Дайджест новостей на 29 февраля

 

Дайджест новостей на 29 февраля

 

[В мире]

 

Сандерс выиграл праймериз Демократической партии в Нью-Гэмпшире

 

https://www.interfax.ru/world/694994

 

ВОЗ заявила о стабилизации ситуации с распространением коронавируса

 

https://www.kommersant.ru/doc/4252215

 

[Внешняя политика]

 

Белоруссия и Россия отказались от обсуждения создания наднациональных органов власти

 

https://lenta.ru/news/2020/02/14/nadnac/

 

Минсельхоз и Россельхознадзор обсудят с Китаем поставки продуктов

 

https://ria.ru/20200214/1564801002.html

 

[Внутренняя политика]

 

Мишустин хочет лишить банки возможности «накручивать» ставки по ипотеке

 

https://www.kommersant.ru/doc/4252402

 

[Экономика]

 

Экономика Японии рухнула в острый кризис

 

https://iz.ru/977293/dmitrii-migunov/bez-virusa-mertvye-ekonomika-iaponii-rukhnula-v-ostryi-krizis

 

[Общество]

 

Российский гаишник обеспечил родителей жильем на 63 миллиона

 

https://lenta.ru/news/2020/02/16/kvartyry/

 

[Происшествия]

 

В Челябинской области около 60 граждан Китая поместят в карантин

 

https://ria.ru/20200212/1564586609.html

 

Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 1367 человек

 

https://ria.ru/20200213/1564640959.html

 

[Протесты]

 

В Черногории полиция применила слезоточивый газ против протестующих

 

https://ria.ru/20200126/1563880337.html

 

[Пенсии]

 

На выплаты ветеранам ко Дню Победы выделят более 71 миллиарда рублей

 

https://ria.ru/20200210/1564474508.html

 

[Технологии]

 

Xiami предустановит российские программы на устройства

 

https://www.kommersant.ru/doc/4259830

 

[В мире]

 

Сенат США одобрил ограничение полномочий Трампа по применению силы против Ирана

 

https://www.kommersant.ru/doc/4252884

 

Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

 

https://www.interfax.ru/world/695151

 

[Внешняя политика]

 

МИД Норвегии ответил отказом на письмо Лаврова о Шпицбергене

 

https://iz.ru/976636/2020-02-15/mid-norvegii-otvetil-otkazom-na-pismo-lavrova-o-shpitcbergene

 

В Анкаре осквернили могилы выходцев из России

 

https://ria.ru/20200215/1564832002.html

 

[Внутренняя политика]

 

Кремль обратил внимание на письмо ученых в поддержку фигурантов дела «Сети»

 

https://www.kommersant.ru/doc/4252472

 

[Экономика]

 

Федеральная таможенная служба сообщила о сокращении импорта плодоовощной продукции из Китая

 

https://ria.ru/20200220/1565020635.html

 

[Общество]

 

Кудрин прокомментировал фильм Дудя об эпидемии ВИЧ в России

 

https://ria.ru/20200216/1564839264.html

 

[Происшествия]

 

Бывший сотрудник ФСИН совершил попытку суицида в зале суда

 

https://www.interfax.ru/russia/695039

 

В Нидерландах взорвались две бомбы в посылках

 

https://www.interfax.ru/world/695009

 

[Протесты]

 

В Ираке не менее 30 человек пострадали в столкновениях с силовиками

 

https://ria.ru/20200126/1563887593.html

 

[Пенсии]

 

Минтруд разъяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров

 

https://ria.ru/20200211/1564534128.html

 

[Культура]

 

Как Игорь Топоровский продавал поддельные картины и кто их покупал

 

http://www.theartnewspaper.ru/posts/7835/

Рабкор.ру
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29-2-2020 События, , 64
Учителя и родители выходят на митинг
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