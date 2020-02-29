Учителя и родители выходят на митинг

Движение «Гражданская солидарность» вместе с родительской общественностью, учителями и профсоюзами 1 марта 2020 года проводит в Москве митинг «В защиту образования». Акция состоится в 12:00 в Гайд-парке в «Сокольниках».

В воскресный день учителя, родители и эксперты заявят о необходимости возрождения уникальных отечественных образовательных традиций, разумности и справедливости в самой системе образования. Именно эта система – основа всех основ нашей жизни. Воспитание и обучение юных граждан – это простор для созидания, где взращивается наше будущее. Именно от педагогов, как известно, зависит наше завтра. Однако оно в равной степени также зависит от совести, подлинного профессионализма и гражданской ответственности чиновников от образования.

В Гайд-парке будут публично озвучены факты чиновничьего беспредела и порожденные ими проблемы. Прозвучат конкретные требования к властям и конструктивные предложения по нормализации нынешней ситуации в сфере образования.

Митинг проведет лидер Движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров. С трибуны Гайд-парка выступят сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель»Всеволод Луховицкий, юрист комитета «Гражданское содействие», главный правовой инспектор Союза Профсоюзов России Мария Красова,социолог и политолог, преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук Борис Кагарлицкий, представители родительских активов московских школ и учреждений дополнительного образования, учителя и педагоги, пострадавшие от произвола Департамента образования города Москвы.

Толчком к объединению и сплочению граждан в борьбе против политики Департамента образования стал инцидент в московской школе 113 на Юго-Западе Москвы. Директор этой школы под мощным административным прессингом со стороны Департамента вынужден был уволиться – после того, как ученик на уроке ударил учителя. Директор уволился просто по воле Департамента.

То, что он был уважаем и любим – и педагогическим составом, и родителями, и учениками – во внимание принято не было и никак не повлияло на действия чиновников. Департамент образования предпочел найти «стрелочника», что проще и «технологичнее». Родителей учащихся не устроил такой циничный и абсолютно неэффективный подход. Они встали на защиту директора школы. Чиновники же демонстративно проигнорировали народное мнение. Как говорится, «У сильного всегда бессильный виноват».

В итоге локальный конфликт вскрыл и другие глобальные проблемы внутри сложившейся системы школьного образования. Таких проблем – целый запутанный клубок. И ведут они к необратимым последствиям. В первую очередь – к расчеловечиванию, которое является основным курсом в нынешних образовательных реформах. Что касается несправедливых увольнений директоров школ, то это, по факту, всего лишь беспомощные попытки Департамента образования подменить решение проблем показательными карательными акциями. Однако общеизвестно, что проблемы надо решать, а не быковать, загоняя ситуацию в тупик.

В числе требований, которые будут выдвинуты на митинге, – изменение кадровой политики Департамента образования города Москвы. Профессионалы и общественность настаивают на необходимости вернуться к принципу назначения директорами школ профессионалов с педагогическим образованием и профильным опытом, а не «эффективных менеджеров». «Эффективные менеджеры» – это общая проблема страны. Так уничтожают профессионализм и человечность.

Граждане намерены потребовать прекратить манипулирование директорским корпусом в политических и экономических целях, а также разработать качественную, валидную систему аттестации педагогов с общественным обсуждением проекта в профессиональной среде. Кроме того, необходимо скорректировать действующий рейтинг образовательных учреждений, поставив в приоритет качественные, а не количественные показатели. Причем, такую оценку допустимо проводить отдельно среди равнозначных образовательных учреждений: школы, лицеи, элитные организации, где предусмотрен специальный отбор одаренных детей.

Еще один пагубный результат деятельности «эффективных менеджеров» – курс на объединение и слияние школ, колледжей и лицеев, детских садов в образовательные комплексы, а уже существующих комплексов – в еще большие комплексы.На бюджетные учреждения оказывается административное давление с целью понуждения их к слиянию, и эту чудовищную практику надо срочно прекращать.

На митинге прозвучат выступления с призывом сохранить коррекционные школы и детские сады всех специализированных видов, а также восстановить как самостоятельные организации те, которые претерпели слияние. Будут озвучены проблемы инклюзивного образования. Особого внимания требует инклюзивное обучение детей с девиантным поведением. Механизмы инклюзии нуждаются в совершенствовании и доработке.

С трибуны Гайд-парка участники митинга потребуют вернуть известным всей Москве школам номера, ликвидированные в ходе объединения и слияния, восстановить историю и традиции этих школ, их уникальность, особую атмосферу творчества и сотрудничества, связывающую учеников, учителей и родителей.

По итогам митинга его участники разработают и подпишут совместную резолюцию по ключевым проблемам в существующей системе образования. Это старт последовательной борьбы за защиту прав всех участников образовательного процесса, за защиту наших исторических традиций, разумности и человечности будущего России.