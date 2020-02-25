Дайджест новостей на 25 февраля
[В мире]
Госсекретарь США назвал условие сотрудничества США с новым кабмином Ливана
https://ria.ru/20200123/1563760005.html
Жителям Уханя разрешили эвакуироваться вместе с родственниками-иностранцами
https://ria.ru/20200213/1564640406.html
[Внешняя политика]
Китай поблагодарил Россию за доставку гуманитарного груза в Ухань
https://ria.ru/20200209/1564451374.html
Власти КНР обратились к сибирским ученым за помощью в борьбе с коронавирусом
http://www.interfax-russia.ru/kaleidoscope.asp?id=1103537
[Внутренняя политика]
В Госдуму внесли поправки о расширении материнского капитала
https://ria.ru/20200211/1564524653.html
[Экономика]
В «Газпроме» посоветовали не делать поспешных выводов о срыве проекта «Северный поток-2»
https://www.kommersant.ru/doc/4258574
[Общество]
Иван Голунов получил извинения в письменном виде от прокуратуры ЗАО Москвы
https://www.kommersant.ru/doc/4258030
[Происшествия]
Число погибших от нового коронавируса превысило число жертв эпидемии MERS
https://ria.ru/20200210/1564469683.html
Коронавирусом на круизном лайнере в Японии заразились 130 человек
https://www.interfax.ru/world/694689
[Протесты]
В Багдаде прошла демонстрация против американского присутствия
https://ria.ru/20200124/1563813458.html
[Пенсии]
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль
https://ria.ru/20200211/1564532346.html
[Космос]
ВВС США сообщили о разрушении ступени советской ракеты «Циклон-3»
https://tass.ru/kosmos/7766737
[В мире]
В провинции Хубей еще одну больницу отдадут под лечение коронавируса
https://ria.ru/20200213/1564636426.html
Власти провинции Хубэй продлевали каникулы до 21 февраля
https://ria.ru/20200213/1564637567.html
[Внешняя политика]
Китай вновь прекратил поставки овощей в Приморье
https://ria.ru/20200211/1564526130.html
Песков обвинил Турцию в невыполнении обязательств по нейтрализации террористов в Идлибе
https://www.interfax.ru/world/695042
[Внутренняя политика]
Правительство выкупит у ЦБ Сбербанк за счет излишков нефтегазовых доходов
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/02/11/822777-minfin-tsb-razrabotali-zakonoproekt
[Экономика]
Apple ограничивает поставки iPhone из-за коронавируса
https://www.kommersant.ru/doc/4259455
[Общество]
Директор «Нафтогаза» решил судиться с «Нафтогазом» из-за премии
https://lenta.ru/news/2020/02/14/premiya/
[Происшествия]
В Тюмени выписана студентка, заразившаяся коронавирусом
https://www.interfax.ru/russia/694889
Более 20 российских туристов пострадали в столкновении двух катеров у побережья острова Пхукет в Таиланде, два ребенка погибли
http://www.interfax-russia.ru/Ural/view.asp?id=1103653
[Протесты]
В Иордании начались демонстрации против поставок газа из Израиля
https://ria.ru/20200124/1563835867.html
[Пенсии]
Минтруд назвал размер новой индексации пенсий
https://rns.online/economy/Mintrud-nazval-razmer-novoi-indeksatsii-pensii-2020-02-19/
[Культура]
Болгарские власти конфисковали коллекцию миллиардера Васила Божкова
https://artguide.com/news/6969