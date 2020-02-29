Дайджест новостей на 29 февраля
[В мире]
Сандерс выиграл праймериз Демократической партии в Нью-Гэмпшире
https://www.interfax.ru/world/694994
ВОЗ заявила о стабилизации ситуации с распространением коронавируса
https://www.kommersant.ru/doc/4252215
[Внешняя политика]
Белоруссия и Россия отказались от обсуждения создания наднациональных органов власти
https://lenta.ru/news/2020/02/14/nadnac/
Минсельхоз и Россельхознадзор обсудят с Китаем поставки продуктов
https://ria.ru/20200214/1564801002.html
[Внутренняя политика]
Мишустин хочет лишить банки возможности «накручивать» ставки по ипотеке
https://www.kommersant.ru/doc/4252402
[Экономика]
Экономика Японии рухнула в острый кризис
https://iz.ru/977293/dmitrii-migunov/bez-virusa-mertvye-ekonomika-iaponii-rukhnula-v-ostryi-krizis
[Общество]
Российский гаишник обеспечил родителей жильем на 63 миллиона
https://lenta.ru/news/2020/02/16/kvartyry/
[Происшествия]
В Челябинской области около 60 граждан Китая поместят в карантин
https://ria.ru/20200212/1564586609.html
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 1367 человек
https://ria.ru/20200213/1564640959.html
[Протесты]
В Черногории полиция применила слезоточивый газ против протестующих
https://ria.ru/20200126/1563880337.html
[Пенсии]
На выплаты ветеранам ко Дню Победы выделят более 71 миллиарда рублей
https://ria.ru/20200210/1564474508.html
[Технологии]
Xiami предустановит российские программы на устройства
https://www.kommersant.ru/doc/4259830
[В мире]
Сенат США одобрил ограничение полномочий Трампа по применению силы против Ирана
https://www.kommersant.ru/doc/4252884
Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища
https://www.interfax.ru/world/695151
[Внешняя политика]
МИД Норвегии ответил отказом на письмо Лаврова о Шпицбергене
https://iz.ru/976636/2020-02-15/mid-norvegii-otvetil-otkazom-na-pismo-lavrova-o-shpitcbergene
В Анкаре осквернили могилы выходцев из России
https://ria.ru/20200215/1564832002.html
[Внутренняя политика]
Кремль обратил внимание на письмо ученых в поддержку фигурантов дела «Сети»
https://www.kommersant.ru/doc/4252472
[Экономика]
Федеральная таможенная служба сообщила о сокращении импорта плодоовощной продукции из Китая
https://ria.ru/20200220/1565020635.html
[Общество]
Кудрин прокомментировал фильм Дудя об эпидемии ВИЧ в России
https://ria.ru/20200216/1564839264.html
[Происшествия]
Бывший сотрудник ФСИН совершил попытку суицида в зале суда
https://www.interfax.ru/russia/695039
В Нидерландах взорвались две бомбы в посылках
https://www.interfax.ru/world/695009
[Протесты]
В Ираке не менее 30 человек пострадали в столкновениях с силовиками
https://ria.ru/20200126/1563887593.html
[Пенсии]
Минтруд разъяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров
https://ria.ru/20200211/1564534128.html
[Культура]
Как Игорь Топоровский продавал поддельные картины и кто их покупал
http://www.theartnewspaper.ru/posts/7835/