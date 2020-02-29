Дайджест новостей на 29 февраля

[В мире]

Сандерс выиграл праймериз Демократической партии в Нью-Гэмпшире

https://www.interfax.ru/world/694994

ВОЗ заявила о стабилизации ситуации с распространением коронавируса

https://www.kommersant.ru/doc/4252215

[Внешняя политика]

Белоруссия и Россия отказались от обсуждения создания наднациональных органов власти

https://lenta.ru/news/2020/02/14/nadnac/

Минсельхоз и Россельхознадзор обсудят с Китаем поставки продуктов

https://ria.ru/20200214/1564801002.html

[Внутренняя политика]

Мишустин хочет лишить банки возможности «накручивать» ставки по ипотеке

https://www.kommersant.ru/doc/4252402

[Экономика]

Экономика Японии рухнула в острый кризис

https://iz.ru/977293/dmitrii-migunov/bez-virusa-mertvye-ekonomika-iaponii-rukhnula-v-ostryi-krizis

[Общество]

Российский гаишник обеспечил родителей жильем на 63 миллиона

https://lenta.ru/news/2020/02/16/kvartyry/

[Происшествия]

В Челябинской области около 60 граждан Китая поместят в карантин

https://ria.ru/20200212/1564586609.html

Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 1367 человек

https://ria.ru/20200213/1564640959.html

[Протесты]

В Черногории полиция применила слезоточивый газ против протестующих

https://ria.ru/20200126/1563880337.html

[Пенсии]

На выплаты ветеранам ко Дню Победы выделят более 71 миллиарда рублей

https://ria.ru/20200210/1564474508.html

[Технологии]

Xiami предустановит российские программы на устройства

https://www.kommersant.ru/doc/4259830

[В мире]

Сенат США одобрил ограничение полномочий Трампа по применению силы против Ирана

https://www.kommersant.ru/doc/4252884

Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

https://www.interfax.ru/world/695151

[Внешняя политика]

МИД Норвегии ответил отказом на письмо Лаврова о Шпицбергене

https://iz.ru/976636/2020-02-15/mid-norvegii-otvetil-otkazom-na-pismo-lavrova-o-shpitcbergene

В Анкаре осквернили могилы выходцев из России

https://ria.ru/20200215/1564832002.html

[Внутренняя политика]

Кремль обратил внимание на письмо ученых в поддержку фигурантов дела «Сети»

https://www.kommersant.ru/doc/4252472

[Экономика]

Федеральная таможенная служба сообщила о сокращении импорта плодоовощной продукции из Китая

https://ria.ru/20200220/1565020635.html

[Общество]

Кудрин прокомментировал фильм Дудя об эпидемии ВИЧ в России

https://ria.ru/20200216/1564839264.html

[Происшествия]

Бывший сотрудник ФСИН совершил попытку суицида в зале суда

https://www.interfax.ru/russia/695039

В Нидерландах взорвались две бомбы в посылках

https://www.interfax.ru/world/695009

[Протесты]

В Ираке не менее 30 человек пострадали в столкновениях с силовиками

https://ria.ru/20200126/1563887593.html

[Пенсии]

Минтруд разъяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров

https://ria.ru/20200211/1564534128.html

[Культура]

Как Игорь Топоровский продавал поддельные картины и кто их покупал

http://www.theartnewspaper.ru/posts/7835/