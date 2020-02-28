Дайджест новостей на 27 февраля
[В мире]
В Гонконге из-за коронавируса продлили учебные каникулы до 16 марта
https://ria.ru/20200213/1564633210.html
В Ухань направили еще 2,6 тысячи медработников
https://ria.ru/20200213/1564632661.html
[Внешняя политика]
Гаага отказала Москве в просьбе судить подозреваемых в крушении самолета MH17 в России
https://www.kommersant.ru/doc/4252387
Послу России в Турции поступили угрозы из-за событий в Идлибе
https://ria.ru/20200213/1564681264.html
[Внутренняя политика]
Срок оформления материнского капитала планируют сократить до пяти дней
https://ria.ru/20200211/1564570470.html
[Экономика]
Росстат зафиксировал усиление сырьевой зависимости российской экономики
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/02/17/823221-rosstat-zafiksiroval-usilenie
[Общество]
Российский губернатор пожелал каждой семье войны
https://lenta.ru/news/2020/02/14/pasler/
[Происшествия]
Количество жертв коронавируса в Китае превысило 1 тысячу человек
https://www.kommersant.ru/doc/4250995
В Чите выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец
https://ria.ru/20200212/1564575729.html
[Протесты]
В Израиле 19 палестинцев пострадали в столкновениях с военными
https://ria.ru/20200125/1563855471.html
[Пенсии]
Российская пенсионерка отправила в Кремль 1 рубль 10 копеек прибавки к пенсии
https://lenta.ru/news/2020/02/20/nedovolstvo/
[Культура]
В Китае из-за коронавируса перенесены сроки открытия двух крупных музеев
https://artguide.com/news/6968
[В мире]
В США сообщили, что у китайской фирмы «Huawei» есть «тайный» доступ к мобильным сетям по всему миру
https://www.interfax.ru/world/695032
Эрдоган потребовал у Дамаска вывести войска из Идлибской зоны к концу февраля
https://www.interfax.ru/world/695019
[Внешняя политика]
США ввели санкции против трех российских организаций
https://ria.ru/20200213/1564666842.html
Лукашенко предложил присоединить Россию к Белоруссии
https://lenta.ru/news/2020/02/14/prirost/
[Внутренняя политика]
Госдума приняла закон о выплате призывникам довольствия в 2 000 рублей
https://ria.ru/20200213/1564647896.html
[Экономика]
Apple не выполнит прогноз по квартальной прибыли из-за коронавируса
https://ria.ru/20200218/1564903957.html
[Общество]
Сын топ-менеджера «Газпрома» стал долларовым миллиардером
https://lenta.ru/news/2020/02/16/billionaire/
[Происшествия]
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 1113 человек
https://ria.ru/20200212/1564575417.html
Двое из заболевших на круизном судне в Японии находятся в реанимации
https://ria.ru/20200212/1564575553.html
[Протесты]
В Ираке на акциях протеста погибли четыре человека
https://ria.ru/20200125/1563871346.html
[Пенсии]
В Саратове ветераны получат сэкономленные на пенсиях депутатов выплаты
https://ria.ru/20200206/1564373256.html
[Культура]
Как российские сыщики раскрыли аферу с выставкой поддельного авангарда в Бельгии
https://iz.ru/974879/ivan-petrov/namalevat-malevicha-aferu-v-belgii-raskryli-rossiiskie-syshchiki