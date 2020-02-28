Дайджест новостей на 27 февраля

 

Дайджест новостей на 27 февраля

 

[В мире]

 

В Гонконге из-за коронавируса продлили учебные каникулы до 16 марта

 

https://ria.ru/20200213/1564633210.html

 

В Ухань направили еще 2,6 тысячи медработников

 

https://ria.ru/20200213/1564632661.html

 

[Внешняя политика]

 

Гаага отказала Москве в просьбе судить подозреваемых в крушении самолета MH17 в России

 

https://www.kommersant.ru/doc/4252387

 

Послу России в Турции поступили угрозы из-за событий в Идлибе

 

https://ria.ru/20200213/1564681264.html

 

[Внутренняя политика]

 

Срок оформления материнского капитала планируют сократить до пяти дней

 

https://ria.ru/20200211/1564570470.html

 

[Экономика]

 

Росстат зафиксировал усиление сырьевой зависимости российской экономики

 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/02/17/823221-rosstat-zafiksiroval-usilenie

 

[Общество]

 

Российский губернатор пожелал каждой семье войны

 

https://lenta.ru/news/2020/02/14/pasler/

 

[Происшествия]

 

Количество жертв коронавируса в Китае превысило 1 тысячу человек

 

https://www.kommersant.ru/doc/4250995

 

В Чите выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец

 

https://ria.ru/20200212/1564575729.html

 

[Протесты]

 

В Израиле 19 палестинцев пострадали в столкновениях с военными

 

https://ria.ru/20200125/1563855471.html

 

[Пенсии]

 

Российская пенсионерка отправила в Кремль 1 рубль 10 копеек прибавки к пенсии

 

https://lenta.ru/news/2020/02/20/nedovolstvo/

 

[Культура]

 

В Китае из-за коронавируса перенесены сроки открытия двух крупных музеев

 

https://artguide.com/news/6968

 

[В мире]

 

В США сообщили, что у китайской фирмы «Huawei» есть «тайный» доступ к мобильным сетям по всему миру

 

https://www.interfax.ru/world/695032

 

Эрдоган потребовал у Дамаска вывести войска из Идлибской зоны к концу февраля

 

https://www.interfax.ru/world/695019

 

[Внешняя политика]

 

США ввели санкции против трех российских организаций

 

https://ria.ru/20200213/1564666842.html

 

Лукашенко предложил присоединить Россию к Белоруссии

 

https://lenta.ru/news/2020/02/14/prirost/

 

[Внутренняя политика]

 

Госдума приняла закон о выплате призывникам довольствия в 2 000 рублей

 

https://ria.ru/20200213/1564647896.html

 

[Экономика]

 

Apple не выполнит прогноз по квартальной прибыли из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200218/1564903957.html

 

[Общество]

 

Сын топ-менеджера «Газпрома» стал долларовым миллиардером

 

https://lenta.ru/news/2020/02/16/billionaire/

 

[Происшествия]

 

Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 1113 человек

 

https://ria.ru/20200212/1564575417.html

 

Двое из заболевших на круизном судне в Японии находятся в реанимации

 

https://ria.ru/20200212/1564575553.html

 

[Протесты]

 

В Ираке на акциях протеста погибли четыре человека

 

https://ria.ru/20200125/1563871346.html

 

[Пенсии]

 

В Саратове ветераны получат сэкономленные на пенсиях депутатов выплаты

 

https://ria.ru/20200206/1564373256.html

 

[Культура]

 

Как российские сыщики раскрыли аферу с выставкой поддельного авангарда в Бельгии

 

https://iz.ru/974879/ivan-petrov/namalevat-malevicha-aferu-v-belgii-raskryli-rossiiskie-syshchiki

Рабкор.ру
Поддержать Рабкор.ру
28-2-2020 События, , 10
Дайджест новостей на 25 февраля
  См. также  
 
 
 