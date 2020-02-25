Дайджест новостей на 25 февраля

 

Дайджест новостей на 25 февраля

 

[В мире]

 

Госсекретарь США назвал условие сотрудничества США с новым кабмином Ливана

 

https://ria.ru/20200123/1563760005.html

 

Жителям Уханя разрешили эвакуироваться вместе с родственниками-иностранцами

 

https://ria.ru/20200213/1564640406.html

 

[Внешняя политика]

 

Китай поблагодарил Россию за доставку гуманитарного груза в Ухань

 

https://ria.ru/20200209/1564451374.html

 

Власти КНР обратились к сибирским ученым за помощью в борьбе с коронавирусом

 

http://www.interfax-russia.ru/kaleidoscope.asp?id=1103537

 

[Внутренняя политика]

 

В Госдуму внесли поправки о расширении материнского капитала

 

https://ria.ru/20200211/1564524653.html

 

[Экономика]

 

В «Газпроме» посоветовали не делать поспешных выводов о срыве проекта «Северный поток-2»

 

https://www.kommersant.ru/doc/4258574

 

[Общество]

 

Иван Голунов получил извинения в письменном виде от прокуратуры ЗАО Москвы

 

https://www.kommersant.ru/doc/4258030

 

[Происшествия]

 

Число погибших от нового коронавируса превысило число жертв эпидемии MERS

 

https://ria.ru/20200210/1564469683.html

 

Коронавирусом на круизном лайнере в Японии заразились 130 человек

 

https://www.interfax.ru/world/694689

 

[Протесты]

 

В Багдаде прошла демонстрация против американского присутствия

 

https://ria.ru/20200124/1563813458.html

 

[Пенсии]

 

В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль

 

https://ria.ru/20200211/1564532346.html

 

[Космос]

 

ВВС США сообщили о разрушении ступени советской ракеты «Циклон-3»

 

https://tass.ru/kosmos/7766737

 

[В мире]

 

В провинции Хубей еще одну больницу отдадут под лечение коронавируса

 

https://ria.ru/20200213/1564636426.html

 

Власти провинции Хубэй продлевали каникулы до 21 февраля

 

https://ria.ru/20200213/1564637567.html

 

[Внешняя политика]

 

Китай вновь прекратил поставки овощей в Приморье

 

https://ria.ru/20200211/1564526130.html

 

Песков обвинил Турцию в невыполнении обязательств по нейтрализации террористов в Идлибе

 

https://www.interfax.ru/world/695042

 

[Внутренняя политика]

 

Правительство выкупит у ЦБ Сбербанк за счет излишков нефтегазовых доходов

 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/02/11/822777-minfin-tsb-razrabotali-zakonoproekt

 

[Экономика]

 

Apple ограничивает поставки iPhone из-за коронавируса

 

https://www.kommersant.ru/doc/4259455

 

[Общество]

 

Директор «Нафтогаза» решил судиться с «Нафтогазом» из-за премии

 

https://lenta.ru/news/2020/02/14/premiya/

 

[Происшествия]

 

В Тюмени выписана студентка, заразившаяся коронавирусом

 

https://www.interfax.ru/russia/694889

 

Более 20 российских туристов пострадали в столкновении двух катеров у побережья острова Пхукет в Таиланде, два ребенка погибли

 

http://www.interfax-russia.ru/Ural/view.asp?id=1103653

 

[Протесты]

 

В Иордании начались демонстрации против поставок газа из Израиля

 

https://ria.ru/20200124/1563835867.html

 

[Пенсии]

 

Минтруд назвал размер новой индексации пенсий

 

https://rns.online/economy/Mintrud-nazval-razmer-novoi-indeksatsii-pensii-2020-02-19/

 

[Культура]

 

Болгарские власти конфисковали коллекцию миллиардера Васила Божкова

 

https://artguide.com/news/6969

Рабкор.ру
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25-2-2020 События, , 54
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