https://ria.ru/20200214/1564698371.html
[Протесты]
Лидер иракских шиитов призвал к новой акции протеста против США
https://ria.ru/20200126/1563891186.html
[Пенсии]
В Думу внесли проект о пенсии для ухаживающих за родителями-инвалидами
https://ria.ru/20200212/1564616170.html
[Образование]
Магаданский вуз приостановил программу обмена студентами с Китаем
https://ria.ru/20200219/1564950314.html
[В мире]
В Армении суд оставил под стражей владельца оппозиционного телеканала
https://ria.ru/20200121/1563675027.html
Турецкие военные заблокировали стратегическую трассу в Сирии
https://ria.ru/20200214/1564684692.html
[Внешняя политика]
США ввели санкции против подразделения «Роснефти»
https://ria.ru/20200218/1564937692.html
[Внутренняя политика]
В Мосгордуме хотят запретить строить дома выше 14 этажей по программе реновации
https://www.kommersant.ru/doc/4252838
[Экономика]
Силуанов рассказал о потерях от снижения товарооборота с Китаем
https://ria.ru/20200220/1565024638.html
[Общество]
ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму
https://ria.ru/20200218/1564932719.html
[Происшествия]
Из центра для эвакуированных под Тюменью госпитализировали человека
https://ria.ru/20200213/1564660675.html
В Японии подтвердили первый случай смерти от нового коронавируса
https://ria.ru/20200213/1564659929.html
В Китае число жертв коронавируса достигло 1523 человек
https://ria.ru/20200215/1564808521.html
[Протесты]
В Ираке за два дня погибли более десяти демонстрантов
https://ria.ru/20200126/1563892808.html
[Пенсии]
Госдума отклонила проекты о повышении пенсий переехавшим из села
https://ria.ru/20200212/1564618806.html
[Образование]
Российские вузы будут обучать студентов из Китая дистанционно
https://ria.ru/20200219/1564987436.html