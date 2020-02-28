Дайджест новостей на 27 февраля

[В мире]

В Гонконге из-за коронавируса продлили учебные каникулы до 16 марта

https://ria.ru/20200213/1564633210.html

В Ухань направили еще 2,6 тысячи медработников

https://ria.ru/20200213/1564632661.html

[Внешняя политика]

Гаага отказала Москве в просьбе судить подозреваемых в крушении самолета MH17 в России

https://www.kommersant.ru/doc/4252387

Послу России в Турции поступили угрозы из-за событий в Идлибе

https://ria.ru/20200213/1564681264.html

[Внутренняя политика]

Срок оформления материнского капитала планируют сократить до пяти дней

https://ria.ru/20200211/1564570470.html

[Экономика]

Росстат зафиксировал усиление сырьевой зависимости российской экономики

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/02/17/823221-rosstat-zafiksiroval-usilenie

[Общество]

Российский губернатор пожелал каждой семье войны

https://lenta.ru/news/2020/02/14/pasler/

[Происшествия]

Количество жертв коронавируса в Китае превысило 1 тысячу человек

https://www.kommersant.ru/doc/4250995

В Чите выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец

https://ria.ru/20200212/1564575729.html

[Протесты]

В Израиле 19 палестинцев пострадали в столкновениях с военными

https://ria.ru/20200125/1563855471.html

[Пенсии]

Российская пенсионерка отправила в Кремль 1 рубль 10 копеек прибавки к пенсии

https://lenta.ru/news/2020/02/20/nedovolstvo/

[Культура]

В Китае из-за коронавируса перенесены сроки открытия двух крупных музеев

https://artguide.com/news/6968

[В мире]

В США сообщили, что у китайской фирмы «Huawei» есть «тайный» доступ к мобильным сетям по всему миру

https://www.interfax.ru/world/695032

Эрдоган потребовал у Дамаска вывести войска из Идлибской зоны к концу февраля

https://www.interfax.ru/world/695019

[Внешняя политика]

США ввели санкции против трех российских организаций

https://ria.ru/20200213/1564666842.html

Лукашенко предложил присоединить Россию к Белоруссии

https://lenta.ru/news/2020/02/14/prirost/

[Внутренняя политика]

Госдума приняла закон о выплате призывникам довольствия в 2 000 рублей

https://ria.ru/20200213/1564647896.html

[Экономика]

Apple не выполнит прогноз по квартальной прибыли из-за коронавируса

https://ria.ru/20200218/1564903957.html

[Общество]

Сын топ-менеджера «Газпрома» стал долларовым миллиардером

https://lenta.ru/news/2020/02/16/billionaire/

[Происшествия]

Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 1113 человек

https://ria.ru/20200212/1564575417.html

Двое из заболевших на круизном судне в Японии находятся в реанимации

https://ria.ru/20200212/1564575553.html

[Протесты]

В Ираке на акциях протеста погибли четыре человека

https://ria.ru/20200125/1563871346.html

[Пенсии]

В Саратове ветераны получат сэкономленные на пенсиях депутатов выплаты

https://ria.ru/20200206/1564373256.html

[Культура]

Как российские сыщики раскрыли аферу с выставкой поддельного авангарда в Бельгии

https://iz.ru/974879/ivan-petrov/namalevat-malevicha-aferu-v-belgii-raskryli-rossiiskie-syshchiki