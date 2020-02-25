Дайджест новостей на 25 февраля

[В мире]

Госсекретарь США назвал условие сотрудничества США с новым кабмином Ливана

https://ria.ru/20200123/1563760005.html

Жителям Уханя разрешили эвакуироваться вместе с родственниками-иностранцами

https://ria.ru/20200213/1564640406.html

[Внешняя политика]

Китай поблагодарил Россию за доставку гуманитарного груза в Ухань

https://ria.ru/20200209/1564451374.html

Власти КНР обратились к сибирским ученым за помощью в борьбе с коронавирусом

http://www.interfax-russia.ru/kaleidoscope.asp?id=1103537

[Внутренняя политика]

В Госдуму внесли поправки о расширении материнского капитала

https://ria.ru/20200211/1564524653.html

[Экономика]

В «Газпроме» посоветовали не делать поспешных выводов о срыве проекта «Северный поток-2»

https://www.kommersant.ru/doc/4258574

[Общество]

Иван Голунов получил извинения в письменном виде от прокуратуры ЗАО Москвы

https://www.kommersant.ru/doc/4258030

[Происшествия]

Число погибших от нового коронавируса превысило число жертв эпидемии MERS

https://ria.ru/20200210/1564469683.html

Коронавирусом на круизном лайнере в Японии заразились 130 человек

https://www.interfax.ru/world/694689

[Протесты]

В Багдаде прошла демонстрация против американского присутствия

https://ria.ru/20200124/1563813458.html

[Пенсии]

В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль

https://ria.ru/20200211/1564532346.html

[Космос]

ВВС США сообщили о разрушении ступени советской ракеты «Циклон-3»

https://tass.ru/kosmos/7766737

[В мире]

В провинции Хубей еще одну больницу отдадут под лечение коронавируса

https://ria.ru/20200213/1564636426.html

Власти провинции Хубэй продлевали каникулы до 21 февраля

https://ria.ru/20200213/1564637567.html

[Внешняя политика]

Китай вновь прекратил поставки овощей в Приморье

https://ria.ru/20200211/1564526130.html

Песков обвинил Турцию в невыполнении обязательств по нейтрализации террористов в Идлибе

https://www.interfax.ru/world/695042

[Внутренняя политика]

Правительство выкупит у ЦБ Сбербанк за счет излишков нефтегазовых доходов

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/02/11/822777-minfin-tsb-razrabotali-zakonoproekt

[Экономика]

Apple ограничивает поставки iPhone из-за коронавируса

https://www.kommersant.ru/doc/4259455

[Общество]

Директор «Нафтогаза» решил судиться с «Нафтогазом» из-за премии

https://lenta.ru/news/2020/02/14/premiya/

[Происшествия]

В Тюмени выписана студентка, заразившаяся коронавирусом

https://www.interfax.ru/russia/694889

Более 20 российских туристов пострадали в столкновении двух катеров у побережья острова Пхукет в Таиланде, два ребенка погибли

http://www.interfax-russia.ru/Ural/view.asp?id=1103653

[Протесты]

В Иордании начались демонстрации против поставок газа из Израиля

https://ria.ru/20200124/1563835867.html

[Пенсии]

Минтруд назвал размер новой индексации пенсий

https://rns.online/economy/Mintrud-nazval-razmer-novoi-indeksatsii-pensii-2020-02-19/

[Культура]

Болгарские власти конфисковали коллекцию миллиардера Васила Божкова

https://artguide.com/news/6969